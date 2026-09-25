Узбекистан предлагает широкий выбор нового жилья для жизни и инвестиций. Новостройки возводятся не только в центрах крупных городов, таких как Ташкент, Самарканд и Бухара, но и в пригородных районах, где можно найти доступные варианты с современными планировками.
Преимущества покупки жилья у застройщика в Узбекистане
Приобретение недвижимости напрямую у застройщика даёт ряд очевидных преимуществ для покупателей:
- Современные технологии строительства — новые жилые комплексы строятся с учётом энергоэффективности и современных стандартов качества.
- Прямой контакт с застройщиком — отсутствие посредников сокращает дополнительные расходы и ускоряет оформление сделки.
- Гибкие условия оплаты — рассрочка, ипотека и индивидуальные графики платежей делают покупку доступной для разных категорий покупателей.
- Гарантия на жильё — застройщик отвечает за устранение возможных дефектов после сдачи дома, что снижает риски для дольщиков.
- Инвестиционная привлекательность — покупка квартиры на этапе строительства часто обходится дешевле, а после сдачи объекта стоимость растёт.
Цены на новостройки в Узбекистане
Стоимость жилья зависит от города, района, уровня комфортности и площади квартиры.
- Ташкент: средняя цена квадратного метра в новостройках — $1 000-$1 800. Наибольший интерес вызывают студии и двухкомнатные квартиры, но есть и просторные варианты для семей.
- Самарканд и Бухара: стоимость квадратного метра варьируется от $700 до $1 200. Здесь популярны объекты среднего сегмента с современными планировками.
- Региональные центры (Навои, Фергана): цены на жильё — $600-$900 за квадратный метр. Новостройки пользуются спросом за счёт доступной стоимости и растущей инфраструктуры.
- Премиум и бизнес-класс: предложения от $1 800 за квадратный метр в столичных и центральных районах крупных городов.
Особенности покупки жилья в новостройке Узбекистана
Покупка напрямую у застройщика требует внимания к некоторым деталям:
- Этап строительства — на ранних стадиях стоимость ниже, но риски выше. Важно проверять репутацию застройщика и наличие официальных разрешений.
- Договор и регистрация — сделки оформляются через договор купли-продажи и государственную регистрацию прав собственности.
- Для иностранцев — иностранные граждане могут приобретать большинство объектов наравне с местными жителями, кроме сельскохозяйственных земель.
Популярные города и районы для покупки новостройки
- Ташкент — столица и главный центр экономики, культуры и деловой активности. Широкий выбор комплексов и удобная транспортная доступность.
- Самарканд — исторический центр с развивающейся инфраструктурой и растущим рынком жилья.
- Бухара — уютный город с хорошими возможностями для жизни и инвестиций, привлекает умеренными ценами.
- Навои и Фергана — перспективные промышленные и региональные центры с доступным жильём и растущим спросом.
- Бухара — культурный и туристический центр, где новые дома сочетают комфорт и доступность.