Новостройки в Узбекистане

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Продажа новостроек в Узбекистане

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Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Жилой квартал ЖК «Assalom Bog'lar»
Андижан, Узбекистан
от
396,86 млн сум
Площадь 30–81 м²
101 объект 101
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта. Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Андижан, Узбекистан
от
380,67 млн сум
Площадь 30–86 м²
199 объектов 199
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Андижан, Узбекистан
от
450,72 млн сум
Площадь 29–126 м²
164 объекта 164
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 112–186 м²
25 объектов 25
Застройщик: Golden House
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри. В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.  
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Андижан, Узбекистан
от
424,83 млн сум
Площадь 29–201 м²
535 объектов 535
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта. Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.  Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Андижан, Узбекистан
от
540,49 млн сум
Площадь 32–65 м²
69 объектов 69
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной стадии строительства. Проект отличается авторской архитектурой, благоустроенной территорией и занимает большую площадь – 2,12 га. Эко-квартал Assalom Havo – идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в зеленом районе вдали от шума, но при этом с развитой инфраструктурой и возможностью быстро добираться до центра города.
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Андижан, Узбекистан
от
665,24 млн сум
Площадь 37–92 м²
174 объекта 174
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Golden House
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные дизайнерские идеи, либо уже с готовой чистовой отделкой. Greenwich воплотит истинно английский стиль жизни благодаря продуманному подходу к планированию и осуществлению проекта. Инфраструктура рассчитана исключительно на жильцов для их комфортного проживания. Продуманное расположение подземной и наземной парковки позволит реализовать концепцию закрытого двора. Во дворе предусмотрены зеленые зоны с детскими и игровыми площадками, зоны для отдыха, где вы сможете проводить время с семьей, друзьями и соседями. Фасад Британского квартала оформлен в изысканном английском стиле. Колористика фасада включает оттенки красно-оранжевого, темно серого и белого цветов, благодаря чему создается чувство правильной лаконичности. Стены украшены эстетически продуманной системой декора, лепниной с римскими орнаментами. Уникальной чертой комплекса также является наличие курантов, напоминающих часовую башню Биг-бен – одного из самых узнаваемых символов Великобритании.
Жилой комплекс Nest one
Жилой комплекс Nest one
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 33 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: UPM
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Застройщик: Murad Buildings
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают свои деньги в очень надежную и высокодоходную недвижимость, который будет только расти в цене со временем. Команда Murad Buildings всегда тщательно подходит к разработке каждого из своих проектов. Проект Regnum Plaza не стал исключением, который предназначен для того, чтобы предвидеть желания, удивлять взыскательных потребителей элитной недвижимости, и дать каждому члену семьи больше, чем предлагают невысказанные правила бизнес-класса.
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Murad Buildings
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
Андижан, Узбекистан
от
256,41 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: GRAND CAPITAL
Grand City – вблизи от центра, вдали от суеты.  Этот проект по типу мини-городка в городе. В нем возводятся 6-этажные квартирные дома и таунхаусы. Основной целью разработки проекта было создание жилых апартаментов высокого качества со всеми удобствами внутри самого комплекса, такими как бассейн ,тренажерный зал, детский сад, клиника, магазины, бутики, рестораны. Композиция ландшафта выстроилась на контрасте архитектуры и природы, которые не противопоставляются друг другу, а наоборот, гармонично сосуществуют.
Жилой комплекс Residence
Жилой комплекс Residence
Андижан, Узбекистан
от
439,45 млн сум
Площадь 60–90 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Андижан, Узбекистан
от
331,11 млн сум
Площадь 39–85 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Жилой комплекс MODERNO
Жилой комплекс MODERNO
Андижан, Узбекистан
от
456,00 млн сум
Площадь 40–76 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Жилой комплекс MUSTAQILLIK AVENUE
Андижан, Узбекистан
от
975,00 млн сум
Площадь 39–88 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены светом за счет панорамных окон, а также увеличенной площади остекления. Завершенная застройка создаст основу для высококлассного, счастливого и здорового сообщества в прекрасном месте.
Жилой комплекс PALAZZO
Жилой комплекс PALAZZO
Андижан, Узбекистан
от
425,70 млн сум
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительные инфраструктуры спроектированы также как и на первом этаже. Жить в уютной помещении - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме. Palazzo - достойное место для ваших желаний.
Жилой комплекс LAFAYETTE
Жилой комплекс LAFAYETTE
Андижан, Узбекистан
от
550,00 млн сум
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
Lafayette - жилой комплекс расположен в столице и построен по образцу оригинального архитектурного решения для комфортной жизни. Жилой комплекс в Яккасарайком районе включает себя развлекательные места, коммерческую инфраструктуру наземные паркинги. Lafayette - лучшее место для комфортной жизни и приятного отдыха.
Жилой комплекс Solaris Residential
Жилой комплекс Solaris Residential
Андижан, Узбекистан
от
438,90 млн сум
Площадь 41–118 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.
Жилой комплекс NRG "Park"
Жилой комплекс NRG "Park"
Андижан, Узбекистан
от
1,41 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
Дизайн NRG Park формирует неповторимый образ современного жилого комплекса. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства, лежат в основе высокого уровня комфорта жилого комплекса. Здесь технологии, стиль и экологичность существуют в единстве с природой, а жизнь за порогом квартиры только начинается, отдаваясь эхом в свежести деревьев и зелени. Характерная особенность жилого комплекса - продуманность во всем. Дом станет образцом новой, спокойной, комфортной жизни в парковой зоне, обогащая всех будущих жильцов свежим и чистым воздухом. Элегантный комплекс, разместившийся на благоустроенной озелененной территории, радует глаз. Продуманное освещение дарит окружающему пространству уют и придает теплоту, а авторский ландшафт делает этот проект по-настоящему завершенным и уникальным. Обилие зелени, наличие зон для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки – само по себе огромное преимущество.
Жилой комплекс "NRG Qorasuv"
Жилой комплекс "NRG Qorasuv"
Андижан, Узбекистан
от
786,41 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса. При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса. Развитая инфраструктура Удобная транспортная развязка Продуманные планировки Многофункциональный двор Террасы на последних этажах  Авторский ландшафт Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы. Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно. Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление. Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства. Вентилируемый фасад Металлопластиковый профиль теплой серии Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены Дворовое пространство При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей. Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса. Закрытый и безопасный двор Охрана и видеонаблюдение 24\7 Авторский ландшафтный дизайн Чайхана Детская игровая зона Беседки для отдыха Workout зона Безбарьерная среда   3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир  
Клубный дом NRG "HAYOT"
Клубный дом NRG "HAYOT"
Андижан, Узбекистан
от
1,78 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
 NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности. Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте. Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта. 3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир Инфраструктура: В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города. 1 минута До Центра Плова  5 минут До Телевышки  6 минут до ст.м. Шахристан 10 минут До Аквапарка 4 минуты До Юнус-Абадского рынка 5 минут До мечети Минор 6 минут До строительного рынка Джами 6 минут До делового центра города Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса. Декоративная штукатурка Энергосберегающие окна Монолитный железобетон Газоблок Натуральный камень на первых этажах Декоративные решетки для кондиционеров Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7. Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми. Детская зона Workout зона Зоны спокойного отдыха Дорожки для мам с колясками Авторский ландшафтный дизайн Наземный паркинг Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.  
Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Андижан, Узбекистан
от
778,15 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: NRG
NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин. Передача ключей первой очереди - Июнь 2024 В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ. Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека. Действует акция: Удобная рассрочка Только 3-4 комнатные квартиры 30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей). 50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей). Лимит 10 квартир Фасад: Первые этажи - Клинкерная плитка Типовые этажи – Алюминиевые панели Стены: Наружные - Газоблок Межквартирные - Керамический кирпич Межкомнатные - Газоблок Окна: Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием). Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях. Дворовое пространство Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность. Авторский ландшафтный дизайн Двор без машин Тихие зоны отдыха Видеонаблюдение и охрана 24/7 Игровые площадки с безопасным покрытием Workout – зона Дорожка для мам с колясками Барбекю зона Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.  
Жилой комплекс NRG "U-TOWER"
Жилой комплекс NRG "U-TOWER"
Андижан, Узбекистан
от
1,30 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким. В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома. Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: POYTAXT MAVZESI
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе. Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты  Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы! Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги. ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее! Наш адрес: г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Akbar House
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. ЖК "Akbar House"  ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.  Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Андижан, Узбекистан
от
165,00 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "ТОЖМАХАЛ"
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"  Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами. Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2 Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81
Многоквартирный жилой дом ЖК 5 Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК 5 Avenue
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: INNO HOMES
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.
Жилой комплекс "Неом Товер"
Жилой комплекс "Неом Товер"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО “ZRAS BIZNES”
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.  
Коттеджный поселок Rich House
Коттеджный поселок Rich House
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: RICH HOUSE
Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои. На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания. Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Rich House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона. Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.) Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м 3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MODERN PROJECT BUILDINGS
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем просмотреть фото, ознакомиться с описанием и выбрать лучший двухэтажный дом, а при необходимости заказать перезвонить и уточнить всю информацию.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам! Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Жилой комплекс "Бруклин"
Жилой комплекс "Бруклин"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО «MAROKAND’S SKY
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам. Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.   В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! Не упустите возможность стать частью будущего уже сегодня!
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: OOO "MARIN BUSINES TRADE
Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Детский сад   Описание:   О жилом комплексе   Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.    Развлечения на территории жилого комплекса   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.   Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 39–87 м²
9 объектов 9
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна. Стоимость квартиры включает: Перегородки межкомнатные (готовые для обоя) Пластмассовые окна ( АКФА) Входная железная дверь ( с домофоном) Счетчики коммуникационные  Тип постройки:  Монолит - газоблок Перегородки межкомнатные газоблок Беловая отделка квартиры Высота потолков 3.3 м Инфраструктура:  В каждом подъезде по 2 современных лифта Парковка наземная и двухуровневая подземная Удобное местоположение Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности Детская площадка           Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год  
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BOSH DARXON TEMIR BETON
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.  Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов. 
Жилой комплекс "Элизиум"
Жилой комплекс "Элизиум"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIMUT-MIG
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку. В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Жилой комплекс "Мусаффо"
Жилой комплекс "Мусаффо"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО “STRONG BUILDING”
Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”. Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7. Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года. Этажность: 16 Монолит каркас, заполнение: газоблок. Подземная и наземная парковка. Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81  
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Андижан, Узбекистан
от
531,89 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NEWMON GROUP
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
ЖК Yangi Hayot О жилом комплексе  Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.  Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса. Инфраструктура Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Локация  Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MODERN PROJECT BUILDINGS
 Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, детскими площадками во дворе. MODERN PROJECT BUILDINGS представляет ведущую строительную компанию, которая предлагает вам лучшие новые квартиры. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов.
Жилой комплекс "Несс Сити"
Жилой комплекс "Несс Сити"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой квартал "NUR"
Жилой квартал "NUR"
Андижан, Узбекистан
от
876,96 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: Namuna Development
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя инфраструктура, начиная от детских площадок до вместительной парковки. Это олицетворение красивой и благополучной жизни. В блоке А квартиры сдаются под ключ уже с базовым ремонтом и готовы к заселению. В Ви С блоках квартиры без ремонта. Также предусмотрены двухэтажные дуплексы с террасой и мансардой. Компания NamunaDevelopment создает образ жизни для людей, которые ценят комфорт, любят свою семью и хотят быть на высоте! Квартиры и коммерческие помещения доступны к продаже при 100% оплате и в рассрочку. Подробную информацию вы можете узнать, связавшись с нами по указанным на странице контактам.    
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.   Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.     Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REAL LION HOUSE
ЖК REAL LION HOUSES  это Новый жилой комплекс Комфорт класса. Пяти-этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Binar Group
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Сохил бойи уйлари
  Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.   Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: BEKOBOD DREAM HOUSE
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по доступным ценам. Мы понимаем важность комфортного и удобного проживания, поэтому в нашем комплексе есть домофон для дополнительной безопасности и удобства доступа.  Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Для жителей с транспортными средствами "BEKOBOD_DREAM_HOUSE" предоставляет просторные парковочные места и гаражи. Адрес: город Бекабад, 11 МКР
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: PRESTIGE Gardens
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей. Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв. ВИСЯЧИЕ САДЫ Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей. Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей. Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.
Жилой комплекс "Eco Dream"
Жилой комплекс "Eco Dream"
Андижан, Узбекистан
от
227,36 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Ulug’ House Residence
ЖК Ulug’ House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!   Инфраструктура   Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.   У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.   Цены на квартиры   Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.   Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Modera Towers
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.   Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. •  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. •  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды. •  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. •  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров.  •  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.    
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО New world med"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «ORZULAR»,
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам лучшие адреса в Навои, где вас ждут роскошь и комфорт.   О жилом комплексе   Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс «ORZULAR», разработанный ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК». Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Навои, предлагает ряд недорогих домов, предназначенных для воплощения вашей мечты в реальность. На 9 этажах современного дизайна "ORZULAR" представлены различные варианты жилья, соответствующие разным стилям жизни и предпочтениям. От стильных квартир до просторных домов, мы предлагаем широкий выбор планировок для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Для обеспечения вашей безопасности и удобства система внутренней связи удобно расположена на территории комплекса, обеспечивая безопасный контроль доступа и спокойствие для вас и вашей семьи. "ORZULAR" разработан с заботой о семьях. В комплексе вы найдете школу и детский сад, что обеспечит легкий доступ к качественному образованию для ваших детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство доступности учебных заведений. На территории жилого комплекса имеются паркинги и гаражи, обеспечивающие удобные и безопасные варианты парковки для жильцов и их гостей. Вы можете быть уверены, что ваши автомобили находятся под надежной охраной. Расположенный в оживленном городе Навои, «ORZULAR» предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Откройте для себя очарование 2x комнатных и 3x комнатных домов в Учкудуке в «МЕЧТАХ». Независимо от того, являетесь ли вы небольшой семьей или нуждаетесь в дополнительном пространстве, наши продуманно спроектированные дома удовлетворят ваши потребности и обеспечат комфортное проживание. Не упустите возможность стать частью этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в «ORZULAR» и обезопасить свой новый дом в оживленном городе Учкудук.   Видеонаблюдение   Кодовая дверь   Домофон   Детская площадка   Торговый центр   Адрес: Навоийская Область Учкудукский Район, Учқудуқ Шаҳар Aбай МФЙ 45 Уй
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO «CHIMGAN HILLS»
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Parkent Development
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Многоквартирный жилой дом ЖК АTU
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Business Fundament
ЖК АTU   Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет новый дом или квартиру в Навои. Наши современные и современные дизайнерские здания в «ATU» излучают элегантность и комфорт, что делает их символом современной жизни в Навои. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. В «ATU» безопасность и комфорт стоят на первом месте. Наш жилой комплекс оборудован домофоном и защищенными устройствами наблюдения, чтобы обеспечить безопасную среду проживания для вас и вашей семьи. Мы также предлагаем устройства видеонаблюдения для дополнительного спокойствия. «ATU» оказывает услуги семьям, имея на своем месте детскую площадку и детский сад, создает условия для воспитания детей. Кроме того, мы предоставляем автостоянку, которая не доставит хлопот жителям и их гостям. Откройте для себя великолепие жизни в «ATU». Если вы ищете современные дома или новые квартиры в Навоийской области, «ATU» — ваш идеальный выбор. Испытайте комфорт, стиль и светлое будущее вместе с "Business Fundament" в «ATU». Примите суть современной жизни и инвестируйте в дом своей мечты уже сегодня.   Адрес: Навоийская Область, Город Навои, Улица Садриддин Aйний
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Shakirov Developer Group
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.    Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Андижан, Узбекистан
от
420,00 млн сум
Площадь 85–109 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.     Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.   Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BEK BUSINESS CENTRE
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Жилой комплекс "Юксалиш"
Жилой комплекс "Юксалиш"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO "Oltin Baliq"
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: RED
Жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Ташкенте на Хамида Алимжана с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро и проспекта Мустакиллик.
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: RED
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс - Бизнес класа -Этажность: 13 -Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок -Закрытая охраняемая территория -Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде! -Свободная планировка -Предоставляется 2х контурный котел -Видео наблюдение 24/7 -Подземный паркинг А также: -В шаговой доступности метро -Беседки, барбекю зона -Зарядки для электромобилей на 200 киловатт -Кладовые помещения -Вело парковки -Вентилируемый фасад -Видео домофоны -Места для систем кондиционирования -Ночное освещение -Высокие потолки -Двор без машин!   Рассрочка: Имеется рассрочка на 30 месяцев Минимальная предоплата 30% Скидка: При 100% оплате   = 10% При 70% оплате     = 7% При 50% оплате     =5% Рассрочка на 24 месяца При 70% оплате скидка 10% При 50% оплате = 7% При 30% оплате =5%
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм. На Против Ширин Массив  этажность : 6-7 Первоначальный взнос начинается 20%  Рассрочка на 48 месяцев. Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м .
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м . Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Многоквартирный жилой дом ЖК ASIA GRAND
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "ASIA GRAND TEHNOLOGY SERVIS"
ЖК ASIA GRAND   Дизайн жилого комплекса "ASIA GRAND"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.   Развлечения на территории жилого комплекса   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.   Адрес: Хорезмская область, город Ургенч около аэропорта.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Anor Development»
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Anor development
Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт. 13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2 На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2 90.96+96.60 м2 Дом расположен на первой линии Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2,  Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом,  В МАРТЕ 2024 года Тип оплаты  рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла   Anor Development  уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор 13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади Уйларимизни 100% тайер холда ремонти  Билан топширамиз Топширилиш муддати март 2024 йил Тулов Тури 2 хил: накд ва  6 ойгабулиб тулаш  Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги, Кичик Халка Йули 20-уй, Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Жилой комплекс "Minor Towers"
Жилой комплекс "Minor Towers"
Андижан, Узбекистан
от
564,05 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: Binar Group
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены отдельные солнечные панели. Современный лифт. 12-этажный дом. Беспроцентная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.   Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.   Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "   Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: SADAF HOUSE
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Андижан, Узбекистан
от
807,51 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: UY BOZOR BEKOBOD
Застройщик: Bekabod Kottedj
🏘 🔽янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ 📐 Майдони: 208 m²  2 сотих 🚪Хоналар: 8 🏢Қаватлар сони: 2 🛠Холати: без ремонт Нархи: 66 560$💸 ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) 📞      
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Андижан, Узбекистан
от
348,00 млн сум
Застройщик: Xon Saroy
Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент! Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей. На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни Мечеть Подземный и наземный паркинг Эко-зоны Камеры наблюдения Детская площадка Спортивная площадка Фонтаны Непрерывно работающие современные лифты Площадь застройки более 70 000 м² Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м². Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м² ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.
Жилой квартал YANGIOBOD RISEDENCE
Жилой квартал YANGIOBOD RISEDENCE
Андижан, Узбекистан
от
435,67 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное. На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межкомнатные перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь  Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Многоквартирный жилой дом ЖК "ANGREN SMART CITY 1"
Многоквартирный жилой дом ЖК "ANGREN SMART CITY 1"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: " ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Андижан, Узбекистан
от
1,16 млрд сум
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины . Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: OOO "ERA LUX MONTAJ"
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK " Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.  Chinara Park  Тип строительство монолитный  Этажность  9 Стены из газаблока. Двухконтурный котёл Квартиры в комплексе 1342 160 гектар экологическая зона  Экологический чистый микрорайон  Круглосуточная охраняемая территория   Камера видеонаблюдения 24/7 WORKОUT площадка  Детская площадка  Стадион  Супермаркет  Надземные и подземные стоянки  До больницы 2 минут  До школы 8 минут  До рынка 10 минут  До парка 15 минут  
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Многоквартирный жилой дом ЖК Ko'ksaroy
Многоквартирный жилой дом ЖК Ko'ksaroy
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: GLORIOUS BUILDING CONSTRUCTION
Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома. Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: GO AHEAD BEK
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.  ЖК "Oqtepa"  ведущая строительная компания в г.Карши, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.  Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.  Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «ЖК Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.   Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
Жилой комплекс "Davr Residence"
Жилой комплекс "Davr Residence"
Андижан, Узбекистан
от
368,65 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar Group
Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.  Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР от компании Great House имеет следующие преимущества: Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий; Частный детский сад и магазины на территории комплекса; Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение; Автостоянки с современной системой охраны; Территория комплекса охраняется 24/7; Безопасные детские игровые площадки. Адрес: город Бухара улица  М.Каримов  120/1дом
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
Жилой квартал Эко Сити  В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад О жилом комплексе ЭКО СИТИ Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями. Инфраструктура Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое.  Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OOO "CONSTRUCT SIDE"
🌇Жилой комплекс "MEHNAT"  🏢 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! 💵 цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² 💁‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах! Не имеется ипотека и субсидии Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат). 👉Cавдо офиси геолокацияси  (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех.   Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Сокин Сити"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Сокин Сити"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.  Развлечения на территории жилого комплекса На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии. Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева. Ориентир:  улица Навруз Молл.
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MIROBI BUXORO
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!   Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты.  Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери к своим мечтам и счастью!   О жилом комплексе   Из окна у вас будет шикарный вид на современный город Имеется детская площадка чтобы развлечься детям и развиваться Место для парковки машин Пентхаус Добрые соседи Приемлемая цена Магазин под домом Высокие потолки Фасад сделанный из долговечного травертина Уникальный дизайн Беспроцентная рассрочка
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