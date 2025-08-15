Жилой комплекс Honabod Аvenue

ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад.
Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом 1080 квартир с современными подземными жилыми помещениями, оздоровительным спортивным уголком , инновационными детскими игровыми площадками, частными садами, зелеными насаждениями и зарядными станциями для электромобилей. квартиры доступны от 39,7 м2 до 99,7 м2