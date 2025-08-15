  1. Realting.uz
  Новостройки
  Жилой комплекс Honabod Аvenue

Жилой комплекс Honabod Аvenue

Ханабадтепа, Узбекистан
от
$780
;
5
ID: 19831
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  Страна
    Узбекистан
  Город
    Ташкент
  Деревня
    Ханабадтепа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад.
Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом 1080 квартир с современными подземными жилыми помещениями, оздоровительным спортивным уголком , инновационными детскими игровыми площадками, частными садами, зелеными насаждениями и зарядными станциями для электромобилей. квартиры доступны от 39,7 м2 до 99,7 м2

Местонахождение на карте

Ханабадтепа, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
