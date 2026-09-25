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Производственные здания в Узбекистане

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Ташкент
7
Ташкентская область
3
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15 объектов найдено
Продается Склад 55 Соток Назарбек в Назарбек, Узбекистан
Продается Склад 55 Соток Назарбек
Назарбек, Узбекистан
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
ПРЕМИУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ЗАНГИОТЕ — ГОТОВЫЙ БИЗНЕС + СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 🔥 📍 Локация: З…
$1 000 000
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Baht Residence
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Срочни Продается Производство Соток 54 в Ташкент, Узбекистан
Срочни Продается Производство Соток 54
Ташкент, Узбекистан
Площадь 982 м²
Количество этажей 1
Бектемир База закрытая территория - Ор-р Коко кала завод - 1 этажное здание - Общая площ…
$850 000
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Baht Residence
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Коммерческая территория на метро Алмазар в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая территория на метро Алмазар
Ташкент, Узбекистан
Площадь 27 220 м²
Количество этажей 3
Коммерческая территоритория находится на первой линии метров Алмазар.
$2,45 млн
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Частный продавец
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Русский
BPNBPN
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона) в Уйрат, Узбекистан
Срочно продается база/завод (производство гипса и гипсокартона)
Уйрат, Узбекистан
Площадь 18 000 м²
Гипс ва гипсокартон махсулотлари ишлаб чиқариш заводи сотилади. Жами майдони 1,8 гектар. Т…
$500 000
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
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Продается Производство База Соток 50 Зангиота район в Ташкент, Узбекистан
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 2
#Зангиота #База - Ор-р Тахта Базар. - Технические параметры Базы: - площадь (общая) - 54…
$2,00 млн
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Baht Residence
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Продается Цех 5349м2 Серглинский Район в Ташкент, Узбекистан
Продается Цех 5349м2 Серглинский Район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 349 м²
Количество этажей 1
#Сергелиский район #Цех #НежилоеПомещение - Общая площадь: 5349м² - Соток 59 - Имеются …
$3,20 млн
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Baht Residence
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Продается Ферма 40 соток Зангиота Фасад 77м Ор-р Ором Кафе в Ташкент, Узбекистан
Продается Ферма 40 соток Зангиота Фасад 77м Ор-р Ором Кафе
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 790 м²
Количество этажей 1
#Зангиота #Бузсув #Ферма #Ангар #Цех - Ор-р Дилдора Файз - 40 Соток - Фасад 77 м - Г…
$680 000
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Агентство
Baht Residence
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ПРОДАЖА база с ж/д веткой в Узбекистан
ПРОДАЖА база с ж/д веткой
Узбекистан
Площадь 60 000 м²
Кучлик база с ж/д веткой На территории две ж/д линии 6-Га. 43 вагона внутри + 52 вагон…
$4,60 млн
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Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
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Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi в Ташкент, Узбекистан
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Ташкент, Узбекистан
Площадь 865 м²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой й…
$350 000
НДС
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Частный продавец
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Продаёться производственный объект с ЖД веткой в Газалкент, Узбекистан
Продаёться производственный объект с ЖД веткой
Газалкент, Узбекистан
Площадь 89 000 м²
Площадь 8,9 гектар Протяженность ЖД ветки 800 метр Периметр обведен забором Все ком…
$3,70 млн
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Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
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Русский
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Производство 15 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Производство 15 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 15 000 м²
Этаж 1/1
$45 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Продаеться Производственный объект 75соток в Кушкунды, Узбекистан
Продаеться Производственный объект 75соток
Кушкунды, Узбекистан
Площадь 7 440 м²
Количество этажей 1
Тошкент тумани Тўлабей мфй Майдони 75 соток, бинолари 2700м2, хамма коммуникация бор, ишлаб …
$380 000
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Агентство
A LIGHT FUTURE APEX
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Русский
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аренда под любой вид деятельности в Ташкент, Узбекистан
аренда под любой вид деятельности
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 3
Сдается в долгосрочную аренду помещения свободного назначения на втором и третьем этажах трё…
$5
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Частный продавец
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Продается производственная территория в Ташкент, Узбекистан
Продается производственная территория
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Юкори-чирчикский район Поселок Ийк-Ота  От Поста ГАИ Рохат 2км 16.1 соток  800кв.м полез…
$300 000
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Частный продавец
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Производство в Ташкент, Узбекистан
Производство
Ташкент, Узбекистан
?? МАСЛОБОЙНЯ С ГОТОВЫМ БИЗНЕСОМ! ?? ⠀ ? Продаем уникальную маслобойню, расположенную …
$4,26 млн
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