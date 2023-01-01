ЖК «Туркистан» — это современный жилой комплекс в стиле хай-тек с базальтовым фасадом по привлекательным ценам с широким выбором больших и маленьких квартир!
Жилой комплекс будет включать в себя 16 этажный дом с 8 подъездами, в каждом из которых будет просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. Общая площадь комплекса составляет 70 соток, а площадь застройки — 30 соток.
ЖК «Туркистан» предоставит квартиру на любой вкус, от однокомнатных, при этом просторных квартир до 5-комнатных квартир, каждая из которых станет уютным и просторным домом с высокими потолками.
В каждой квартире будут установлены:
- Входная дверь
- Пластиковые окна
- Межкомнатные перегородки
- Пол и потолок монолит
- Коммуникации (стояки, счётчики).
Также на территории ЖК «Туркистан» будут доступны подземная и наземная автостоянки с перегородками (240 мест и 70 мест).
Более того, каждая квартира будет иметь балкон шириной в 1,20 см.
ЖК «Туркистан» особенно порадует резидентов большой общей террасой на крыше
Планировки квартир:
Студия от 31м2 до 39м2
Однокомнатные от 38.8м2 до 49м2
Двухкомнатные от 50.4м2 до 62.1м2
Трехкомнатные от 71.2м2 до 81.8м2
Четырёхкомнатная 75м2
Условия оплаты:
100%
первоначальный взнос 35% рассрочка 35-40 месяцев
Трех этапная оплата: первоначальный взнос 30%, рассрочка 40% на 30 месяцев
Окончание строительства 30%
Сдача комплекса запланирована на 4 квартал 2026 года.
Отдел продаж 903192778
884952023