ЖК «Туркистан» — это современный жилой комплекс в стиле хай-тек с базальтовым фасадом по привлекательным ценам с широким выбором больших и маленьких квартир!

Жилой комплекс будет включать в себя 16 этажный дом с 8 подъездами, в каждом из которых будет просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. Общая площадь комплекса составляет 70 соток, а площадь застройки — 30 соток.

ЖК «Туркистан» предоставит квартиру на любой вкус, от однокомнатных, при этом просторных квартир до 5-комнатных квартир, каждая из которых станет уютным и просторным домом с высокими потолками.

В каждой квартире будут установлены:

- Входная дверь

- Пластиковые окна

- Межкомнатные перегородки

- Пол и потолок монолит

- Коммуникации (стояки, счётчики).

Также на территории ЖК «Туркистан» будут доступны подземная и наземная автостоянки с перегородками (240 мест и 70 мест).

Более того, каждая квартира будет иметь балкон шириной в 1,20 см.

ЖК «Туркистан» особенно порадует резидентов большой общей террасой на крыше

Планировки квартир:

Студия от 31м2 до 39м2

Однокомнатные от 38.8м2 до 49м2

Двухкомнатные от 50.4м2 до 62.1м2

Трехкомнатные от 71.2м2 до 81.8м2

Четырёхкомнатная 75м2

Условия оплаты:

100%

первоначальный взнос 35% рассрочка 35-40 месяцев

Трех этапная оплата: первоначальный взнос 30%, рассрочка 40% на 30 месяцев

Окончание строительства 30%

Сдача комплекса запланирована на 4 квартал 2026 года.

Отдел продаж 903192778

884952023