Новостройки в Бухаре, Узбекистан

ЖК “Fayz-baraka“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год.
Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
Во всех этажах:
1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м,
3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
ЖК SADAF HOUSE
О жилом комплексе
Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны.
Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов.
У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади.
"Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда:
Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин.
Family Park савдо офисининг эшиклари Сиз учун хар доим очик.
Батафсил маълумот учун:
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!
Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты. Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери к своим мечтам и счастью!
О жилом комплексе
Из окна у вас будет шикарный вид на современный город
Имеется детская площадка чтобы развлечься детям и развиваться
Место для парковки машин
Пентхаус
Добрые соседи
Приемлемая цена
Магазин под домом
Высокие потолки
Фасад сделанный из долговечного травертина
Уникальный дизайн
Беспроцентная рассрочка
ЖК Boģidasht
Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.
Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости
Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью.
ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀
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ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
Family Park это уникальный жилой комплекс,
каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален.
Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.
Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.
ЖК “New bukhara“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.
ЖК "Akbar House" ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.
Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.
Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.
Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
ЖК «Фатхобод»
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам!
Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Жилой комплекс LOFT RESIDENCE
Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити "
В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью:
Магазины с подвальным помещением- 42.26 / 56.60 / 73.56 / 82.5 / 85 / 93 / 96 / 105 / 120 / 126.72 м²
1 — Комнатные: 56.60 м²
2 — Комнатные: от 75.50 / 80 / 83.64 м²
3 — Комнатные: 105 м²
В строительстве применяются только качественные материалы — Высококачественная арматура, бетон высокой марки, надёжные газоблоки, произведённые по всем мировым стандартам на Турецком оборудовании.
В LOFT Residence будут установлены надёжные лифты от Турецкого производителя " Grand Group Tech "
Адрес: г. Бухара, ул. Саноатчилар, напротив БУХСЭС, рядом с гостиницей ТУРОН.
ЖК Sharq residence
Sharq residence квартиры премиум-класса.
Лучший подарок для вашей семьи
самые удобные и безопасные современные дома.
Для тех, кто ценит качество
Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса.
Удобное расположение.
Высокая прочность.
Современный дом.
24/7 видеонаблюдение.
Круглосуточное обслуживание.
Лифт непрерывный.
Со вкусом оформленный подъезд
24 месяца бесплатного обслуживания
Окна от компании "TERMO"
Беседки и зеленые зоны
Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.
Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР
от компании Great House имеет следующие преимущества:
Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий;
Частный детский сад и магазины на территории комплекса;
Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение;
Автостоянки с современной системой охраны;
Территория комплекса охраняется 24/7;
Безопасные детские игровые площадки.
Адрес: город Бухара улица М.Каримов 120/1дом