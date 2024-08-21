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Жилой комплекс Sun2Human

Ташкент, Узбекистан
от
15,88 млн сум
;
6
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Метро
    Toshkent (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Мы рады поделиться с вами отличной новостью – мы начали продавать квартиры в нашем жилом комплексе
Sun2Human Жилой комплекс-это пространство, где каждая цифра говорит о высоком уровне жизни.

Новый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий комфорт, стиль и удобство. 

В SUN2HUMAN мы создаём идеальные условия для развития нового поколения визионеров, предоставляя креативные пространства для воплощения самых смелых идей и раскрытия творческого потенциала.

Расположенный в престижном районе, наш комплекс находится в шаговой доступности от всех необходимых объектов, обеспечивая всё для комфортной жизни.

Здесь всё продумано до мелочей: от уютных апартаментов до благоустроенных зеленых насаждений.

Опубликовано: 05.06.2024
Обновлено: 15.08.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 500 м
Магазин 500 м
Школа 1 500 м
Детский сад 1 500 м

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
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Застройщик
Zras Biznes
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Застройщик
Zras Biznes
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