Жилой комплекс Sun2Human

Мы рады поделиться с вами отличной новостью – мы начали продавать квартиры в нашем жилом комплексе
Sun2Human Жилой комплекс-это пространство, где каждая цифра говорит о высоком уровне жизни.
Новый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий комфорт, стиль и удобство.
В SUN2HUMAN мы создаём идеальные условия для развития нового поколения визионеров, предоставляя креативные пространства для воплощения самых смелых идей и раскрытия творческого потенциала.
Расположенный в престижном районе, наш комплекс находится в шаговой доступности от всех необходимых объектов, обеспечивая всё для комфортной жизни.
Здесь всё продумано до мелочей: от уютных апартаментов до благоустроенных зеленых насаждений.
|Остановка транспорта
|500 м
|Магазин
|500 м
|Школа
|1 500 м
|Детский сад
|1 500 м