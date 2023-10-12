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Земельные участки
Земельные участки в Узбекистане
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96 объектов найдено
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Қибрай тумани! Обод махаллада #Ер сотилади • 50 сотих! • Кадастр бор, хужж…
110,03 млн сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Қибрай тумани! Обод махаллада #Ер сотилади (срочно) • 6 сотих! (30×20) • Жойлаш…
158,93 млн сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Ер сотилади! Срочно! • 7,10 сотих! 1 сотих захват…
880,20 млн сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Ер сотилади • 5 сотих! Фасад (20×26) • Кадастр …
855,75 млн сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Ер сотилади • 21 сотих • Кадастр бор, хужжатлари…
2,93 млрд сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Ер сотилади • 6 сотих! Фасад (16×38) • Канализа…
207,83 млн сум
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Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продается участок Сергели Янги Хает ул Чорток 5 соток земли рядом садик, школа, метро,пар…
1,34 млрд сум
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Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Сергелийский район Продаются Участки 4 подряд Сергили Новая улица Ор.р Procab zavod 3. …
1,80 млрд сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается Участок Новый Узбекистан 6 соток Участок ровный,прямоугольный Фасад 22 метра Д…
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается Участок Новый Узбекистан 6 соток Фасад 20 метров Ориентир Парк через дорогу
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Продается участок Новый Узбекистан 6 соток 22 метра фасад Участок прямоугольный Вся подр…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продам участок 3.5 сотки, на Яшнабадском районе, Массив панельный. Участок под застройк…
878,98 млн сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо Улугбек 22 сотки 3 дома, один коробка Состояние среднее Фасад 42 м Цена 850.000…
10,39 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Назарбек пост 70 соток Улица жар арык Все коммуникации есть Отличное место расположение …
9,05 млрд сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Кибрай ботаника 16,45 соток земли 3000 кВ м застроенно Цена 600.000уе Подробнее по телефо…
7,34 млрд сум
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Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо улугбек Паркентский базар 22 сотки На которых расположенно 3 дома один коробока Вх…
10,39 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Назарбек, Узбекистан
Назарбек 70 соток Со всеми коммуникации Вода газ свет Вдоль дороги Застроенно 2000 кВ м…
9,17 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Пскент, Узбекистан
Пскент 4 гектара Кирпичный завод сырой кирпич Есть возможность поставить печь Все коммун…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Самарканд Дарвоза 5 соток земли Старый дом под слом Ровный участок Есть все коммуникации…
1,86 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Земля уч Кахрамон 1гектар 6 соток Все коммуникации есть Под любой вид деятельности Застр…
32,40 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продается участок Сергели Янги Хает ул Чорток 5 соток земли рядом садик, школа, метро,пар…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Узбекистан, Узбекистан
ПРОДАЖА: Нурафшон,Кукча не далеко от "Бешказон" вторая линия 6,51 соток Шайхантахурский …
3,97 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Узбекистан, Узбекистан
ПРОДАЖА: Заркайнар ул.на против парка Абдуллы Кадирий первая линия 7,35 соток Шайхантаху…
8,92 млрд сум
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Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается земля в самом центре города под застройку. Улица Нуккуская. Почти первая линия. По…
611,25 млн сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо-Улугбекский район, махалля Никитина (ул. Кизил сув) Продаётся земельный участок под с…
19,14 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Яккасарайский район, улица Мукими (ор-р кафе «Сим-сим)» Продаётся земельный участок на 1-лин…
11,37 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Внимание Застройщикам и инвесторам! Яккасарайский район, ор-р мост Аэропорт. Вдоль дороги у…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается участок под застройку! Мирзо-Улугбекский район, Никитина. Площадь- 2.3 сотки У…
1,77 млрд сум
Рекомендовать
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Внимание Застройщикам! Яккасарайский район, ор-р Piramit Tower. Вдоль дороги Мукими. Земля…
1,89 млрд сум
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Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД Расположение: Чиланзарский район, 6 ,квартал Сзад…
12,23 млрд сум
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