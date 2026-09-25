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Земельные участки в Узбекистане

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622 объекта найдено
Участок земли в Кибрай, Узбекистан
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Участок земли
Кибрай, Узбекистан
Продам для строительства дома отличный угловой участок 5.5 соток земли с фасадом 23 м на 29 …
$88 126
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Кибрай, Узбекистан
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Участок земли
Кибрай, Узбекистан
Продам для строительства дома отличный угловой участок 5.5 соток земли с фасадом 23 м на 29 …
$87 878
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
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Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земельный участок под строительство  -клиники, ресторана, под что угодно!  7соток …
$525 000
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SV Real Estate
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BPNBPN
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
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Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Инвестиционное предложение. Продаётся коммерческий земельный участок в городе. Площадь — 14…
$1,26 млн
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Частный продавец
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается большой земельный участок вдоль МКАД в центре! Адрес: Мирабадский район, ул.Мала…
$109 865
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West End Consulting
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
UP UP
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Газ, свет, вода имеется. Рядом находится метро алмазар и стройбазар домбирабад.
$1,26 млн
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Частный продавец
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продам для строительства дома отличный участок 3 сотки земли с фасадом 10 м на 30 м . Все ко…
$72 500
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
🌳 ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 📍 Адрес: Чиланзарский район 📌 Ориентир: Городская больница…
$950
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продаётся участок, при продаже участок, дом, находящийся на участке, не учитывается, продаю …
$216 000
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Частный продавец
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
🌳 ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 📍 Адрес: Новый Узбекистан, за университетом AKFA 📌 Ориенти…
$30
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Участок земли в Богистан, Узбекистан
Участок земли
Богистан, Узбекистан
Сырдарьинская область, Мирзаабадский район Предлагается к продаже земельный участок площа…
$85
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Частный продавец
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Участок земли в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Участок земли
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Uy qurish uchun ajoyib yer zudlik bilan sotaman. Bu er uchastkasi 50 m x 27,5 m old tomoni b…
$65 021
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продам для строительства дома отличный участок 8 соток земли с фасадом 20м на 40 м . Все ком…
$110 000
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продаётся дом под слом Яшнабадский район Махалля Янгилик 4сот Рядом есть школа и мечеть Це…
$200 768
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CENTRAL REALTY
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земельный участок | Яккасарайский район | ул. Минггузар Площадь участка — 5,66 с…
$440 318
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COSMOS
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается участок 4,8 сот. Ориентир ресторан Джуманджи. Отличная локация,центр. Под застройк…
$700 000
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SV Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Umumiy maydoni 6 sotix bo'lgan ajoyib er uchastkasini sotaman. Old qismi 30 x 20 metr. Ushb…
$35 000
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продам для строительства дома отличный участок 3 сотки земли с фасадом 10 м на 30 м . Все ко…
$87 000
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Sotaman : uy qurish uchun juda qulay, 7,7 sotixli yer maydoni; uchastkaning old tomoni o‘l…
$78 000
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Здравствуйте дорогие наши покупатели У нас уже почти готовы наши участки под ключ успеете пр…
$67 000
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OOO "TORA TOWER"
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Sotaman : uy qurish uchun mos, o‘lchami 12 m x 30 m bo‘lgan ajoyib yer uchastkasi (3,6 soti…
$100 144
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Агентство
Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Яшнабадский район Улица Хатирчи Махала Элитная Соседи хорошие Продаётся 5 сотка застройку …
$82 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Малика уста ширин 2.85сот земля первая линия под гостиница клиника магазин ресторан офис. Фа…
$239 999
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Янгиюльский район Поселок Михайловка Продается ферма Общая площадь - 8 га Участок разделенны…
$450 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Здравствуйте дорогие наши покупатели У нас уже почти готовы наши участки под ключ успеете пр…
$67 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продам отличный дом на 7 сотках земли . Фасад участка 35м. Это обьект является отличным вари…
$441 001
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Агентство
Zamira Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Участок находится в махалле Кипчак. Площадь 13,5 соток. Можно частями то есть по 5-6 соток п…
$8 500
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Агентство
SV Real Estate
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Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Uy qurish uchun fasadi 20 m dan 40 m gacha bo'lgan 8 sotix ajoyib er uchastkasini sotaman. B…
$109 157
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Zamira Real Estate
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Участок земли в Кошрабатский район, Узбекистан
Участок земли
Кошрабатский район, Узбекистан
$80 000
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Частный продавец
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Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земля 6 сот фасад 20м. Ориентир Тузель. Яшнабадский район. Цена 200.000$ …
$200 000
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Агентство
SV Real Estate
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