Жилой комплекс BI Yangi Baxt

NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой.

Концепция и инфраструктура

Проект построен по формуле Live — Work — Play, объединяя:

• жилые здания и офисные помещения

• коммерческие и развлекательные объекты

• рекреационные зоны и спортивные площадки

На территории квартала:

• прогулочные аллеи и беговые дорожки

• детские и игровые площадки

• воркаут-зоны

• центральное озеро «Бахт» с парком для отдыха и прогулок

NRG Yangi Baxt — пространство, где каждый элемент создаёт гармоничное сочетание природы и городской инфраструктуры.

Архитектура и строительные решения

• Межквартирные стены — кирпич, межкомнатные — газоблок

• Высота потолков — 2,85 м

• Фасады из натурального камня и алюминиевых панелей SIBALUX (Россия)

• Витражные алюминиевые блоки

• Электрозамки Assa Abloy Group, модель Valencia v8 (Швеция)

• Двухконтурный котел Comfort Cooling Service, модель "Demirdöküm Atron H 24" (Турция)

• Стальные панельные радиаторы, рассчитанные по теплотехническим нормам (Узбекистан)

• Противопожарная система с дымовыми и температурными датчиками

Паркинг и безопасность

• Встроенный подземный паркинг

• Скоростные въездные ворота

• JET-вентиляция

• Система пожаротушения

Проект разработан INK Architects (Казахстан) с учётом современных стандартов комфорта и безопасности, создавая квартал, где удобно жить, работать и отдыхать.

NRG Yangi Baxt — это стиль, природа и продуманная инфраструктура в одном пространстве. Каждый день здесь наполнен спокойствием и комфортом, а каждый метр — безопасен и эргономичен.



В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко