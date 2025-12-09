Жилой комплекс BI Yangi Baxt

NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой.
Концепция и инфраструктура
Проект построен по формуле Live — Work — Play, объединяя:
• жилые здания и офисные помещения
• коммерческие и развлекательные объекты
• рекреационные зоны и спортивные площадки
На территории квартала:
• прогулочные аллеи и беговые дорожки
• детские и игровые площадки
• воркаут-зоны
• центральное озеро «Бахт» с парком для отдыха и прогулок
NRG Yangi Baxt — пространство, где каждый элемент создаёт гармоничное сочетание природы и городской инфраструктуры.
Архитектура и строительные решения
• Межквартирные стены — кирпич, межкомнатные — газоблок
• Высота потолков — 2,85 м
• Фасады из натурального камня и алюминиевых панелей SIBALUX (Россия)
• Витражные алюминиевые блоки
• Электрозамки Assa Abloy Group, модель Valencia v8 (Швеция)
• Двухконтурный котел Comfort Cooling Service, модель "Demirdöküm Atron H 24" (Турция)
• Стальные панельные радиаторы, рассчитанные по теплотехническим нормам (Узбекистан)
• Противопожарная система с дымовыми и температурными датчиками
Паркинг и безопасность
• Встроенный подземный паркинг
• Скоростные въездные ворота
• JET-вентиляция
• Система пожаротушения
Проект разработан INK Architects (Казахстан) с учётом современных стандартов комфорта и безопасности, создавая квартал, где удобно жить, работать и отдыхать.
NRG Yangi Baxt — это стиль, природа и продуманная инфраструктура в одном пространстве. Каждый день здесь наполнен спокойствием и комфортом, а каждый метр — безопасен и эргономичен.
В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:
1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.
2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.
3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.
4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший
5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов
Ваш Специалист - Артемий Мартыненко