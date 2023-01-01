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ЖК « FAYZLI UYLAR»

город Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Добро пожаловать в «
FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.

Оплатите всего 30% от стоимости квартиры в комплексе «FAYZLI UYLAR» и получите предложение о беспроцентной рассрочке на покупку жилья.

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Местонахождение новостройки
город Наманган, Узбекистан
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ЖК « FAYZLI UYLAR»
город Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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