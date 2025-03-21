Жилой комплекс Dombirobod City

Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу.

?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад.

Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук.

Мечтаете о собственном уютном гнездышке?

Не упустите шанс стать счастливым обладателем 2-х комнатной квартиры!

Преимущества жилого комплекса:

Удобное месторасположение

Развитая инфраструктура

Подземный паркинг для удобства жителей.

Просторные пешеходные зоны и зоны отдыха на территории комплекса.

Удобная транспортная доступность.

Станьте частью нашего жилого комплекса и наслаждайтесь жизнью во всей ее красе!

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о наших предложениях:

? 95 172 00 00