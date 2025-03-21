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Жилой комплекс Dombirobod City

Ташкент, Узбекистан
от
$817
;
9
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ID: 19798
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район
  • Метро
    Olmazar (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу.

?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад.
Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук.

Мечтаете о собственном уютном гнездышке? 

Не упустите шанс стать счастливым обладателем 2-х комнатной квартиры! 

Преимущества жилого комплекса:

Удобное месторасположение
Развитая инфраструктура
Подземный паркинг для удобства жителей.
Просторные пешеходные зоны и зоны отдыха на территории комплекса.
Удобная транспортная доступность.

Станьте частью нашего жилого комплекса и наслаждайтесь жизнью во всей ее красе!

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о наших предложениях:
? 95 172 00 00

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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