Жилой комплекс Dombirobod City

Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу.
?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад.
Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук.
Мечтаете о собственном уютном гнездышке?
Не упустите шанс стать счастливым обладателем 2-х комнатной квартиры!
Преимущества жилого комплекса:
Удобное месторасположение
Развитая инфраструктура
Подземный паркинг для удобства жителей.
Просторные пешеходные зоны и зоны отдыха на территории комплекса.
Удобная транспортная доступность.
Станьте частью нашего жилого комплекса и наслаждайтесь жизнью во всей ее красе!
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о наших предложениях:
? 95 172 00 00