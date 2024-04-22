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Жилой квартал Fayz

Ташкент, Узбекистан
от
8,27 млн сум
;
8
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Шайхантахурский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

“Fayz” - это жилой комплекс комфорт – класса подходящий для вашей прекрасной жизни. Проект комплекса включает площадь 23 000 м². Построенные семь домов имеют монолитный тип. Эта территория свободна от шума и идеально подходят для тех, кто хочет тихое место. Благодаря тому, что здание построено из газоблока, его прочность не нарушается при снегопаде и дожде. Вы можете купить квартиру в рассрочку на 24 месяца. Для безопасности жильцов во дворе и на входных дверях установлены современные камеры наблюдения.

Инфраструктура ЖК “Fayz”

Комплекс имеет хорошую социальную инфраструктуру. В 2 шагах от дома расположены учебные заведения, тренажерный зал, кафе, медицинский центр, супермаркет и аптека.

Наличие детского сада и игровой площадки в самом комплексе порадует всех родителей. Спортивная площадка, организованная во дворе, служит для того, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Возвращаясь домой, вам не придется искать место для машины, на открытых и закрытых парковках всегда достаточно места.

Квартиры ЖК “Fayz”

Собственную квартиру с черновой отделкой вы можете отремонтировать и обставить их в самом современном стиле. Для клиентов предусмотрены 1, 2 и 3 - комнатные квартиры. Площадь квартир составляет от 37 м² до 86 м², а высота потолков более 3 метра. Стоимость квартир начинается от 291 510 000 сум. Еще одним преимуществом этих домов является индивидуальность системы отопления.

Опубликовано: 16.05.2024
Обновлено: 17.05.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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