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Продажа ресторанов и кафе в Узбекистане

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Ташкент
12
Ресторан, кафе Удалить
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17 объектов найдено
Продажа помещения с готовым арендатор Мирабаде 110 м2 110 школа Срочно в Асака, Узбекистан
Продажа помещения с готовым арендатор Мирабаде 110 м2 110 школа Срочно
Асака, Узбекистан
Площадь 110 м²
✈️ Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Мирабадский район 📍 Ориентир: ЦУМ,…
$450 000
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Частный продавец
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Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1 в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
⚡️ ПРОДАЖА АРЕНДА ОБЪЕКТА от КНТ ⌛ ИДЕАЛЬНО ПОД ИНВЕСТИЦИ! ✔️ ОФИС ✔️ БУТИК ✔️ ШОУРУ…
$485 000
НДС
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Агентство
KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Проадется Кафе С Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Проадется Кафе С Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
#Чиланзар #19квартал #Здание #Кафе #Ресторан #1Линия - Ор-р Хамкор банк - Этажность 3…
$860 000
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Агентство
Baht Residence
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BPNBPN
Срочно продается кафе в Навои, Узбекистан
Срочно продается кафе
Навои, Узбекистан
Площадь 2 500 м²
Продается кафе в г. Навоий. Расположен в центру города.   Навоий шахар марказида жо…
$1,30 млн
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Агентство
Navoiyulgurjisavdo MChJ
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Русский, Oʻzbekcha
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН в Ташкент, Узбекистан
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН РЕСТОРАН+ТУРЕЦКИЙ +ИТАЛЬЯНСКАЯ БРЕНДА - Этажность : 3 - Площадь - 200…
$2,20 млн
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Агентство
Baht Residence
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Продается помещение в Яккасарае 90м2 Кафе Jumanji Срочно ! в Ташкент, Узбекистан
Продается помещение в Яккасарае 90м2 Кафе Jumanji Срочно !
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Яккасарайский район 📍 Ориентир: кафе …
$259 000
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Частный продавец
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Полдается Ресторан кафе С Арендатором Юнусабадский район в Ташкент, Узбекистан
Полдается Ресторан кафе С Арендатором Юнусабадский район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Юнусабад Ресторан кафе 1 линия - Орр Юнусабад, метро Бадамзар - Соток - 6 - Фасад 15м Г…
$1,30 млн
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Агентство
Baht Residence
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Продаётся Здание Под Ресторан в Ташкент, Узбекистан
Продаётся Здание Под Ресторан
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
МУлугбек - Ор-р Evos - Этажность -2 - Общая площадь: 1 000 м² - Соток 6 - Ремонт Евро …
$2,20 млн
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Агентство
Baht Residence
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Срочно сотилади Ресторан в Ташкент, Узбекистан
Срочно сотилади Ресторан
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 3
Продается ресторан действующий, с большой клиентской базой. Алмазарский район,  ул.Кич…
$1,89 млн
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Агентство
REITATW
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Ресторан, кафе 3 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 3 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 3
Адрес : Бостанлыкский район. Бочка  Площадь земли : 35 соток  Площадь здания : 1 313м2  …
$1,86 млн
НДС
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Частный продавец
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Oʻzbekcha
Продаётся ресторан в Самарканд, Узбекистан
Продаётся ресторан
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продаётся ресторан с оборудованием имеется парковка
$130
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Частный продавец
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Продается готовый бизнес. Ресторан в Ташкент, Узбекистан
Продается готовый бизнес. Ресторан
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Продается готовый ресторан – 300 м², полностью оснащен и готов к работе. Включает все: профе…
$350 000
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Частный продавец
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Русский
Ресторан, кафе 1 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 1 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продам Готовый бизнес(не помещение!!!) в сердце города Ташкент.Двухэтажный ресторан с эксклю…
$700 000
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Частный продавец
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Ресторан, кафе 115 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 115 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
SEOULMUN 95 м2 Вдоль Набережной.  Терраса 20 м2. Комерческое помещение под ресторан или…
$450 000
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Русский
Ресторан, кафе 478 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 478 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 478 м²
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
$530 000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Ресторан, кафе 478 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 478 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 478 м²
Этаж 1/1
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
$530 000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Ресторан, кафе 1 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 1 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
Продажа Адрес: Яшнабадский район Ориентир: Рохат круг Общая площадь: 20 соток Площадь здание…
$1,30 млн
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Агентство
REMAX Elite
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