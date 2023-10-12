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Кафе и рестораны в Узбекистане

Ташкент
2
Ресторан, кафе В архив
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5 объектов найдено
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается бизнес под кафе, вдоль дороги, общая площадь 100кв/м, ориентир гостиница Россия Це…
489,00 млн сум
Ресторан, кафе в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся готовый бизнес ресторан.  Юнусабадский район  Ор-р Казы махалля.  6 со…
14,67 млрд сум
Ресторан, кафе с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 478 м²
Этаж 1/1
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
6,48 млрд сум
Ресторан, кафе с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Ресторан, кафе с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 478 м²
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
6,48 млрд сум
Ресторан, кафе 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 225 м²
ПРОДАЁТСЯ Нежилое СРОЧНО   ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МАГАЗИНА-БУТИКА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА КАФ…
3,67 млрд сум

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