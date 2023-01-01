ЖК Uchtepa Resident

Uchtepa Resident

9 этажный дом

580 квартир

1,5 гектаров

13 блоков домов

Детская площадка

Подземная парковка около 200 штук на каждого кто захочет его приобрести

Цены начинаются от 10 400 000 сумов

Ждем ваших звонков

Наши уникальные дома созданы с любовью и заботой о вашем комфорте. Где бы вы ни находились, наши недвижимости всегда будут местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Мы предлагаем вам тихие уголки, где можно укрыться от суеты городской жизни и насладиться спокойствием и красотой природы. Окунитесь в свой собственный мир, где каждый день будет наполнен радостью и удовольствием.

Не упустите возможность приобрести один из наших уникальных домов и начать жить жизнью, о которой вы всегда мечтали.