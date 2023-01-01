  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК Uchtepa Resident

ЖК Uchtepa Resident

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Uchtepa Resident

9 этажный дом
580 квартир
1,5 гектаров
13  блоков домов
Детская площадка
Подземная парковка около 200 штук на каждого кто захочет его приобрести 
Цены начинаются от 10 400 000 сумов 
Ждем ваших звонков 

Наши уникальные дома созданы с любовью и заботой о вашем комфорте. Где бы вы ни находились, наши недвижимости всегда будут местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Мы предлагаем вам тихие уголки, где можно укрыться от суеты городской жизни и насладиться спокойствием и красотой природы. Окунитесь в свой собственный мир, где каждый день будет наполнен радостью и удовольствием.

Не упустите возможность приобрести один из наших уникальных домов и начать жить жизнью, о которой вы всегда мечтали.

Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} UZS
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} UZS
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс JOMIY
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК Uchtepa Resident
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Многоквартирный жилой дом ЖК Sohil bo'yi
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Сохил бойи уйлари
  Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.   Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.   Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.     Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном стиль, который подцепенiю райоте. Перед домами оганизованы индивидуалные зелени зоны со скамьями для отдыха