Жилой комплекс "Sun"

Sun — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, удобство и гармоничную атмосферу городской жизни. Проект сочетает современные архитектурные решения, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на лаконичность и практичность. Светлые фасады, аккуратные линии и качественные материалы создают гармоничный внешний вид и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Современный формат жилой застройки

Функциональные и продуманные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства. Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

закрытая территория

благоустроенный внутренний двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

общественные зоны для отдыха

пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК Sun расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом находятся магазины, школы, детские сады и сервисные объекты, обеспечивающие комфортную повседневную жизнь.