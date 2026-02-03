  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Sun"

Ташкент, Узбекистан
от
$59,152
от
$1,711/м²
;
3
ID: 33969
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

О комплексе

Sun — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, удобство и гармоничную атмосферу городской жизни. Проект сочетает современные архитектурные решения, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на лаконичность и практичность. Светлые фасады, аккуратные линии и качественные материалы создают гармоничный внешний вид и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес

  • Современный формат жилой застройки

  • Функциональные и продуманные планировки

  • Рациональное использование пространства

  • Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства. Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

  • закрытая территория

  • благоустроенный внутренний двор

  • детские площадки

  • прогулочные зоны

  • места для отдыха жителей

  • система видеонаблюдения

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • современные инженерные коммуникации

  • общественные зоны для отдыха

  • пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК Sun расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом находятся магазины, школы, детские сады и сервисные объекты, обеспечивающие комфортную повседневную жизнь.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Другие комплексы
