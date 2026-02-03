Жилой комплекс "Sun"

Sun — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит уют, удобство и гармоничную атмосферу городской жизни. Проект сочетает современные архитектурные решения, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на лаконичность и практичность. Светлые фасады, аккуратные линии и качественные материалы создают гармоничный внешний вид и подчёркивают современный характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Бизнес
Современный формат жилой застройки
Функциональные и продуманные планировки
Рациональное использование пространства
Комфортные решения для семейной жизни
🏢 Входные группы и удобство
В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства. Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.
🌿 Благоустройство территории
Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:
закрытая территория
благоустроенный внутренний двор
детские площадки
прогулочные зоны
места для отдыха жителей
система видеонаблюдения
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
парковочные места
современные инженерные коммуникации
общественные зоны для отдыха
пространства для повседневного комфорта
📍 Локация
ЖК Sun расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом находятся магазины, школы, детские сады и сервисные объекты, обеспечивающие комфортную повседневную жизнь.