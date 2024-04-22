Жилой квартал Do'stlik

О комплексе

Жилой комплекс Dreamland "Do'stlik", расположенный в экологически чистом районе, предлагает покупателям квартиры по доступным ценам. Комплекс комфорт – класса c огороженной территорией и собственным закрытым двором. 5 - этажные дома построеные в классическом стиле с использованием восточных мотивов. В процессе проектирования комплекса особое внимание мы уделили ландшафтному дизайну двора и зонам отдыха, чтобы создать в комплексе теплую атмосферу и больше удобств. Новая квартира принесет в вашу семью радостные дни и каждый ваш день будет наполнен яркими воспоминаниями.

Условия оплаты и квартиры:

от 59,8 до 81,29

1 этаж -18.000.000

2 этаж -16.000.000

5 этаж -14.000.000 за квадрат

Условия: 30% первоначально по 10.000.000 до кадастра остаток в ипотеку

В самом комплексе можно увидеть просторную детскую площадку. Благодаря тому, что во дворе установлены камеры наблюдения, жильцы нашего комплекса будут в полной безопасности. Когда жильцы вернутся домой, найти место для машины не составит труда. Во дворе организована наземная парковочная зона с навесами для владельцев квартир и гостей нашего ЖК.

Квартиры большой и малой площади передаются владельцам в виде черновой отделки. Высота потолков в квартирах составляет 3 метра и в каждой квартире имеется просторный балкон.