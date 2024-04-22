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Жилой квартал Do'stlik

Ташкент, Узбекистан
от
14,00 млн сум
;
VIP
7
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

О комплексе
Жилой комплекс  Dreamland "Do'stlik", расположенный в экологически чистом районе, предлагает покупателям квартиры по доступным ценам. Комплекс комфорт – класса c огороженной территорией и собственным закрытым двором. 5 - этажные дома построеные в классическом стиле с использованием восточных мотивов. В процессе проектирования комплекса особое внимание мы  уделили ландшафтному дизайну двора и зонам отдыха, чтобы создать в комплексе теплую атмосферу и больше удобств. Новая квартира принесет в вашу семью радостные дни и каждый ваш день будет наполнен яркими воспоминаниями.
Условия оплаты и квартиры:
от 59,8 до 81,29 
1 этаж -18.000.000 
2 этаж -16.000.000
5 этаж -14.000.000 за квадрат 
Условия: 30% первоначально по 10.000.000 до кадастра остаток в ипотеку
В самом комплексе можно увидеть просторную детскую площадку. Благодаря тому, что во дворе установлены камеры наблюдения, жильцы нашего комплекса будут в полной безопасности. Когда жильцы вернутся домой, найти место для машины не составит труда. Во дворе организована наземная парковочная зона с навесами для владельцев квартир и гостей нашего ЖК.
Квартиры большой и малой площади передаются владельцам в виде черновой отделки. Высота потолков в квартирах составляет 3 метра и в каждой квартире имеется просторный балкон.

Опубликовано: 22.04.2024
Обновлено: 22.04.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Детский сад 500 м
Магазин 500 м
Метро 500 м
Школа 500 м

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Жилой квартал Do'stlik
Ташкент, Узбекистан
от
14,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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