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Эко Дреам

Ташкент, Узбекистан
от
259,00 млн сум
;
9
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О комплексе

 

  • Новостройка в городе Ташкент – Eco Dream

Жилой комплекс Eco Dream сочетает в себе современный дизайн, легкость и комфорт! Зеленые парковые аллеи, расположенные вокруг домов, современные детские площадки, удобный паркинг, а также развитая инфраструктура всего жилого комплекса не смогут оставить равнодушными даже самых требовательных клиентов!

  • Инфраструктура

Развитая внутренняя инфраструктура с магазинами, спортивными клубами, открытым бассейном, игровыми площадками и многими другими развлечениями на территории комплекса. В нескольких минутах ходьбы от комплекса также находится Эко базар, Парк развлечений Локомотив, школы, маркеты, университеты и больницы.

  • Цены на квартиры в жилом комплексе Eco Dream

К покупке доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с чистовой отделкой и разнообразием квадратур от 24 до 116 квадратных метров. Также застройщик предлагает рассрочку на 2 года с первоначальным взносом от 30% или ипотечное кредитование. Также имеется еще ряд дополнительных акций, которые станут приятным сюрпризом к новоселью.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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