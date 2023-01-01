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  2. Realting.uz информационный портал недвижимости в Узбекистане

Realting.uz информационный портал недвижимости в Узбекистане

Кто мы

REALTING CENTRAL ASIA » LLC является частью транснациональной компании REALTING 

(ресурс REALTING.COM);

  • 20-ти летний международный опыт в продвижении услуг и IT-решений на рынках недвижимости;
  • Более 1 250 000 просмотров мировой недвижимости в месяц;
  • Более 200 000 объектов недвижимости, в том числе более 2500 проектов застройщиков;
  • Охват более 65 стран мира;
  • Платформа на 5 языках.

 

Наша миссия в Узбекистане

  • Создание единой удобной  платформы REALTING.UZ для всех участников рынка недвижимости;
  • Создание единого информационного портала содержащего статьи, аналитические данные, 
  • новостные рубрики, фото и видео контент и прочее;
  • Создание легко ориентированного мобильного приложения.

 

Как мы работаем

REALTING.UZ предоставляет возможность рекламировать объекты недвижимости со всего Узбекистана. Наши партнеры предоставляют достоверную информацию и оказывают помощь в подборе объектов недвижимости в конкретном регионе.

Знакомьтесь с нашей командой

Realting.uz — проект, который динамично развивается благодаря слаженной работе команды.

Александр<br> Мартыненко
Александр
Мартыненко
Председатель совета директоров «Realting» LLC
Алена<br> Мартыненко
Алена
Мартыненко
Руководитель «Realting» LLC
Андрей<br> Садыков
Андрей
Садыков
Региональный руководитель «Realting» LLC в Центральной Азии
Денис<br>Козко
Денис
Козко
Руководитель «Realting Central Asia» LLC
Дмитрий<br> Мартыненко
Дмитрий
Мартыненко
Технический руководитель «Realting» LLC
Елена<br>Потапович
Елена
Потапович
Заместитель руководителя «Realting» LLC по маркетингу и медиа контенту
Виталий<br> Михалюта
Виталий
Михалюта
Заместитель руководителя «Realting» LLC по развитию
Сергей<br> Лаврушин
Сергей
Лаврушин
Арт директор «Realting» LLC
Дмитрий<br> Иванов
Дмитрий
Иванов
Руководитель по развитию «Realting» LLC в Центральной Азии
Константин<br> Дворак
Константин
Дворак
Менеджер по развитию «Realting» LLC
Юсуф<br> Макка
Юсуф
Макка
Менеджер по развитию «Realting» LLC
Полина<br>Рутковская
Полина
Рутковская
Менеджер по развитию «Realting» LLC
Марина<br>Кремер
Марина
Кремер
Главный редактор «Realting» LLC
Елена<br>Хотько
Елена
Хотько
Аккаунт-менеджер «Realting» LLC
Анастасия<br>Шенюк
Анастасия
Шенюк
Аккаунт-менеджер «Realting» LLC
Илона<br>Микульская
Илона
Микульская
Специалист по интернет-маркетингу «Realting» LLC
Юлия<br>Янукович
Юлия
Янукович
Журналист «Realting» LLC
Артём<br> Копытник
Артём
Копытник
Программист «Realting» LLC
Алексей<br> Козлов
Алексей
Козлов
Программист «Realting» LLC
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Юридическая информация

 «REALTING CENTRAL ASIA» LLC

Адрес. г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Дархон. тупик 1 дом 7

ИНН : 310 623 840