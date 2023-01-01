Realting.uz информационный портал недвижимости в Узбекистане
Кто мы
REALTING CENTRAL ASIA » LLC является частью транснациональной компании REALTING
(ресурс REALTING.COM);
- 20-ти летний международный опыт в продвижении услуг и IT-решений на рынках недвижимости;
- Более 1 250 000 просмотров мировой недвижимости в месяц;
- Более 200 000 объектов недвижимости, в том числе более 2500 проектов застройщиков;
- Охват более 65 стран мира;
- Платформа на 5 языках.
Наша миссия в Узбекистане
- Создание единой удобной платформы REALTING.UZ для всех участников рынка недвижимости;
- Создание единого информационного портала содержащего статьи, аналитические данные,
- новостные рубрики, фото и видео контент и прочее;
- Создание легко ориентированного мобильного приложения.
Как мы работаем
REALTING.UZ предоставляет возможность рекламировать объекты недвижимости со всего Узбекистана. Наши партнеры предоставляют достоверную информацию и оказывают помощь в подборе объектов недвижимости в конкретном регионе.
Знакомьтесь с нашей командой
Realting.uz — проект, который динамично развивается благодаря слаженной работе команды.
Мартыненко
Мартыненко
Садыков
Козко
Мартыненко
Потапович
Михалюта
Лаврушин
Иванов
Дворак
Макка
Рутковская
Кремер
Хотько
Шенюк
Микульская
Янукович
Копытник
Козлов
Авторские права
Авторские права
Авторские права на дизайн и информационные базы данных, а также на подбор и расположение материалов принадлежат «Realting Central Asia» LLC
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Юридическая информация
«REALTING CENTRAL ASIA» LLC
Адрес. г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Дархон. тупик 1 дом 7
ИНН : 310 623 840