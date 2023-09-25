Realting.uz информационный портал недвижимости в Узбекистане

Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче.
Планировки квартир:
2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²;
3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²;
Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.
Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства.
Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе .
Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .
Квартира 44,6 кв.м+4.1 терраса
Общая стоимость : 528 328 000 сум
Первоначальная оплата : 158 498 400 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум
Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь по телефону : 93 946 28 56 Феруза
Почта :
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике.
Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.
Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.
Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ.
Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов.
Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
ЖК “New bukhara“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
ЖК “Fayz-baraka“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год.
Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
Во всех этажах:
1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м,
3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
ЖК CHIRCHIQ GARDEN - это место, которое объединяет близких соседей.
В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.
Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку.
В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства.
Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Коттеджный городок «DuoHouse»
современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «DuoHouse» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания.
Площадь каждого коттеджного участка составляет 510 м2. Из них 120 м2 занимает парковка и внутренний двор, 390 м2 – 3 этажа здания (2 жилых + нулевой этаж).
Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Duo House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона.
Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки до 24 месяцев при первоначальном взносе в 30%. Стоимость квадратного метра составляет от 5 120 000 сум.
Предложение ограничено только на 10 вилл!
Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.
5 Avenue -
Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни.
Инфраструктура
Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов.
Цены на квартиры в жилом комплексе
Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.