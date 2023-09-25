Realting.uz информационный портал недвижимости в Узбекистане

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  • ЖК Mutavalli City
    ЖК Mutavalli City
    Ургенчский район, Узбекистан
    Застройщик: MUTAVALLI CITY
    Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства. Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании
  • Новостройка бизнес класса в Сергели
    Новостройка бизнес класса в Сергели
    Ташкент, Узбекистан
    Сдача в: 2024
    Застройщик: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
    Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :
  • ЖК Global House
    ЖК Global House
    Чирчик, Узбекистан
    Сдача в: 2024
    Застройщик: BEK BUSINESS CENTRE
    Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
  • ЖК “New bukhara“ 
    ЖК “New bukhara“ 
    Бухара, Узбекистан
    Застройщик: NEW BUKHARA
    ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.) Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м 3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
  • ЖК “Fayz-baraka“
    ЖК “Fayz-baraka“
    Бухара, Узбекистан
    Застройщик: NEW BUKHARA
    ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год. Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: Во всех этажах: 1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м, 3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
  • ЖК CHIRCHIQ GARDEN
    ЖК CHIRCHIQ GARDEN
    Чирчик, Узбекистан
    Застройщик: AZIMUT-MIG
    ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку. В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
  • Коттеджный городок «DuoHouse»
    Коттеджный городок «DuoHouse»
    Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
    Сдача в: 2024
    Застройщик: INNO HOMES
    Коттеджный городок «DuoHouse» современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «DuoHouse» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания. Площадь каждого коттеджного участка составляет 510 м2. Из них 120 м2 занимает парковка и внутренний двор, 390 м2 – 3 этажа здания (2 жилых + нулевой этаж). Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Duo House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона. Только сейчас на этапе котлована предлагаются выгодные условия рассрочки до 24 месяцев при первоначальном взносе в 30%. Стоимость квадратного метра составляет от 5 120 000 сум. Предложение ограничено только на 10 вилл! Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными вариантами.
  • ЖК 5 Avenue
    ЖК 5 Avenue
    Янгиюль, Узбекистан
    Сдача в: 2024
    Застройщик: INNO HOMES
    5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.
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