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Квартиры в Узбекистане

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12 156 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
•••ЖК NRG U-Tower••• 2/11/27 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (ор-р Дружба Народов) Вид Ташкент Сity Общ…
$254 000
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OOO "TORA TOWER"
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/14
••ЖК «Imperial Club City»••1 ком      вид во двор      есть балкон ▪️Тип: Новостройка…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
•••ЧИЛАНЗАР - 1 кв-л•••  3/3/4 балкон 2х6 Дом кирпичный  квартира не торцевая  соседи кул…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
••• массив КУШБЕГИ••• 1 комнатная на 3 этаже 5-ти этажного дома балкон 2х3 общая площадь…
$56 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9/9
Ул Афросиаб  Ориентир: Жемчуг 30 метров 3-х ком Площадь 75 м2 9 этаже 9 этажка Санузел…
$120 000
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REITATW
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 410 м²
Этаж 8/8
Продам отличный эксклюзивный 7 комнатный пентхаус в одном из самых известных Габусов города …
$2 000
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Zamira Real Estate
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 3-м этаже 4-этажного дома. Престижная ло…
$159 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 2-м этаже 4-этажного дома. Престижная л…
$179 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
🏙️ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА | PIRAMIT TOWER   ✨ 42 этаж из 47 📐 63 м² 🏗️ Состояние: …
$170 000
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SquareLab innovative property solutions
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Срочно продается 3/4/4 в Мирза Улугбекском районе на Карасу1 недалеко от Дуне Общий 78квад…
$85 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/14
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «O'z Mahal» Застройщик: «Golden House» ​Район: Мирзо…
$113 000
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Eugene Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/12
НОВОСТРОЙКА Адрес: Алмазарский район, ЖК «НРГ Жомий Бизнес» Ориентир: Рынок «Жомий» Количе…
$129 229
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/9
Продаётся стильная 2-комнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом! Локация: Юнусабадск…
$116 846
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Nora Blond
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Этаж 7/10
ПРОДАЁТСЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖК «LONDON» Новомосковская ул. Мирзо-Улугбекс…
$389 832
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продажа квартиры на паркентском 1в2 43 кВ метров за подробный информацией звоните или пишите
$57 156
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Продажа квартиры в центре города Ташкент в элитном небоскрёбе 63 квадратных метра коробка за…
$169 776
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Dilshod Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Квартира расположена на 42-м этаже PIRAMIT TOWER. Площадь — 63 м², из окон открывается вид …
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Продажа квартира 2-комнатная Янгихаётский район. ID A0001 ID: A0001 Продажа квартира 2-к…
$79 500
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КупиДом
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Продажа квартира студия пентхаус Яккасарайский район. ID L003 ID: L003 Продажа квартира пе…
$255 000
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КупиДом
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 8/9
Продаётся 5-комнатная квартира в новостройке Olmazor City Просторная 5-комнатная квартира…
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
2в3/3/5 Карасу-3 54,6 м.кВ Двухкомнатная переделанная в трёх ,третий этаж Пятиэтажный дом! П…
$75 400
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Dilshod Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Общая информацияПо-настоящему уникальный для Ташкента формат: пентхаус на верхнем этаже с пр…
$267 000
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Dilshod Real Estate
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эксклюзивная квартира с историей — 260 м² пространства и комфорта в Шайхантахурском районе …
$240 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 9/9
Продажа квартира 2-комнатная Яшнабадский район. ID L00009 ID: L00009 Продажа квартира 2-…
$66 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 9/12
Продается квартира ЖК Ассалом Боглар Golden House 2-комнатная студия Общая площадь 39,91 …
$65 115
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 12/16
🏙️ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЖК «TERMINAL» ОТ TXT GROUP | МИРАБАДСКИЙ РАЙОН Предлагается сов…
$59 103
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 3-м этаже 4-этажного дома. Престижная ло…
$159 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 2-м этаже 4-этажного дома. Престижная л…
$179 999
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Типы недвижимости в Узбекистане

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Узбекистане

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Предлагаем вам посмотреть свежие объявления о продаже квартир в Узбекистане от собственников и агентств. Если вы не хотите переплачивать посредникам и затягивать процесс покупки, выбирайте подходящие предложения на Realting. Купить бюджетное или элитное жильё могут как резиденты, так и иностранцы. Желающие продать недвижимость могут опубликовать свое объявление.

Удобная система поиска поможет быстро выбрать объект. Как только лучший вариант найден, вы можете связаться с продавцом — контакты указаны в каждом объявлении. Предложения о продаже квартир сопровождаются подробным описанием и фотографиями. Купить квартиру можно как за наличный расчёт, так и в ипотеку.

Как разместить объявление на Realting о продаже квартиры?

Для публикации своего объявления пройдите несложную регистрацию. Укажите необходимые сведения о себе, затем нажмите кнопку “Добавить объект” и начинайте заполнять форму.

Укажите все параметры объекта, способы связи, язык общения и отправьте объявление на модерацию. Если всё в порядке, модераторы допустят его к публикации, и оно станет доступно покупателям. Если обнаружатся ошибки в заполнении, нужно будет их исправить.

Часто задаваемые вопросы о квартирах в Узбекистане

Можно ли купить недвижимость в Узбекистане по низкой цене?

Минимальная стоимость квартиры на нашем сайте — 129 198 966 сум. Кроме площади, на цену влияют район, инфраструктура, наличие транспортной развязки рядом.

Сколько стоит элитное жильё?

Самый дорогой объект на нашем сайте в данный момент стоит 7 751 937 984 сум. Это элитное жильё с удачным расположением и отличным видом.

Какие квартиры можно купить на Realting?

В базе есть следующие типы квартир:

  • однокомнатные;
  • двухкомнатные;трёхкомнатные;
  • четырёхкомнатные;
  • студии;
  • многоуровневые;
  • пентхаусы.

С помощью интерактивной карты вы можете посмотреть, где расположен объект и что имеется рядом.

Как выбрать квартиру по площади и другим параметрам?

Используйте настройки фильтра. Для быстрого поиска можно поставить сортировку от дешёвых к дорогим или наоборот, а если нужно настроить дополнительные параметры, используйте фильтр. В нём можно указать:

  • площадь;
  • стоимость;
  • тип и категорию объекта;
  • количество комнат и спален;
  • год сдачи и тип продавца — агентство или частное лицо.