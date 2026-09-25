Минимальная стоимость квартиры на нашем сайте — 129 198 966 сум. Кроме площади, на цену влияют район, инфраструктура, наличие транспортной развязки рядом.
Самый дорогой объект на нашем сайте в данный момент стоит 7 751 937 984 сум. Это элитное жильё с удачным расположением и отличным видом.
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С помощью интерактивной карты вы можете посмотреть, где расположен объект и что имеется рядом.
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