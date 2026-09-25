Предлагаем вам посмотреть свежие объявления о продаже квартир в Узбекистане от собственников и агентств. Если вы не хотите переплачивать посредникам и затягивать процесс покупки, выбирайте подходящие предложения на Realting. Купить бюджетное или элитное жильё могут как резиденты, так и иностранцы. Желающие продать недвижимость могут опубликовать свое объявление.

Удобная система поиска поможет быстро выбрать объект. Как только лучший вариант найден, вы можете связаться с продавцом — контакты указаны в каждом объявлении. Предложения о продаже квартир сопровождаются подробным описанием и фотографиями. Купить квартиру можно как за наличный расчёт, так и в ипотеку.

Как разместить объявление на Realting о продаже квартиры?

Для публикации своего объявления пройдите несложную регистрацию. Укажите необходимые сведения о себе, затем нажмите кнопку “Добавить объект” и начинайте заполнять форму.

Укажите все параметры объекта, способы связи, язык общения и отправьте объявление на модерацию. Если всё в порядке, модераторы допустят его к публикации, и оно станет доступно покупателям. Если обнаружатся ошибки в заполнении, нужно будет их исправить.