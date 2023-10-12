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9 511 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
3
75 м²
7/9
Квартира продается Адрес Куйлук центр возле ТЦ Компос .7 этаж 3х комнатных квартира, можно и…
855,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
33 м²
3/5
Продажа квартиры Район - Чиланзар - Ц Ориентир - метро Чиланзар Комнат - 1 Этаж - 3 Этажнос…
577,02 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Бешкурган, Узбекистан
1
18 м²
9/9
Продажа квартиры Галерейка Район - Чиланзар - 20а Ориентир - Радио Технический колледж Ком…
344,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
49 м²
1/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар-11 Ориентир - Шер кафе Комнат - 2 Этаж - 1 Этажность - 4 …
716,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
46 м²
3/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар-7 Ориентир - Микро Кредит Банк Комнат - 2*3 Этаж - 3 Этаж…
797,07 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
1
28 м²
4/4
Квартира чистая. После капитального ремонта. Пустая. Кирпич. Балкон 1,2*3. Идеальный вариант…
531,85 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
2
52 м²
3/4
Квартира чистая. Хороший ремонт. Балкон 2*6. Кирпич. Комнаты раздельные. Переделка. Метро Ми…
808,07 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
2
52 м²
3/4
Средний ремонт. Балкон 2*6. Кирпич. Место отличное. Аква рамы. Состояние отличное зайти жить
813,02 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
3
68 м²
4/5
Квартира чистая. После капитального ремонта. Балкон 2*6. Идеальный вариант для комфортного п…
1,09 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
3/4
Продается квартира. Чиланзар 5 квартал 2/3/4. Балкон 2 - 6. 2х переделный 3х комнатую. Ки…
837,41 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
1
33 м²
1/4
Звоните 90 924-11-22 Анатолий Чилонзор Г9а 1/1/4 32м2 Без балкон Чистый свежий ремонт Це…
562,35 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
4 м²
4/4
Звоните 90 924-11-22 Анатолий Яккасарай 1-проезд мукими Шота Руставели Ориентир ресторан Qa…
953,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
3/4
Звоните 90 924-11-22 Анатолий Чиланзар 1 кв ВЫСОКОПОТОЛОЧКА 2 / 3 / 4 Кирпич 2 Балкона 1.5…
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
43 м²
1/4
Продам двух комнатную на Чиланзаре 24 квартале, на первом этаже четырех этажного дома. Площ…
635,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
78 м²
1/4
Продается 4-х комнатная на 1-м этаж 4-х этажного дома, на Чиланзар 10-м квартале. (Ориентир:…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
43 м²
1/4
Продам 2-х комнатную квартиру на Чиланзар 24 квартале, на 1 этаже 4 этажного дома. Площадь…
635,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
4
75 м²
1/4
Продается 4 комнатная на 1 этаже 4 этажного дома, на Чиланзар 10 квартале. Ориентир: Ин.яз …
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
2
45 м²
1/5
Чил Метро 16 квартал 2/1/5 балкон 1.5*3 комнаты смежные, ориентир Актепа лаваш цена 64000$ …
782,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
3/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - 6 Ориентир - школа-178 Комнат - 1*2 Этаж - 3 Этажность …
770,18 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Ангрен, Узбекистан
1
38 м²
2/4
Продаётся Г Ангрен 5/4 Ориентир Колледж 1 ком 2 Этаж 4 дома Балкон 2*6 38 кв.метров Состо…
146,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Ташкент, Узбекистан
1
42 м²
1/4
Звоните 90 924-11-22 Анатолий Чиланзар Г9А 1х комнатная переделанная в 2х 1 этаж Балкон 2*…
611,25 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
46 м²
2/2
Звоните 90 924-11-22 Анатолий Чиланзар 3 кв 2/2/4 Ориентир Новза ЖК Общ площадь 46м2 Балко…
812,96 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
5/5
Звоните 90 924-11-22 Анатолий Чиланзар 1 квартал Улица Арнасай 29 2 / 5 / 5 Кирпич Балкон 2…
757,95 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
3
70 м²
5/5
Продается 3х комнатная Чиланзар 24 квартал 3/5/5 кирпич Площадь 70 кв.м Комнаты раздельные Р…
825,19 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
1
40 м²
3/5
Продается Своя 1 переланная в 2х комнатная 13 квартал ор-р Фархадский перекрёсток 1/3/5 Кирп…
625,92 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
56 м²
2/4
Продажа квартиры 76-СЕРИЯ Район - Чиланзар - 8 Ориентир - ЗАГС Комнат - 2*3 Этаж - 2 Этажнос…
953,55 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
1
33 м²
2/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - 17 Ориентир - Парламент Комнат - 1*2 Этаж - 2 Этажност…
597,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
3
60 м²
1/4
Чиланзар 2 квартал. 3/1/4. Панель. Балкон 1,5*3. Общая площадь 60кв.м. Комнаты смежно разд…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
27 м²
3/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - Волгоградская Ориентир - Тадж-Махал Комнат - 1 Этаж -…
574,58 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
3
67 м²
4/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар-5 Ориентир - метро Хамза Комнат - 3 Этаж - 4 Этажность -…
957,22 млн сум
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