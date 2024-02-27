Жилой квартал Aviasozlar Plaza

Жилой комплекс Aviasozlar Plaza предлагает практически готовые квартиры высокого качества. Этот современный комплекс предлагает разнообразные планировки квартир, современные удобства и инфраструктуру для комфортного проживания. На сайте Aviasozlar Plaza или через официальных представителей можно узнать о наличии и условиях приобретения таких квартир.

Мы проводим завершающие этапы строительства жилого комплекса Aviasozlar Plaza.

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Разнообразие планировок:

- Квартиры 2, 3 и 4-комнатные площадью до 94 кв. м.

- Несколько вариантов планировок для каждой квартиры.



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