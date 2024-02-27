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Жилой квартал Aviasozlar Plaza

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
8,50 млн сум
;
11
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Район
    Шайхантаурский район
  • Город
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс Aviasozlar Plaza предлагает практически готовые квартиры высокого качества. Этот современный комплекс предлагает разнообразные планировки квартир, современные удобства и инфраструктуру для комфортного проживания. На сайте Aviasozlar Plaza или через официальных представителей можно узнать о наличии и условиях приобретения таких квартир.

Мы проводим завершающие этапы строительства жилого комплекса Aviasozlar Plaza.

Мы гордимся результатом нашей огромной работы, которой мы с радостью делимся с вами. 

Уже совсем скоро вы сможете забрать ключи от своих новых квартир и наслаждаться комфортом и уютом. 

Скидки на приобретение премиальных квартир в Aviasozlar Plaza. 

Успейте воспользоваться уникальной возможностью и приобрести квартиру для своей семьи по старым ценам! 

Разнообразие планировок:
- Квартиры 2, 3 и 4-комнатные площадью до 94 кв. м.
- Несколько вариантов планировок для каждой квартиры.

Найдите дом вашей мечты с Dreamland Development!

Опубликовано: 27.02.2024
Обновлено: 27.02.2024

Местонахождение на карте

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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Жилой квартал Aviasozlar Plaza
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
8,50 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Застройщик
Silver Flex
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Застройщик
Silver Flex
Языки общения
Русский