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ЖК Musaffo

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Новостройка Ташкента – Musaffo
Жилой комплекс Musaffo – это идеальное место для жизни, в котором современные удобства встречаются с природной красотой. Расположенный в Юнусабадском районе комплекс бизнес-класса образует отдельный, современный городок. Он предлагает комфортное и стильное жилье на благоустроенной территории в 127.000 квадратных метров. Он состоит из девяти 16-этажных корпусов.

Для жильцов доступны наземные и подземные парковки. IP-домофоны, круглосуточная охрана и новейшая система видеонаблюдения обеспечат безопасность и комфорт. Для удобства жильцов в зданиях есть свой спортивный зал, рестораны и магазины.

Инфраструктура
Жилой комплекс расположен в одном из центральных районов города. Благодаря удобному расположению у одной из главных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Yunusobod 1.5 км. Дорога на транспорте займет всего 6 мин.

Рядом находится много учебных заведений и центров. До ближайшей школы №58 всего 7 минут пешком. Также в шаговой доступности находятся: больницы, магазины, аптеки, детские сады, парки и кафе. Среди наиболее популярных мест рядом можно выделить: Трц Mega Planet, korzinka.uz, Универсам, продуктовый рынок.

Цены на квартиры в комплексе Musaffo
Жилой комплекс Musaffo предлагает 1, 2 или 3-комнатные квартиры в рассрочку и не только.

Размер 1-комнатных квартир варьируется от 46 – 53 кв. м. Цены начинаются всего от 524.400.000 сум.

2-комнатные квартиры имеют площадь 67 квадратных метров. Цены на них стартуют от 765.900.000 сум.

3-комнатные квартиры по площади от 82 до 88 квадратных метров.

Сдача запланирована на 2025.01.01 и вы еще успеете приобрести квартиру мечты! Для получения более подробной информации просьба обращаться к застройщикам.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Musaffo
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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