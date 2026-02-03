Жилой комплекс "Ofiyat"

Ofiyat Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, разработанный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, продуманный баланс уюта и городской динамики, а также статус проживания в престижном районе.

✨ Архитектурная концепция

Проект выполнен в современном стиле, подчеркивая сочетание элегантности и практичности. Ofiyat Residence — это гармоничное сочетание строгих архитектурных линий и комфортных функциональных пространств, создающих впечатление продуманного и стильного жилья бизнес-класса.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: бизнес-класс

Этажность: примерно 15-17 этажей

Материал: монолит

Отделка: White box (предчистовая)

Планировки: от однокомнатных до просторных многокомнатных квартир

Высота потолков: около 3 м

Количествo квартир: около 430

Гибкие условия приобретения и рассрочка до 24 месяцев.

🏢 Входные группы и удобство

Входные группы комплекса оформлены современными и удобными решениями. Придомовые зоны и проходные холлы продуманы для комфортного повседневного использования жителями всех возрастов, а наличие лифтов облегчает доступ на этажи.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса ориентирована на безопасность и спокойную жизнь:

благоустроенные прогулочные зоны и места для отдыха

детские площадки

озеленённые пространства

закрытая территория с системой видеонаблюдения

подземный паркинг около 200 мест

зоны активности на свежем воздухе

Такой формат создаёт ощущение уюта и общей заботы о повседневном комфорте жителей.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства проживания предусмотрены:

подземный и наземный паркинг

инженерные коммуникации высокого уровня

витрины коммерческих помещений для кафе, магазинов, сервисов

дизайн-проект в подарок при покупке квартиры

выгодные условия рассрочки и акции от застройщика

📍 Локация

ЖК Ofiyat Residence расположен в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Фаргона йули, вблизи метро Дустлик, что обеспечивает удобное транспортное сообщение и доступ к городской инфраструктуре. В пешей доступности находятся детские сады, супермаркеты, школы и другие важные объекты повседневной жизни.