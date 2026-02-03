Жилой комплекс "Ofiyat"

Ofiyat Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, разработанный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, продуманный баланс уюта и городской динамики, а также статус проживания в престижном районе.
✨ Архитектурная концепция
Проект выполнен в современном стиле, подчеркивая сочетание элегантности и практичности. Ofiyat Residence — это гармоничное сочетание строгих архитектурных линий и комфортных функциональных пространств, создающих впечатление продуманного и стильного жилья бизнес-класса.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: бизнес-класс
Этажность: примерно 15-17 этажей
Материал: монолит
Отделка: White box (предчистовая)
Планировки: от однокомнатных до просторных многокомнатных квартир
Высота потолков: около 3 м
Количествo квартир: около 430
Гибкие условия приобретения и рассрочка до 24 месяцев.
🏢 Входные группы и удобство
Входные группы комплекса оформлены современными и удобными решениями. Придомовые зоны и проходные холлы продуманы для комфортного повседневного использования жителями всех возрастов, а наличие лифтов облегчает доступ на этажи.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса ориентирована на безопасность и спокойную жизнь:
благоустроенные прогулочные зоны и места для отдыха
детские площадки
озеленённые пространства
закрытая территория с системой видеонаблюдения
подземный паркинг около 200 мест
зоны активности на свежем воздухе
Такой формат создаёт ощущение уюта и общей заботы о повседневном комфорте жителей.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства проживания предусмотрены:
подземный и наземный паркинг
инженерные коммуникации высокого уровня
витрины коммерческих помещений для кафе, магазинов, сервисов
дизайн-проект в подарок при покупке квартиры
выгодные условия рассрочки и акции от застройщика
📍 Локация
ЖК Ofiyat Residence расположен в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Фаргона йули, вблизи метро Дустлик, что обеспечивает удобное транспортное сообщение и доступ к городской инфраструктуре. В пешей доступности находятся детские сады, супермаркеты, школы и другие важные объекты повседневной жизни.