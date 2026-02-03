Жилой комплекс "Ofiyat"

  1. Realting.uz
Ташкент, Узбекистан
от
$78,624
от
$1,648/м²
26.02.2026
$78,728
26.02.2026
$955,40 млн
4
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

Ofiyat Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, разработанный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, продуманный баланс уюта и городской динамики, а также статус проживания в престижном районе.

Архитектурная концепция

Проект выполнен в современном стиле, подчеркивая сочетание элегантности и практичности. Ofiyat Residence — это гармоничное сочетание строгих архитектурных линий и комфортных функциональных пространств, создающих впечатление продуманного и стильного жилья бизнес-класса.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: бизнес-класс

  • Этажность: примерно 15-17 этажей

  • Материал: монолит

  • Отделка: White box (предчистовая)

  • Планировки: от однокомнатных до просторных многокомнатных квартир

  • Высота потолков: около 3 м

  • Количествo квартир: около 430

  • Гибкие условия приобретения и рассрочка до 24 месяцев.

🏢 Входные группы и удобство

Входные группы комплекса оформлены современными и удобными решениями. Придомовые зоны и проходные холлы продуманы для комфортного повседневного использования жителями всех возрастов, а наличие лифтов облегчает доступ на этажи.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса ориентирована на безопасность и спокойную жизнь:

  • благоустроенные прогулочные зоны и места для отдыха

  • детские площадки

  • озеленённые пространства

  • закрытая территория с системой видеонаблюдения

  • подземный паркинг около 200 мест

  • зоны активности на свежем воздухе

Такой формат создаёт ощущение уюта и общей заботы о повседневном комфорте жителей.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства проживания предусмотрены:

  • подземный и наземный паркинг

  • инженерные коммуникации высокого уровня

  • витрины коммерческих помещений для кафе, магазинов, сервисов

  • дизайн-проект в подарок при покупке квартиры

  • выгодные условия рассрочки и акции от застройщика

📍 Локация

ЖК Ofiyat Residence расположен в Яшнабадском районе Ташкента, на улице Фаргона йули, вблизи метро Дустлик, что обеспечивает удобное транспортное сообщение и доступ к городской инфраструктуре. В пешей доступности находятся детские сады, супермаркеты, школы и другие важные объекты повседневной жизни.

