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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Узбекистане

Ташкент
1171
Бухарская область
5
Самаркандская область
37
Ташкентская область
84
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1 676 объектов найдено
Нежилой фонд,евро дом в 3 уровня 13 комнат в Ташкент, Узбекистан
Нежилой фонд,евро дом в 3 уровня 13 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 993 м²
Количество этажей 2
Ракат махалла, 2-ой Какумский проезд, ближе к улице Шота Руставелли с другой Мукимий и Шахжо…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 54 м² в Шайхантаурский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 54 м²
Шайхантаурский район, Узбекистан
Площадь 54 м²
200,000 сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 111 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 111 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 111 м²
28,54 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
77,84 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Цокольное офисное помещение 200 кв.м 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Цокольное офисное помещение 200 кв.м 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Мирабадский район Айбека улица пересечение с ул.Нукусская рядом мед центр "Шох" Асл супермар…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 275 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 275 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 275 м²
Аренда помещения под учебный центр, шоу рум, офис, клиника Ор-р: Голубые купола / метро Ко…
49,95 млн сум
в месяц
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Агентство
RieltorUz
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Русский
Коммерческое помещение 1 980 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 980 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 980 м²
Количество этажей 4
Сдаётся отдельно стоящие здание Адрес: Шайхантахурский район, массив Гулобод Ориентир: PD…
246,49 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 241 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 241 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 241 м²
Количество этажей 5
АРЕНДА Адрес: Мирабадский район Ориентир: Мирабад авеню Этажность: 5 Общая площадь 1241 m…
324,327 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 850 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 850 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Адрес: Чиланзарский район Ориентир: Аль-Хорезми круг Общая площадь: 850 м2 на 3 сотки + дво…
64,87 млн сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 326 м² в Узбекистан
Коммерческое помещение 326 м²
Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Количество этажей 1
АРЕНДА: Ташкент Сити,парк Бульвар, рядом "HILTON HOTEL"Дуплекс 216+110= 326 м²   Та…
64,87 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Сдается подвальная помещение в Ташкент, Узбекистан
Сдается подвальная помещение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ( Сдается подвальная помещение ) ▪️Расположение: Шайхантохурский Район  …
Цена по запросу
в месяц
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение 1 200 м² в Ханабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ханабад, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Адрес: Сергелийский район Ориентир: Узгариш Плошад: 1200м2 Этаж: 1,2,3+подвал Имеется парков…
233,52 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 22 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 22 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 22 м²
Этаж 1/1
3,24 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
59,68 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офис 323 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 323 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 323 м²
77,84 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офис 220 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 220 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
71,35 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офисное помещение 130 кв.м из 4 х комнат евро ремонт мебель техника в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 130 кв.м из 4 х комнат евро ремонт мебель техника
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Ц-26 массив Гулобод ул.Сакичмон пересечение с ул.Беруний напротив стадиона "Жар" недалеко от…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 106 м² в Шайхантаурский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 106 м²
Шайхантаурский район, Узбекистан
Площадь 106 м²
Этаж 1/4
СДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 1-линия ПРИМЕЧАНИЕ: МАГАЗИН-БУТИК АВИАКАССА ШОУРУМ КОФЕЙНЯ ОФИС …
36,32 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Коммерческое помещение 680 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 680 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 680 м²
Этаж 2/2
В Аренду Гостиница, mexmonxona 440kv foydalanish uchun umumiy maydoni 680kv 17$ kv metr aren…
103,78 млн сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
4,00 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 465 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 465 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 465 м²
Этаж 7/7
Помещение площадью 465 м² в новом бизнес-центре класса “А”. Характеристика Помещения: - Пано…
298,381 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 250 м² в Ханабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ханабад, Узбекистан
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
194,596 сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Коммерческое помещение 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
454,057 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
Этаж 1
19,46 млн сум
в месяц
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Агентство
GULNOZA ESTATES
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Русский
Офис 76 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 76 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 76 м²
Офисы в аренду: 32,76,52,62,59,39m2 В цену включены НДС и Коммунальные услуги. Доступ 24/7…
250,000 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 050 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 050 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 4
Адрес: Чиланзарский район, ул. Гавхар Ориентир: Думбиробод Общая площадь: 1050 мкв Распо…
155,677 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
31,14 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду офисное помещение, полностью готовое для комфортной работы: • Оборудова…
155,677 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Складское помещение новое,1000 кв.м массив Панельный в Ташкент, Узбекистан
Складское помещение новое,1000 кв.м массив Панельный
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Яшнабадский район куйлюк массив Панельный  улица Курувчилар пересечение с проспектом Ханабад…
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Склад 320 м² в Узбекистан
Склад 320 м²
Узбекистан
Число комнат 20
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
АРЕНДА: Кушбеги массив, ул.Кушбеги Фармацевтический склад 320м²   Кушбеги массив, у…
49,95 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha

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