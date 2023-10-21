Новостройки в Ташкентской области, Узбекистан

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Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Жилой комплекс NRG "JOMIY"
Самарканд, Узбекистан
от
778,15 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: NRG
NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин. Передача ключей первой очереди - Июнь 2024 В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ. Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека. Действует акция: Удобная рассрочка Только 3-4 комнатные квартиры 30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей). 50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей). Лимит 10 квартир Фасад: Первые этажи - Клинкерная плитка Типовые этажи – Алюминиевые панели Стены: Наружные - Газоблок Межквартирные - Керамический кирпич Межкомнатные - Газоблок Окна: Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием). Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях. Дворовое пространство Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность. Авторский ландшафтный дизайн Двор без машин Тихие зоны отдыха Видеонаблюдение и охрана 24/7 Игровые площадки с безопасным покрытием Workout – зона Дорожка для мам с колясками Барбекю зона Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.  
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OOO "CONSTRUCT SIDE"
🌇Жилой комплекс "MEHNAT"  🏢 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! 💵 цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² 💁‍♂️ Успевайте приобрести квартиры в низких ценах! Не имеется ипотека и субсидии Адрес: ТКАД, Медгород, обл.Ташкент, Ташкентский район,  Кизгалдок мсг, ориентир (пост винзавода Мехнат). 👉Cавдо офиси геолокацияси  (https://maps.google.com/maps?q=41.372787,69.192803&ll=41.372787,69.192803&z=16)🏗 Жилой комплекс "MEHNAT"
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Многоквартирный жилой дом ЖК GLORIOUS BUILDING 
Многоквартирный жилой дом ЖК GLORIOUS BUILDING 
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: GLORIOUS BUILDING CONSTRUCTION
ЖК GLORIOUS BUILDING  Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором! Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания. Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно. Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING  не только комфортным, но востребованным. Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК Хасанбой
Многоквартирный жилой дом ЖК Хасанбой
Самарканд, Узбекистан
от
488,04 млн сум
Застройщик: Luxe Construction Group
О жилом комплексе Хасанбой Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой. Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи. Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года. В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: BEKOBOD DREAM HOUSE
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по доступным ценам. Мы понимаем важность комфортного и удобного проживания, поэтому в нашем комплексе есть домофон для дополнительной безопасности и удобства доступа.  Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Для жителей с транспортными средствами "BEKOBOD_DREAM_HOUSE" предоставляет просторные парковочные места и гаражи. Адрес: город Бекабад, 11 МКР
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: My House Company
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме.  ЖК Sirojiddin stroy 1 достойное место для ваших желаний.
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MODERN PROJECT BUILDINGS
 Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, детскими площадками во дворе. MODERN PROJECT BUILDINGS представляет ведущую строительную компанию, которая предлагает вам лучшие новые квартиры. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов.
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REAL LION HOUSE
ЖК REAL LION HOUSES  это Новый жилой комплекс Комфорт класса. Пяти-этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Самарканд, Узбекистан
от
807,51 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: UY BOZOR BEKOBOD
Застройщик: Bekabod Kottedj
🏘 🔽янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ 📐 Майдони: 208 m²  2 сотих 🚪Хоналар: 8 🏢Қаватлар сони: 2 🛠Холати: без ремонт Нархи: 66 560$💸 ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) 📞      
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIMUT-MIG
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку. В CHIRCHIQ GARDEN мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК "ANGREN SMART CITY 1"
Многоквартирный жилой дом ЖК "ANGREN SMART CITY 1"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: " ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "TRUST-SMART DEVELOPMENT"
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорта и безопасности жильцов. Под стилобатом находится паркинг, а в закрытую территорию внутреннего двора не будут допускаться машины кроме пожарной и медицинской. Озелененный двор с садом предназначен для детских игровых площадок и территорий для прогулок, отдыха и занятия спортом. На просторных и стильных подъездах установлены лифты.   Жилой комплекс «TS LUXURY» может похвастаться своим расположением рядом с удобной транспортной развязкой и необходимой социальной инфраструктурой. Его окружают магазины, кафе, аптеки.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: SALOM NURAFSHON ART CITY
Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: OOO "ERA LUX MONTAJ"
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK " Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.  Chinara Park  Тип строительство монолитный  Этажность  9 Стены из газаблока. Двухконтурный котёл Квартиры в комплексе 1342 160 гектар экологическая зона  Экологический чистый микрорайон  Круглосуточная охраняемая территория   Камера видеонаблюдения 24/7 WORKОUT площадка  Детская площадка  Стадион  Супермаркет  Надземные и подземные стоянки  До больницы 2 минут  До школы 8 минут  До рынка 10 минут  До парка 15 минут  
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Самарканд, Узбекистан
от
7,70 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: COMFORT INVEST HOUSE
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь - Пластиковые окна - Межкомнатные перегородки - Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна) - Коммуникации (стояки, счётчики)
Многоквартирный жилой дом ЖК "Farabi Residence"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Farabi Residence"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ООО " CRYSTAL GOLD"
ЖК Farabi Residence расположенный в алмазарском районе. на территории комплекса расположена парковочная зона, детская площадка, развитая инфраструктура с тц, спортзалом, кафе, просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни
Многоквартирный жилой дом ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Assalom Yangi yo'l"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в ипотеку.  В "Meras Buildings" мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BEK BUSINESS CENTRE
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Многоквартирный жилой дом ЖК 5 Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК 5 Avenue
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: INNO HOMES
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.
Жилой комплекс "Eco Dream"
Жилой комплекс "Eco Dream"
Самарканд, Узбекистан
от
227,36 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ORIENT INVEST ENGINEER
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлекло за собой преображение столичной области, ставшей для местных жителей приоритетным местом для жизни и отдыха. Коттедж в Guliston Village станет выгодным приобретением для тех, кто: – Хочет подчеркнуть свой статус наличием престижной недвижимости за городом; – Давно мечтал о загородной вилле со всеми удобствами; – Планирует сменить многоэтажный жилой дом на персональный участок. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств. Основополагающий стиль коттеджного поселка — хай-тек, воплощающий в себе новые и прогрессивные технологии современности. Стиль характеризуется использованием высоких технологий в проектировании и строительстве коттеджей, применением прагматизма в планировании пространства внутри помещений.  
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ELEGAND GOLD STROY
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную рассрочку от застройщика.
Жилой комплекс "Davr Residence"
Жилой комплекс "Davr Residence"
Самарканд, Узбекистан
от
368,65 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar Group