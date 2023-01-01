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ЖК Ko’kcha-Oqtepa

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Жилой комплекс «Ko’kcha-Oqtepa» предлагает покупателям не только квартиры для проживания, но и 1 и 2 этажи для ведения собственного бизнеса. Наш комплекс, состоящий из 12 блоков с развитой инфраструктурой в деловой и коммерческой сфере и рассчитанный на 1000+ квартир, поддержит развитие вашего бизнеса!

Добро пожаловать в «Ko’kcha-Oqtepa», известную строительную компанию в городе Ташкенте, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном Шайхонтохурском районе. Стремясь к первоклассным строительным услугам, мы гордимся тем, что поставляем высококачественные и современные дома, представляя лучшие адреса в Ташкенте.

В «Ko’kcha-Oqtepa» наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством.

Мы уделяем приоритетное внимание энергоэффективности и устойчивым методам строительства, создавая экологически чистые объекты, которые не только уменьшают ваш углеродный след, но и обеспечивают значительную экономию затрат на коммунальные услуги.

Инвестировать в дом своей мечты с «Ko’kcha-Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.

Откройте для себя роскошь и комфорт в наших апартаментах премиум-класса. Каждая квартира спроектирована так, чтобы обеспечить жилое пространство, излучающее изысканность и стиль, гарантируя, что вы испытаете лучшее из современной жизни.

Как ваш надежный партнер в строительстве, мы стремимся превзойти ваши ожидания, предоставляя вам первоклассный сервис и квартиры высшего качества, которые соответствуют вашим потребностям и желаниям.

Выбирайте «Ko’kcha-Oqtepa» в качестве своей строительной компании, а мы построим фундамент вашей мечты. С нами вы можете быть уверены в доме, который предлагает не только роскошь и комфорт, но и непреходящую ценность и счастье.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Ko’kcha-Oqtepa
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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