Жилой комплекс Ramazon residence

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ID: 33192
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Количество этажей
    10

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Еда и напитки
Транспорт

Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Ки…
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Застройщик
ООО « MAROQAND STROY »
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
$51,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Жилой комплекс Botanika Saroyi – это уникальный проект от международного инновационного строительного холдинга BI Group, признанного ведущий на рынке недвижимости Казахстана. С момента своего основания в 1995 году холдинг завоевал репутацию профессионала и надежного партнера, а теперь предст…
Застройщик
BI GROUP
Застройщик
BI GROUP
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк "BI Botanika Saroyi"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
🌿 BI Botanika Saroyi — жизнь в ритме природы и города Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь под пение птиц, открываете окно и вдыхаете свежий воздух Ботанического сада. Именно такую атмосферу предлагает жилой комплекс BI Botanika Saroyi — проект бизнес-класса от BI Group, где приро…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Актуальные новости в Узбекистане
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
38 тысяч «зависших» квартир в Узбекистане: легализуют или снесут?
18.02.2026
38 тысяч «зависших» квартир в Узбекистане: легализуют или снесут?
Генплан Ташкента перепишут: что изменится в облике столицы и сколько будет стоить жилье
23.01.2026
Генплан Ташкента перепишут: что изменится в облике столицы и сколько будет стоить жилье
Как выбрать риелтора и не пожалеть: профессиональный гайд по поиску своего человека в недвижимости
14.02.2026
Как выбрать риелтора и не пожалеть: профессиональный гайд по поиску своего человека в недвижимости
Узбекистан ждет большая стройка: как планы властей по удвоению жилого фонда изменят рынок и цены
12.02.2026
Узбекистан ждет большая стройка: как планы властей по удвоению жилого фонда изменят рынок и цены
Итоги рынка недвижимости Узбекистана в 2025 году: цифры, тренды и куда движется отрасль
10.02.2026
Итоги рынка недвижимости Узбекистана в 2025 году: цифры, тренды и куда движется отрасль
ТОП-20 бытовых мелочей в квартирах Узбекистана, которые удивляют иностранцев
08.02.2026
ТОП-20 бытовых мелочей в квартирах Узбекистана, которые удивляют иностранцев
Реновация жилья в Узбекистане выходит на новый масштаб: что изменится для городов и жителей
06.02.2026
Реновация жилья в Узбекистане выходит на новый масштаб: что изменится для городов и жителей
Показать все публикации