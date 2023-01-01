  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. STAR HOUSE RESIDENCE

STAR HOUSE RESIDENCE

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
14
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе


Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей.
Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE:
Невероятно доступные цены.
Удобная локация в центральной части Сергелийского района с развитой инфраструктурой района.
Дома, строящиеся по самым современным европейским стандартам, и из самых качественных строительных материалов.
Наш жилой комплекс выбирает большое количество звёзд шоу-бизнеса, спорта и других сфер деятельности.
STAR HOUSE RESIDENCE является одним из самых масштабных жилых комплексов города, с общей площадью в 2.5 ГА, и 27 жилыми домами в общем. STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.
А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества, инноваций и комфорта – по доступным ценам и невероятно выгодным условиям!
ЖК STAR HOUSE RESIDENCE – место, где звёзды становятся ближе! STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.
А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества и комфорта по доступным ценам.
ЖК STAR HOUSE по плану состоять из 27 жилых 7-этажных дома из высококачественного кирпича, с 700 квартирами, и общей площадью комплекса в 2.5 га.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Шурб, Узбекистан
от
7,70 млн сум
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от
331,11 млн сум
Многоквартирный жилой дом ЖК «FIDOKOR »
Ханабад, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
STAR HOUSE RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: POYTAXT MAVZESI
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе. Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты  Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы! Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги. ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее! Наш адрес: г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Джума, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Ulug’ House Residence
ЖК Ulug’ House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!   Инфраструктура   Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.   У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.   Цены на квартиры   Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.   Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MAJESTIC BUILD
Новые уютные апартаменты в жилом комплексе «Yangi Qo'yliq», построенные компанией Mejestic Build – это идеальный выбор для вашего следующего дома. Его лаконичный фасад украшают балконы и зеленые насаждения вокруг. Он занимает площадь в 3000 квадратных метров, состоит из двух корпусов и семи этажей. Территория комплекса озеленена деревьями и газоном, поставлены скамейки. А во дворе оборудована игровая площадка, где дети могут безопасно проводить время на свежем воздухе. Также, предусмотрены парковочные места для жильцов и их гостей. Инфраструктура Жилой комплекс построен в Мирабадском районе столицы. Он окружен развитой инфраструктурой и обеспечивает доступ к удобной транспортной развязке. Рядом расположены два детских сада, а до ближайшей школы можно добраться пешком за несколько минут. Супермаркет, кафе, ателье, парикмахерская, аптеки и поликлиника – все необходимые товары и услуги находятся в шаговой доступности. Цены на квартиры в Yangi Qo'yliq Застройщик предлагает комфортабельные жилые помещения площадью от 31 до 84 квадратных метров по привлекательным ценам и удобным способам оплаты. В продаже доступны однокомнатные и трехкомнатные квартиры, которые будут предоставлены своим владельцам с чистовой отделкой. Высота потолков в них составляет 3,2 метра, что дает ощущение настоящего простора. Цены на квартиры начинаются с 337 000 000. Также есть возможность оформить рассрочку.