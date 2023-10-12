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Таунхаусы в Узбекистане

Самарканд
2
Ташкент
2
город Самарканд
2
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в город Самарканд, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Реклама № 4652 Присоединяйтесь к нам!!! Этажность: 2 этажа Количество комнат: 5 Общая …
978,00 млн сум
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в город Самарканд, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
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2,26 млрд сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

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