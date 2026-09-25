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Коммерческая недвижимость в Узбекистане

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1 798 объектов найдено
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Noyob va yuqori daromadli investitsiya imkoniyatini qidiryapsizmi? Biz turizm va sog‘lomlash…
$514 996
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Zamira Real Estate
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Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175 в Ташкент, Узбекистан
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Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 7
ID: V00175 Продажа действующий отель Общая площадь: 2300 м² Этажность: 7 этажей Год пост…
$2,40 млн
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КупиДом
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ИЧАН-КАЛА, ХИВА — ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА** в Хива, Узбекистан
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ИЧАН-КАЛА, ХИВА — ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА**
Хива, Узбекистан
Площадь 497 м²
Количество этажей 1
Представьте: ваш бизнес находится внутри памятника под охраной ЮНЕСКО**, где каждый день про…
$750 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 994
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 1 800 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 1 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 5
1800 кв.м. 5 уровней . Лифт. Комнаты разделены. Иранский травертин. Кадастр 100%. Луначарски…
$1,95 млн
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SV Real Estate
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Коммерческое помещение 1 290 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 1 290 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 290 м²
Этаж 1/2
#Чиланзар #Хозиробод #Здание #Цех #НежилоеПомещение #1Линия - Ор-р NEO MED CARDIO - Здание …
$62 500
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 997
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Zamira Real Estate
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Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка в Ташкент, Узбекистан
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Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 9
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! Адрес: Яккасарайский р-н, ориентир: ул. Кичик Бешагач, Глинк…
$9,99 млн
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West End Consulting
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Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel в Ташкент, Узбекистан
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Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 4
🌟 Продаётся ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ! 🌟Яккасарайский р-н, ориентир: Конституци…
$3,70 млн
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West End Consulting
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394м2 помещение // Tashkent city Gardens в Ташкент, Узбекистан
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394м2 помещение // Tashkent city Gardens
Ташкент, Узбекистан
Площадь 394 м²
Количество этажей 7
Продается помещение Tashkent city Gardens Ориентир: автосалон Toyota Евроремонт 1-этаж,по…
$5 250
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OOO "TORA TOWER"
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33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА в Ташкент, Узбекистан
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33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА
Ташкент, Узбекистан
Площадь 7 255 м²
Количество этажей 5
КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ НА ПРОДАЖУ Чиланзарский район, Ташкент Первая линия по ул. Муккими …
$8,50 млн
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OOO "TORA TOWER"
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Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 583
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Zamira Real Estate
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ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-УРОВНЯ в жилом комплексе БИЗНЕС-КЛАССА "City Life Garden". в Ташкент, Узбекистан
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ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-УРОВНЯ в жилом комплексе БИЗНЕС-КЛАССА "City Life Garden".
Ташкент, Узбекистан
Площадь 515 м²
Количество этажей 10
ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕМИУМ-УРОВНЯ в жилом комплексе БИЗНЕС-КЛАССА "City Life Garden…
$1 000 000
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Eugene Real Estate
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Коммерческое помещение 320 м² в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Коммерческое помещение 320 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
Этаж 1/5
Sotaman: to‘liq jihozlangan tijorat ko‘chmas mulki — faoliyat yuritayotgan ko‘p tarmoqli t…
$720 214
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: М…
$174 769
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Этаж 4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирзо Улугбекский …
$1,68 млн
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Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 9 кв…
$124 835
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: улица Т…
$174 769
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$898 813
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 608 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 608 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 608 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: ЖК …
$998 681
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир: Ойбек…
$324 571
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 775 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 775 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 775 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский  район Ориентир:Д…
$1,49 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 93 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 93 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 93 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Яккасарайский р-н Ор-р Гост Россия, Кунаева Пло…
$169 792
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$284 624
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OfismaOfis
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Продаётся здание с арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продаётся здание с арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 044 м²
Количество этажей 3
Адрес: Юнусабадский район 🔹 Ориентир: Бодомзар 🔹 3 -- соток 🔹 Общая площадь: 1044м2 🔹 По…
$1,80 млн
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REMAX Elite
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$129 829
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OfismaOfis
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🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в Ташкент, Узбекистан
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
📍 Адрес: Янгиҳаётский район 📌 Ориентир: 4-я станция метро   📐 Общая площадь: 707 м²…
$1 500
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 800 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: Ул Жар…
$6,84 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 330 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 330 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 330 м²
Продажа коммерческой недвижимости Адрес: Мирабадский район Ориентир: Ул. Тараса Шевченко…
$893 904
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TRILLION ESTATE
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🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ в Ташкент, Узбекистан
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 429 м²
Количество этажей 4
📍 Адрес: Яшнабадский район 📌 Ориентир: ул. Фаргона йули, ZUR TV 🔹 Общая площадь: 1 429 м…
$13,00 млн
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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