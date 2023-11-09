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Продажа новостроек в Ташкенте

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Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 47–186 м²
97 объектов 97
Застройщик: Golden House
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри. В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.  
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Ташкент, Узбекистан
от
380,67 млн сум
Площадь 30–86 м²
164 объекта 164
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также, мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта.
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Ташкент, Узбекистан
от
450,72 млн сум
Площадь 29–126 м²
158 объектов 158
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Ташкент, Узбекистан
от
540,49 млн сум
Площадь 32–65 м²
68 объектов 68
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной стадии строительства. Проект отличается авторской архитектурой, благоустроенной территорией и занимает большую площадь – 2,12 га. Эко-квартал Assalom Havo – идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в зеленом районе вдали от шума, но при этом с развитой инфраструктурой и возможностью быстро добираться до центра города.
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Ташкент, Узбекистан
от
424,83 млн сум
Площадь 29–201 м²
502 объекта 502
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта. Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.  Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Golden House
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные дизайнерские идеи, либо уже с готовой чистовой отделкой. Greenwich воплотит истинно английский стиль жизни благодаря продуманному подходу к планированию и осуществлению проекта. Инфраструктура рассчитана исключительно на жильцов для их комфортного проживания. Продуманное расположение подземной и наземной парковки позволит реализовать концепцию закрытого двора. Во дворе предусмотрены зеленые зоны с детскими и игровыми площадками, зоны для отдыха, где вы сможете проводить время с семьей, друзьями и соседями. Фасад Британского квартала оформлен в изысканном английском стиле. Колористика фасада включает оттенки красно-оранжевого, темно серого и белого цветов, благодаря чему создается чувство правильной лаконичности. Стены украшены эстетически продуманной системой декора, лепниной с римскими орнаментами. Уникальной чертой комплекса также является наличие курантов, напоминающих часовую башню Биг-бен – одного из самых узнаваемых символов Великобритании.
Жилой комплекс Nest one
Жилой комплекс Nest one
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 33 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: UPM
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Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Жилой комплекс ЖК Soy Boyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Murad Buildings
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Жилой комплекс SERGELI AVENUE
Ташкент, Узбекистан
от
331,11 млн сум
Площадь 39–85 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Жилой квартал Grand City
Жилой квартал Grand City
Ташкент, Узбекистан
от
256,41 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: GRAND CAPITAL
Grand City – вблизи от центра, вдали от суеты.  Этот проект по типу мини-городка в городе. В нем возводятся 6-этажные квартирные дома и таунхаусы. Основной целью разработки проекта было создание жилых апартаментов высокого качества со всеми удобствами внутри самого комплекса, такими как бассейн ,тренажерный зал, детский сад, клиника, магазины, бутики, рестораны. Композиция ландшафта выстроилась на контрасте архитектуры и природы, которые не противопоставляются друг другу, а наоборот, гармонично сосуществуют.
Жилой комплекс MODERNO
Жилой комплекс MODERNO
Ташкент, Узбекистан
от
456,00 млн сум
Площадь 40–76 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.
Жилой комплекс Residence
Жилой комплекс Residence
Ханабад, Узбекистан
от
439,45 млн сум
Площадь 60–90 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Застройщик: GRAND CAPITAL
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
Жилой комплекс LAFAYETTE
Жилой комплекс LAFAYETTE
Ташкент, Узбекистан
от
550,00 млн сум
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
Lafayette - жилой комплекс расположен в столице и построен по образцу оригинального архитектурного решения для комфортной жизни. Жилой комплекс в Яккасарайком районе включает себя развлекательные места, коммерческую инфраструктуру наземные паркинги. Lafayette - лучшее место для комфортной жизни и приятного отдыха.
Жилой комплекс Solaris Residential
Жилой комплекс Solaris Residential
Ташкент, Узбекистан
от
438,90 млн сум
Площадь 41–118 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Застройщик: GRAND CAPITAL
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.
Клубный дом NRG "HAYOT"
Клубный дом NRG "HAYOT"
Ташкент, Узбекистан
от
1,78 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
 NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности. Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте. Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта. 3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир Инфраструктура: В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города. 1 минута До Центра Плова  5 минут До Телевышки  6 минут до ст.м. Шахристан 10 минут До Аквапарка 4 минуты До Юнус-Абадского рынка 5 минут До мечети Минор 6 минут До строительного рынка Джами 6 минут До делового центра города Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса. Декоративная штукатурка Энергосберегающие окна Монолитный железобетон Газоблок Натуральный камень на первых этажах Декоративные решетки для кондиционеров Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7. Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми. Детская зона Workout зона Зоны спокойного отдыха Дорожки для мам с колясками Авторский ландшафтный дизайн Наземный паркинг Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.  
Жилой комплекс "NRG Qorasuv"
Жилой комплекс "NRG Qorasuv"
Ташкент, Узбекистан
от
786,41 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса. При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса. Развитая инфраструктура Удобная транспортная развязка Продуманные планировки Многофункциональный двор Террасы на последних этажах  Авторский ландшафт Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы. Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно. Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление. Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства. Вентилируемый фасад Металлопластиковый профиль теплой серии Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены Дворовое пространство При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей. Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса. Закрытый и безопасный двор Охрана и видеонаблюдение 24\7 Авторский ландшафтный дизайн Чайхана Детская игровая зона Беседки для отдыха Workout зона Безбарьерная среда   3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир  
Жилой комплекс NRG "U-TOWER"
Жилой комплекс NRG "U-TOWER"
Ташкент, Узбекистан
от
1,30 млрд сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким. В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома. Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: STRONG HOUSES
«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание самых комфортных условий жизни. Игровые и спортивные площадки из качественных материалов гарантируют безопасность ваших детей. Для резидентов и их гостей предоставляется наземная парковка. Расположение Жилой комплекс построен в шаговой доступности от 1-станции наземного метро, чтобы его жильцы могли быстро добираться до любой части города. Также удобная транспортная развязка и развитая социальная инфраструктура - его большие преимущества. ТРЦ Vega-center, Golden life, аквапарк Atlantis, Media Park, а также другие торговые и развлекательные заведения находятся всего в нескольких минутах езды на транспорте. Цены на квартиры в жилом комплексе Здесь доступны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 48 до 72 квадратных метров. Они сдаются с черновой отделкой, так что дизайн интерьера своего жилья вы сможете создать по своему усмотрению. Дома возведены из газоблока, строительного материала, который обеспечивает высокую теплоизоляционность и огнестойкость. Высота потолков в них достигают трех метров. Цены на квартиры начинаются с 302 миллионов сум, есть возможность оформить рассрочку, а также получить значительные скидки. Строительные работы планируют завершить к 2024 году. 
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Qo'yliq
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MAJESTIC BUILD
Новые уютные апартаменты в жилом комплексе «Yangi Qo'yliq», построенные компанией Mejestic Build – это идеальный выбор для вашего следующего дома. Его лаконичный фасад украшают балконы и зеленые насаждения вокруг. Он занимает площадь в 3000 квадратных метров, состоит из двух корпусов и семи этажей. Территория комплекса озеленена деревьями и газоном, поставлены скамейки. А во дворе оборудована игровая площадка, где дети могут безопасно проводить время на свежем воздухе. Также, предусмотрены парковочные места для жильцов и их гостей. Инфраструктура Жилой комплекс построен в Мирабадском районе столицы. Он окружен развитой инфраструктурой и обеспечивает доступ к удобной транспортной развязке. Рядом расположены два детских сада, а до ближайшей школы можно добраться пешком за несколько минут. Супермаркет, кафе, ателье, парикмахерская, аптеки и поликлиника – все необходимые товары и услуги находятся в шаговой доступности. Цены на квартиры в Yangi Qo'yliq Застройщик предлагает комфортабельные жилые помещения площадью от 31 до 84 квадратных метров по привлекательным ценам и удобным способам оплаты. В продаже доступны однокомнатные и трехкомнатные квартиры, которые будут предоставлены своим владельцам с чистовой отделкой. Высота потолков в них составляет 3,2 метра, что дает ощущение настоящего простора. Цены на квартиры начинаются с 337 000 000. Также есть возможность оформить рассрочку.
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Newport
Новостройка Ташкента - Newport Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинация жилья, офисов, сервиса и развлекательных зон создаёт ещё и безопасное городское пространство. Инфраструктура Многофункциональный комплекс Newport возводится в центре престижной части Ташкента и на пересечении четырёх дорог. У проекта удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка и важные городские социальные объекты поблизости: парки, школы, детские сады, клиники, гостиницы, бизнес-центры, столичный аэропорт и 2 терминала вокзала. Управляющая компания комплекса оказывает услуги по клинингу, выгулу собак, вызову такси и организации встреч и проводов в аэропорт или вокзал. Цены на квартиры в жилом комплексе Newport Для покупки доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 42 до 150 квадратных метров. Строительство ЖК будет происходить в трёх этапах, первый планируется закончить в конце 3го квартала 2024 года. Имеется возможность покупки квартиры в рассрочку. Все здания Newport оснащены лучшими системами охраны и безопасности, они сейсмостойкие и обладают функционалом «умный дом». Имеется круглосуточное видеонаблюдение по периметру комплекса, в лобби-зонах и уютных подъездах, а также предусмотрены консьержи и секьюрити. Newport — это воплощение баланса между работой, жизнью и отдыхом, что прослеживается в расположении и возможностях комплекса. Владельцы недвижимости в Newport смогут почувствовать себя причастными к большим переменам, окружив себя интересными людьми, полезными деловыми контактами, весело проводить время с друзьями и быть ближе к семье, легко поддерживая баланс Live-work-play.
Жилой комплекс "Бруклин"
Жилой комплекс "Бруклин"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО «MAROKAND’S SKY
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Жилой квартал Новостройка с гибридной рассрочкой
Жилой квартал Новостройка с гибридной рассрочкой
Ташкент, Узбекистан
от
288,75 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Modern Hause
  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House   Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум Телефон для справок : Феруза
Многоквартирный жилой дом ЖК «FIDOKOR »
Многоквартирный жилой дом ЖК «FIDOKOR »
Ханабад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: CROWD DEVELOPMENT GROUP
Добро пожаловать в «FIDOKOR » - замечательный жилой комплекс компании «FIDOKOR ЖК», предлагающий оазис современной жизни в динамичном городе Ташкенте. Откройте новую главу в современной жизни с нашим ассортиментом совершенно новых квартир и современных домов, тщательно спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. «FIDOKOR » с девятью этажами архитектурного великолепия возвышается как символ элегантности и изысканности. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых отражает идеальное сочетание стиля и функциональности. Безопасность и комфорт – наши главные приоритеты. Находящаяся поблизости система внутренней связи и надежные устройства наблюдения гарантируют безопасную среду проживания и душевное спокойствие в любое время. Наши современные устройства видеонаблюдения усиливают меры безопасности и обеспечивают максимальную безопасность для вас и ваших близких. Семьи с детьми делают "FIDOKOR" раем радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Откройте для себя лучшие 2-х и 3-х комнатные дома Сергелийского района. Почувствуйте себя воплощением современной жизни, где комфорт встречается с элегантностью в центре Ташкента. Как "FIDOKOR ЖК" , ваш надежный партнер по строительству, будьте уверены, что каждый аспект вашего нового дома получит исключительное мастерство и внимание к деталям. Выбирайте «FIDOKOR » для своей новой квартиры или дома в Ташкенте и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «FIDOKOR » станет местом, где можно найти адрес своей мечты. Добро пожаловать в «FIDOKOR », где сбываются мечты.
Жилой комплекс "Измир"
Жилой комплекс "Измир"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Izmir
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков. Общее количество квартир: 1400. Фасад: жидкий травертин. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Кинут провода по потолку Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,2 м Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м. Имеются квадратуры: от  Инфраструктура: Детская площадка Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов. Подземная и надземная парковка. В площадке 6-8 квартир.  
Жилой квартал GOROD
Жилой квартал GOROD
Ташкент, Узбекистан
от
13,95 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: MIRADOR GROUP
ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами  и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками     Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт         Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD!                                          Весь комфорт столицы в одном месте:   • Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом • Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками • Планировки с балконами и террасами • Подводка всех коммуникаций к квартире • Газопровод • Высокий уровень пожарной безопасности • Панорамные окна • Высота потолков 3.10 метра • Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией • Подземная парковка для жителей ЖК • Благоустроенная зеленая зона • Многофункциональная игровая площадка для детей • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7 • Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ • Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов • Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку • Развитая инфраструктура района ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами  и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками     Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт         Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD!                                          Весь комфорт столицы в одном месте:   • Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом • Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками • Планировки с балконами и террасами • Подводка всех коммуникаций к квартире • Газопровод • Высокий уровень пожарной безопасности • Панорамные окна • Высота потолков 3.10 метра • Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией • Подземная парковка для жителей ЖК • Благоустроенная зеленая зона • Многофункциональная игровая площадка для детей • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7 • Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ • Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов • Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку • Развитая инфраструктура района  
Жилой комплекс Celebrity Residence
Жилой комплекс Celebrity Residence
Ташкент, Узбекистан
от
472,00 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: Interra Group
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры. Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.   Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Жилой комплекс "Бобур Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Жилой квартал YANGIOBOD RISEDENCE
Жилой квартал YANGIOBOD RISEDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
435,67 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное. На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межкомнатные перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь  Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Жилой квартал Жилой Комплекс «Riviera»
Ташкент, Узбекистан
от
305,72 млн сум
Площадь 37–87 м²
25 объектов 25
Сдача в: 2025
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong cities
Чилтугон Жилой  комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости  ТРК  «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ●  Площадь комплекса: 17200 кв.м. ●  Тип дома: кирпич ●  Высота потолков: 3.1м. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн:  47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м,  51.3 кв.м,  56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ●  Межкомнатные  перегородки из кирпича  ●  Черновая стяжка пола ●  Окна  ●  входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ●  Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Жилой квартал Nasl Dahasi
Жилой квартал Nasl Dahasi
Ташкент, Узбекистан
от
923,19 млн сум
Сдача в: 2025
Агентство: Domio
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 
Жилой квартал Жилой Комплекс «Бунёдкор»
Жилой квартал Жилой Комплекс «Бунёдкор»
Ташкент, Узбекистан
от
202,39 млн сум
Площадь 37–66 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Modern House
Гибридная рассрочка (рассрочка с ипотекой) , не упустите возможность воспользоваться этим уникальным предложением ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум
Жилой комплекс Imperial Club City
Жилой комплекс Imperial Club City
Ташкент, Узбекистан
от
531,89 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NEWMON GROUP
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Жилой комплекс "Эко Дреам"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: PRESTIGE Gardens
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей. Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв. ВИСЯЧИЕ САДЫ Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей. Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей. Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Жилой комплекс "Чимган Хиллс
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO «CHIMGAN HILLS»
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
Коттедж Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Коттедж Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Ташкент, Узбекистан
от
1,85 млрд сум
Сдача в: 2023
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
  Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP " О комплексе Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины .   ➖ Тип: Коттедж ➖Общая площадь:1-Соток ➖Тип строения:Кирпичный  ➖Количество комнат:6(холл,кухня) ➖Санузел: 4 ➖Этажность: 2 ➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой  ➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район ,  улица Мустақиллиқ  Сарбон МФЙ дом1  ➖ Цена: 150 000 у.е Телефон для справок : Феруза
Жилой комплекс "Неом Товер"
Жилой комплекс "Неом Товер"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО “ZRAS BIZNES”
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.  
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Parkent Development
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Anor Development»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Anor Development»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Anor development
Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт. 13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2 На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2 90.96+96.60 м2 Дом расположен на первой линии Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2,  Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом,  В МАРТЕ 2024 года Тип оплаты  рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла   Anor Development  уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор 13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади Уйларимизни 100% тайер холда ремонти  Билан топширамиз Топширилиш муддати март 2024 йил Тулов Тури 2 хил: накд ва  6 ойгабулиб тулаш  Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги, Кичик Халка Йули 20-уй, Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом "RIVERA CITY"турар жой мажмуаси
Многоквартирный жилой дом "RIVERA CITY"турар жой мажмуаси
Ташкент, Узбекистан
от
302,81 млн сум
Сдача в: 2025
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong Cities
STRONG CITIES Уйларининг сотуви давом етмоқда! Шахар марказида жойлашган кулай инфраструктура ва сокин табиатга эга булган турар жой мажмуасига эга булмокчимисиз? Унда "Ривера" турар жой мажмуаси сизнинг талабингизга мос келувчи мажмуа! Иморатимиз 2025 йил 4-чорагида топширилади! Хонадонлар майдони: хона - 37,5 м² хона - 47,0 м², 39,7 м², 39,8 м², 40,9 м², 46,7 м², 51,3 м², 56 м² хона - 71 м², 81,7 м², 87,1 м² Бошланғич тў‌лов - 30%,40%,50% Бў‌либ тўлаш - 30 ой Мажмуаси остида Автотураргоҳ -1 -2 қават Хонадонлар - бў‌линган Шифт баландлиги - 3.1 метр Манзил: Тошкент шаҳри, Олмазор тумани,Ривиера" савдо маркази яқинида Батафсил маълумот учун:
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Silver Flex"
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.   Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции. 750$ за кв.м. только при 100% оплате. Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 30% Без первоначального взноса приобрести не получится   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  
Жилой комплекс "Элизиум"
Жилой комплекс "Элизиум"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Жилой квартал KISLOROD
Жилой квартал KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Агентство: RED
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Жилой квартал "Nasl Dahasi"
Жилой квартал "Nasl Dahasi"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Binar Group
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Многоквартирный жилой дом ЖК Strong Cities
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 38–87 м²
10 объектов 10
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Жилой комплекс "Келажак Уйлари"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО New world med"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Mashxadi Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Mashxadi Residence
ЖК Mashxadi Residence Отличная возможность для тех, кто ищет квартиру в тихом районе на стадии завершения Объявляем старт очередного этапа продаж квартир находящихся по улице Паркент Яшнабадского района! Квартиры: 2 ком - 84 м² 3 ком - 99.7 м² 4х ком - 171 м² Сделайте первоначальный взнос 50%, остальное после выхода кадастра. Срок сдачи: май 2024 года Ипотеки и субсидии нет Адрес: Яшнабадский р-н, улица С.Машхадий 218. Удобства Закрытая территория 24/7 мониторинг камеры Установлена ​​входная дверь. Установлены внешние рамы В коробочном состоянии. Закрытая и открытая парковка Стены дома сделаны из кирпича
Многоквартирный жилой дом ЖК «Nur Hayat New Classics»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Nur Hayat New Classics»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NUR HAYAT NEW CLASSIC
Для умных инвесторов и тем, кто мечтает о своем собственном жилье! У нас есть потрясающее предложение, специально для вас, в новостройке "Nur hayat"!  Вы можете стать счастливым обладателем  квартир, без первоначальный взнос ,а остальную сумму разбить на 23 месяц без процентную рассрочку. Строительство в нашем ЖК «Nur Hayat» идет полным ходом Мы используем бетонные изделия M:350 бетонной марки , которые используются в процессе строительства здания. Наш бетон относится к типу марок высокого качества. Используемые нами бетонные плиты способны выдерживать землетрясения. Спешите приобрести в ЖК «Nur Hayat» прочные и готовые отремонтированные квартиры "Nur Hayat" — лучший выбор на будущее! Для получения дополнительной информации позвоните по телефонам, указанным ниже! Для дополнительной информации: 78 147 50 50
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qadriyat"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qadriyat"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar group
ЖК "Qadriyat" - идеальный жилой комплекс для проживания всей семьёй.                                                                                                          В этом проекте мы планируем реализовать все самое лучшее. Спешите приобрести квартиру вашей мечты.  К тому же, для вашего удобства у нас имеется беспроцентная рассрочка на 32 месяца! Успейте купить по выгодным ценам на раннем этапе строительства Мы позаботились о том, чтобы все было комфортно для вас - от расположения комплекса до его развитой инфраструктуры. Приобретая квартиру у нас вы получите следующее: Закрытый охраняемый двор Частную школу и детский сад Бассейн Спортивно оздоровительный комплекс Кинотеатр  Множество детских площадок Work out зоны Подземный паркинг Зелёные зоны                                                                                                                           На подземных этажах мы планируем реализовать трехуровневую подземную парковку.  Парковка обеспечит комфорт и безопасность вашему автомобилю в любое время суток и в любую погоду
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv River Residence"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv River Residence"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: Qorasuvriver
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города. Специальное предложение  3-х этапная программа рассрочки Первоначальный взнос от 50% До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно Информация Общая площадь проекта2800 кв. метров Количество зданий 6 Этажность10 Цена за м²от 8 000 000 сум Рассрочка
Многоквартирный жилой дом ЖК Ko'ksaroy
Многоквартирный жилой дом ЖК Ko'ksaroy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: GLORIOUS BUILDING CONSTRUCTION
Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома. Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Жилой квартал "NUR"
Жилой квартал "NUR"
Ташкент, Узбекистан
от
876,96 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: Namuna Development
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя инфраструктура, начиная от детских площадок до вместительной парковки. Это олицетворение красивой и благополучной жизни. В блоке А квартиры сдаются под ключ уже с базовым ремонтом и готовы к заселению. В Ви С блоках квартиры без ремонта. Также предусмотрены двухэтажные дуплексы с террасой и мансардой. Компания NamunaDevelopment создает образ жизни для людей, которые ценят комфорт, любят свою семью и хотят быть на высоте! Квартиры и коммерческие помещения доступны к продаже при 100% оплате и в рассрочку. Подробную информацию вы можете узнать, связавшись с нами по указанным на странице контактам.    
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ». Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Жилой комплекс "Олимпия"
Жилой комплекс "Олимпия"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Жилой комплекс "Авиасозлар"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна. Стоимость квартиры включает: Перегородки межкомнатные (готовые для обоя) Пластмассовые окна ( АКФА) Входная железная дверь ( с домофоном) Счетчики коммуникационные  Тип постройки:  Монолит - газоблок Перегородки межкомнатные газоблок Беловая отделка квартиры Высота потолков 3.3 м Инфраструктура:  В каждом подъезде по 2 современных лифта Парковка наземная и двухуровневая подземная Удобное местоположение Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности Детская площадка           Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год  
Многоквартирный жилой дом Chashma residence
Многоквартирный жилой дом Chashma residence
Ташкент, Узбекистан
от
800,10 млн сум
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка и нахождение вдали от дороги делают ваш тихий отдых приятным и безопасным. В целом, если вы любитель ценить свое время и приятно проводить досуг, то Chashma residence – то, что вам нужно. Инфраструктура: В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые продуктовые и бытовые магазины, учебные и медицинские заведения, а также множество общественных мест для приятного отдыха с семей и друзьями. Недалеко от комплекса расположились River Park, Парк победы и ТРЦ Rivera. Для любителей пеших прогулок вокруг дома есть прогулочные дороги вдоль реки и парк, который находится в шаговой доступности. Chashma residence — вдохновение в каждом уголке вашего дома! Цены на квартиры в жилом комплексе Chashma residence:  К покупке доступны 1,2,3 и 4-х комнатные квартиры с несколькими вариантами планировок. В зависимости от этажа, квадратуры и количества комнат цена может отличаться. Для удобства покупателей также имеется система беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, с первоначальным взносом в 30%. Минимальная цена при 30% оплате — 7 500 000 сум/м², максимальная — 12 500 000 сум/м² Минимальная цена при 100% оплате — 6 750 000 сум/м², максимальная — 11 250 000 сум/м²
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Жилой комплекс "Давр Резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Binar Group
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Ташкент, Узбекистан
от
165,00 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Жилой комплекс "Орзу Сарой"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: RED
Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.
Многоквартирный жилой дом ЖК MENING UYIM
Многоквартирный жилой дом ЖК MENING UYIM
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: SOUD GROP
ЖК MENING UYIM – это отличное расположение, впечатляющий вид и продуманные современные планировочные решения на любой вкус.  Жилой комплекс "MENING UYIM CHOSTEPA" будет представлять собой 9-этажное кирпичное здание с собственным детским садом, а также подземным и наземным паркингом. Вы также можете купить квартиру в рамках 2-х различных и 3-ступенчатых программ оплаты.  Доступные квартиры: 1️ комнатные: 35 м2, 40 м2, 44 м2.51,9 м2 2️-комнатные: 62 м2, 63 м2, 66 м2, 69,8 м2 3-комнатные: 74,8 м2, 112 м2, 114 м2. Срок сдачи: 4 квартал 2025 года.
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Жилой комплекс "Янгиабад резиденс"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Millenium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.  
Жилой комплекс "Minor Towers"
Жилой комплекс "Minor Towers"
Ташкент, Узбекистан
от
564,05 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: Binar Group
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Жилой комплекс "Мингчинор"
Жилой комплекс "Мингчинор"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "ASIA GLOBAL PRODUCTS"
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка  
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Prime Towers
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.   Особенности клубного дома Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.   Квартирография При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой. . Высота потолков 3.10 . Срок рассрочки (до 12 месяцев) . Количество квартир 88 . Этажность 9+терраса . Срок сдачи 03.2024 . Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, ) . Тип дома ( Монолитно-кирпичный ) . Парковка (Подземная ) . Время до метро ( 2 мин пешком) . Отделка (White box) . Балкон (Терраса, Балкон) . Система отопления (Автономное) . Территория (Охраняемая) . Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад) .двухуровневые пентхаусы  
Жилой комплекс "Мусаффо"
Жилой комплекс "Мусаффо"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО “STRONG BUILDING”
Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”. Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7. Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года. Этажность: 16 Монолит каркас, заполнение: газоблок. Подземная и наземная парковка. Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81  
Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Ташкент, Узбекистан
от
228,00 млн сум
Площадь 29–66 м²
53 объекта 53
Сдача в: 2024
Застройщик: Сабзавот
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона   Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением   Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Modera Towers
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.   Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. •  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. •  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды. •  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. •  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров.  •  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.    
Жилой комплекс "Паркент Авеню"
Жилой комплекс "Паркент Авеню"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 54–110 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Vek Building
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Жилой комплекс "Юксалиш"
Жилой комплекс "Юксалиш"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: OOO "Oltin Baliq"
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Toshkent
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Toshkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ETALON BUILDING
Новый проект от компании Etalon Building – ЖК Yangi Toshkent ЖК Yangi Toshkent Первоначальный взнос 30%, остальное покупайте в рассрочку на 36 месяцев. Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Площадь квартиры: 20,2 м2 – 165 млн 1 квартира (оплата 100%); 24,7 м2 – 181 млн (оплата 100%); 34,5 м2 - 252 млн (100% оплата) 40 м2 - Основной платеж 104 млн сум, от 6 700 000 сум в месяц. 55,4м2; 70,2м2; Также имеются квартиры площадью 76м2. Торопитесь, акция продлится до 1 ноября. 9-этажки будут готовы в 2025 году в 4 кварталах Адрес нашего офиса г. Ташкент, улица Аккоргон, 31А.
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Qorasuvriver
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнаты — 35 м2; 40 м2; 3 комнаты-75 м2; 80 м2;   Квартиры включают в себя: • Входнуя дверь • Пластиковые окна • Перегородки между комнатами * Счетчики * Двухконтурный котел   Условия оплаты: * Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! * Скидка 5% при 100% оплате!   Срок сдачи: 2 квартал 2024 г. (1 год)   Адрес: Бектемирский район г. Ташкент, ул. Хусейна бойкаро, д. 64 Ориентир: БЕКТЕМИРСКИЙ РОВД, школа № 290.   Информация: https://t.me/zamingreatcity
Жилой комплекс "Несс Сити"
Жилой комплекс "Несс Сити"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: RED
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Жилой комплекс "Dreamland Parkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс - Бизнес класа -Этажность: 13 -Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок -Закрытая охраняемая территория -Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде! -Свободная планировка -Предоставляется 2х контурный котел -Видео наблюдение 24/7 -Подземный паркинг А также: -В шаговой доступности метро -Беседки, барбекю зона -Зарядки для электромобилей на 200 киловатт -Кладовые помещения -Вело парковки -Вентилируемый фасад -Видео домофоны -Места для систем кондиционирования -Ночное освещение -Высокие потолки -Двор без машин!   Рассрочка: Имеется рассрочка на 30 месяцев Минимальная предоплата 30% Скидка: При 100% оплате   = 10% При 70% оплате     = 7% При 50% оплате     =5% Рассрочка на 24 месяца При 70% оплате скидка 10% При 50% оплате = 7% При 30% оплате =5%
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Ташкент, Узбекистан
от
1,17 млрд сум
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины . Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Жилой комплекс "Яккасарай Палас"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Ташкент, Узбекистан
от
270,80 млн сум
Площадь 37–66 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: MODERN HOUSE Ж.K "Бунёдкор"
Жилой комплекс "Корасу Плаза"
Жилой комплекс "Корасу Плаза"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: ООО "Alliance Estate"
Застройщик: Vek Building
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, где твоё сердце. Начните свою новую жизнь в теплоте и уюте, с помощью комфортабельной квартиры в уникальном жилом комплексе QORASUV PLAZA. Здесь вас будет ждать жизнь со всеми удобствами и в полной безопасности, что было достигнуто благодаря собственной бизнес-зоне и круглосуточной системе охраны, действующей на всей закрытой территории комплекса. А большой выбор квартир и планировочных решений помогут вам найти идеальную квартиру для себя и своей семьи.
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Застройщик: Modern Hause
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе. Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Ташкент, Узбекистан
от
923,00 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Binar Group
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем. Расположение в самом сердце Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля. Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
1,73 млрд сум
Сдача в: 2023
Застройщик: MG House
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль