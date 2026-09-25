Ташкент, Узбекистан

Ваша жизнь в главной роли — NRG YUNUSABAD. Здесь каждый метр создавался с одной идеей: дать человеку пространство, в котором хочется жить сегодня, завтра и через много лет. Это проект, в котором величие архитектуры соединено с лаконичностью и комфортом городской среды. NRG YUNUSABAD — эт…