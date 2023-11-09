Ташкент, Узбекистан

от 13,95 млн сум

Сдача в: 2024

ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD! Весь комфорт столицы в одном месте: • Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом • Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками • Планировки с балконами и террасами • Подводка всех коммуникаций к квартире • Газопровод • Высокий уровень пожарной безопасности • Панорамные окна • Высота потолков 3.10 метра • Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией • Подземная парковка для жителей ЖК • Благоустроенная зеленая зона • Многофункциональная игровая площадка для детей • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7 • Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ • Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов • Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку • Развитая инфраструктура района ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD! Весь комфорт столицы в одном месте: • Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом • Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками • Планировки с балконами и террасами • Подводка всех коммуникаций к квартире • Газопровод • Высокий уровень пожарной безопасности • Панорамные окна • Высота потолков 3.10 метра • Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией • Подземная парковка для жителей ЖК • Благоустроенная зеленая зона • Многофункциональная игровая площадка для детей • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7 • Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ • Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов • Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку • Развитая инфраструктура района