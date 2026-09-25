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Квартиры с видом на море в Узбекистане

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Ташкент
11013
Бухарская область
53
Самаркандская область
222
Сырдарьинская область
7
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/5
••• БАШЛЫК•••  1 комнатная  Хороший вариант для тех, кто ищет квартиру в удобном районе и…
$54 700
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6/9
Госпиталка 4-6-9 Мирабадский базар 100м² можно ипотека. Квартира в чистом состоянии, не торц…
$135 500
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Salom Estate
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Русский
Квартира 3 комнаты в Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/7
3 комнатная квартира на Паркентском! С евро ремонтом, мебелью и техникой!  звонить 901689010
$115 000
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Агентство
The Dom
Языки общения
Русский
BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается квартира улица Тахтапуль, инфекционная больница №4.
$95 000
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Domio
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