"ЖК «Silver Tower» "

Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Silver Tower

Silver Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность.



Ж.К. комфорт-класса имеет 16-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки.



Инфраструктура

Комплекс расположен в чистом и безопасном Алмазарском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте.



В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки.



Цены на квартиры в жилом комплексе в Silver Tower

Объект уже сдаётся в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены:



Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 7 000 000 сумов.