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"ЖК «Silver Tower» "

Ташкент, Узбекистан
от
7,00 млн сум
;
5
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О комплексе

Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Silver Tower
Silver Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность.

Ж.К. комфорт-класса имеет 16-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки.

Инфраструктура
Комплекс расположен в чистом и безопасном Алмазарском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте.

В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки.

Цены на квартиры в жилом комплексе в Silver Tower
Объект уже сдаётся в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены:

Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 7 000 000 сумов.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
D-MIR HOUSE
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Застройщик
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
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Застройщик
NEW BUKHARA
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Застройщик
NEW BUKHARA
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Русский