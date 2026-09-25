Новостройки в Сурхандарьинская область, Узбекистан

Денау, Узбекистан

ЖК "MODERN HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора…