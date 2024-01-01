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"ЖК «Chigil Residence» "

Тамдынский район, Узбекистан
от
7,00 млн сум
;
4
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О комплексе

Новостройка в городе Ташкенте от застройщика BETTER BEST Development ЖК Chigil Residence!

Этот комплекс включает в себя уютные апартаменты площадью от 55,9 м2 до 88,88 м2, которые вы можете приобрести с первоначальной оплатой в размере 30%.

Доступные квартиры:
2 Комнатная квартира - 63м2, 64. 8м2, 63. 9м2
3 Комнатная квартира - 76.2м2, 77. 4м2, 89. 0м2

 Имеет удобную инфраструктуру:
- Детские сады № 161, 372, "Чудо малыши",
-Школа № 153, 166, 204, 244, частная школа "Мерит",
- Рынок Кадышева;
- Корзинка, расположенная в районе недалеко от торговых центров Хавас.

Срок оплаты: 18 месяцев
Ипотеки и субсидий нет.

Местонахождение новостройки
Тамдынский район, Узбекистан

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"ЖК «Chigil Residence» "
Тамдынский район, Узбекистан
от
7,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
MyHouse
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Застройщик
MyHouse
Языки общения
Русский
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Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Застройщик
Eco Dream
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Застройщик
Eco Dream
Языки общения
Русский