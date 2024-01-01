Новостройка в городе Ташкенте от застройщика BETTER BEST Development ЖК Chigil Residence!
Этот комплекс включает в себя уютные апартаменты площадью от 55,9 м2 до 88,88 м2, которые вы можете приобрести с первоначальной оплатой в размере 30%.
Доступные квартиры:
2 Комнатная квартира - 63м2, 64. 8м2, 63. 9м2
3 Комнатная квартира - 76.2м2, 77. 4м2, 89. 0м2
Имеет удобную инфраструктуру:
- Детские сады № 161, 372, "Чудо малыши",
-Школа № 153, 166, 204, 244, частная школа "Мерит",
- Рынок Кадышева;
- Корзинка, расположенная в районе недалеко от торговых центров Хавас.
Срок оплаты: 18 месяцев
Ипотеки и субсидий нет.