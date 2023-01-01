Контактная информация Realting.uz

Realting.uz открыт к сотрудничеству с агентствами недвижимости, риелторами, застройщиками, частными лицами, а также с компаниями, которые могут быть полезны покупателям и продавцам недвижимости как в Узбекистане, так и во всем мире на любом этапе поиска, выбора и покупки жилья. У Вас возникли вопросы по условиям сотрудничества и продвижения? Наши менеджеры готовы дать Вам обратную связь.

OOO «REALTING CENTRAL ASIA» LLC

адрес. г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Дархон. тупик 1 дом 7

Банк: ЧАКБ «Капитал Банк» Ташкентский городской ф-л

Расчетный счет: 20208000105671544001

Код банка : 00445

ИНН : 310 623 840