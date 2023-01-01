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ЖК "Modera Towers"

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.

 

Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel.

Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа.

На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки.

Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса.

•  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал.

•  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды.

•  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты.

Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м.

• ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов :

1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города

2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas.

3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс.

Это отличное решение для инвестиций в будущее.

•  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров. 

•  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  .

При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен.

Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей.

(Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик)

В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт.

В лифтах будет система карточного доступа.

Грузоподъёмность:

Пассажирских лифтов - 1000 кг.

Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.

 

 

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК "Modera Towers"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Площадь 40–76 м²
3 объекта 3
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Застройщик: GRAND CAPITAL
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.