Новостройки в Фергане, Узбекистан

ЖК «London»
В строящемся комплексе ЖК Лондон в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир.
Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон».
Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта.
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Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"
Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.
Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле.
Жилой комплекс в синдивидуалном стиль, который подцепенiю райоте. Перед домами оганизованы индивидуалные зелени зоны со скамьями для отдыха