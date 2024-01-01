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Chashma residence

Ташкент, Узбекистан
от
802,38 млн сум
;
9
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О комплексе

Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей. 

Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка и нахождение вдали от дороги делают ваш тихий отдых приятным и безопасным. В целом, если вы любитель ценить свое время и приятно проводить досуг, то Chashma residence – то, что вам нужно.

Инфраструктура:
В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые продуктовые и бытовые магазины, учебные и медицинские заведения, а также множество общественных мест для приятного отдыха с семей и друзьями. Недалеко от комплекса расположились River Park, Парк победы и ТРЦ Rivera. Для любителей пеших прогулок вокруг дома есть прогулочные дороги вдоль реки и парк, который находится в шаговой доступности.

Chashma residence — вдохновение в каждом уголке вашего дома!

Цены на квартиры в жилом комплексе Chashma residence: 
К покупке доступны 1,2,3 и 4-х комнатные квартиры с несколькими вариантами планировок. В зависимости от этажа, квадратуры и количества комнат цена может отличаться. Для удобства покупателей также имеется система беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, с первоначальным взносом в 30%.

Минимальная цена при 30% оплате — 7 500 000 сум/м², максимальная — 12 500 000 сум/м²
Минимальная цена при 100% оплате — 6 750 000 сум/м², максимальная — 11 250 000 сум/м²

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Chashma residence
Ташкент, Узбекистан
от
802,38 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
EFFECT STROY
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Застройщик
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Застройщик
Zras Biznes
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Застройщик
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Застройщик
FAYZLI UYLAR
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Застройщик
FAYZLI UYLAR
Языки общения
Русский