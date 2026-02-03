  1. Realting.uz
Жилой комплекс "MEROS"

Ташкент, Узбекистан
от
$62,979
от
$2,116/м²
;
4
ID: 33916
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

MEROS — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, эстетику и функциональность городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, продуманные решения и уютную атмосферу, формируя гармоничное пространство для жизни, работы и отдыха.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на лаконичность и стиль.

Чистые линии фасадов, гармоничные цветовые решения и качественные материалы подчёркивают статус проекта и создают визуально лёгкий городской образ.

Концепция комплекса направлена на создание комфортной среды, в которой эстетика сочетается с практичностью.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Современный многоэтажный формат застройки

Продуманные и функциональные планировки

Рациональное использование пространства

Высокие стандарты строительства и инженерных решений

🏢 Дизайнерские входные группы

В проекте предусмотрены современные входные холлы с качественной отделкой и стильным интерьерным оформлением.

Безбарьерная среда и удобная навигация обеспечивают комфорт для всех жителей — семей с детьми, молодых специалистов и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство и комфорт

Концепция внутреннего пространства ориентирована на уют и безопасность:

закрытая территория

благоустроенный двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой подход создаёт приватную атмосферу внутри комплекса и позволяет наслаждаться комфортом городской жизни.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные решения

современные инженерные системы

удобные общественные пространства

зоны хранения и сервисные помещения

📍 Локация

ЖК MEROS расположен в перспективной части Ташкента с развитой городской инфраструктурой.

Удобная транспортная доступность, близость к объектам повседневного сервиса, торговым и образовательным учреждениям делают комплекс комфортным выбором для современной жизни.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
