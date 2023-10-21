Новостройки в Самаркандской области, Узбекистан

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Продажа новостроек в Самаркандской области

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Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS
ЖК  “TARAQQIYOT” 7-этажные здания Удобное расположение Беспроцентная рассрочка   Отдельные солнечные панели для лифтов, современный лифт на каждом подъезде Рядом с ЖК находятся школа, детский сад, районный центр и музыкальные школы. Современные парки развлечений. Тип строение полностью из кирпича;   Будущие жители переедут в уютный и комфортный район, где в шаговой доступности находится всё для полноценной жизни-супермаркеты, поликлиника , магазины, так же на территории квартала также есть действующая современная школа и детский сад.
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: BOSH DARXON TEMIR BETON
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.  Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов. 
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OLAM STROY
ЖК SARTEPO. Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.  По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры. Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Многоквартирный жилой дом ЖК IKROM STROY INVEST
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: IKROM STROY INVEST
ЖК IKROM STROY INVEST Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры с большой квадратурой, современный комфорт, величественный архитектурный облик. Если хотите больше информации просим вас позвонить или оставить заявку. Не упустите возможность оказаться одними из первых людей , которые смогут приобрести недвижимость по специальной цене. Адрес город Самарканд, Азиз базар на против 7-ой школы.
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м . Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Ulug’ House Residence
ЖК Ulug’ House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!   Инфраструктура   Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.   У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.   Цены на квартиры   Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.   Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены отдельные солнечные панели. Современный лифт. 12-этажный дом. Беспроцентная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: SADIKOV DEVELOPMENT GROUP
ЖК Qorasuv Marvaridi Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде. Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения. Мы строим дом, который будет удобен для всех. Таков лозунг отдела продаж ЖК «Qorasuv Marvaridi». Каждый наш покупатель обретает не только квартиру в современном жилом комплексе, но и настрой начать жизнь с нового листа в доме мечты. Во-первых, комплекс отличается удобным расположением вдоль основной дороги, которая имеет два удобных выхода, как на автомагистраль, так и во внутреннюю часть города. Во-вторых, безопасный двор с круглосуточной службой охраны и видеонаблюдением. Здесь смогут беззаботно играть дети, а родители - быть спокойными за них. В-третьих, выгодные и удобные способы покупки. Вы можете приобрести квартиру с наибольшей выгодой оплатив сразу всю сумму. В-четвёртых, надежный застройщик, который всегда за безопасность, комфорт и удобства жителей комплекса. В-пятых, развитая инфраструктура вблизи комплекса, школы, детские сады, больницы, различные магазины - все это, в шаговой доступности.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Atlas Group»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Atlas Group
ЖК «Atlas Group» Квартиры с площадью: от 60 кв.м до 168,3 кв.м Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: черновая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  7 Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг   Описание:   О жилом комплексе   Жилой комплекс «Atlas Group» — новый современный проект жилья в Самарканде с одноименным застройщиком — молодой перспективной строительной организацией «Atlas Group».   Проект предусматривает: семиэтажную застройку, 84 квартиры с эргономичными планировками, коммерческие помещения на цокольном этаже, подземный паркинг, передовые лифты с доступом в парковку и, конечно, высокое качество строения.   Сдача застройки в эксплуатацию планируется осенью 2024 года, но уже сейчас вы можете приобрести квартиру в нашем жилом комплексе.       Локация: Адрес: город Самарканд,  ул. Гагарина, 47 Ориентир: Бывший цветочный магазин «PALMA»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ООО « MAROQAND STROY »
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  10 этажный  Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг Описание:  О жилом комплексе  Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты. Квартиры в ЖК «Golden City» Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.  Локация  Адрес: город Самарканд,  ул.Абу Рейхана Беруни. Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OLAM STROY
ЖК  “NUR” от застройщика "OLAM STROY" Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно. В настоящее время, застройщик OLAM STROY  предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё. Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Многоквартирный жилой дом ЖК Морокко
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм. На Против Ширин Массив  этажность : 6-7 Первоначальный взнос начинается 20%  Рассрочка на 48 месяцев. Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м .
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖД"HOUSE"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: KOMFORT KONSTRAKSHN
ЖД"HOUSE"   Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!   Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг   В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!   Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.   Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"    Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.   В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!  
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: KOMFORT KONSTRAKSHN
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной. Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.   Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций. Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.   Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Brilliant CityAC»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 19-этажный "Brilliant CityAC" возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "Brilliant CityAC" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "Brilliant CityAC". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. С "BRILLIANT CITY" в качестве вашего надежного партнера по строительству вы можете быть уверены в исключительном мастерстве и тщательном внимании к деталям в каждом аспекте вашего нового дома. Выбирайте «Brilliant CityAC» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «Brilliant CityAC» станет местом, где ваши мечты обретут свое предназначение. Добро пожаловать в "Brilliant CityAC", где сбываются мечты и меняется современная жизнь.21:59      