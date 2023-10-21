Новостройки в Самаркандской области, Узбекистан

ЖК “TARAQQIYOT”
7-этажные здания
Удобное расположение
Беспроцентная рассрочка
Отдельные солнечные панели для лифтов, современный лифт на каждом подъезде
Рядом с ЖК находятся школа, детский сад, районный центр и музыкальные школы.
Современные парки развлечений.
Тип строение полностью из кирпича;
Будущие жители переедут в уютный и комфортный район, где в шаговой доступности находится всё для полноценной жизни-супермаркеты, поликлиника , магазины, так же на территории квартала также есть действующая современная школа и детский сад.
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» — строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.
Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув.
Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов.
ЖК SARTEPO.
Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.
Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
ЖК IKROM STROY INVEST
Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры с большой квадратурой, современный комфорт, величественный архитектурный облик. Если хотите больше информации просим вас позвонить или оставить заявку.
Не упустите возможность оказаться одними из первых людей , которые смогут приобрести недвижимость по специальной цене. Адрес город Самарканд, Азиз базар на против 7-ой школы.
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм.
Первоначальный взнос 10% и
Рассрочка на 48 месяцев
этажность : 6
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
ЖК Ulug’ House Residence
Новый жилой комплекс «Ulug’ House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасного и комфортного проживания. Если вы ищете новый дом для своей семьи или выгодное вложение в недвижимость, не упустите эту удивительную возможность купить квартиру в «ЖК Ulug’ House Residence»!
Инфраструктура
Жилой комплекс имеет красивый двор с пышным ландшафтом, который отлично подходит для прогулок и отдыха. Детская площадка оборудована для разных игр и является безопасной. Предусмотрен вместительный подземный паркинг, куда можно спуститься в лифте с любого этажа дома. Закрытая внутренняя территория с охраной и круглосуточным видеонаблюдением обеспечит вашу безопасность. А управляющая компания, которая состоит из садовников, уборщиц и сантехников сделают ваше проживание еще более комфортным.
У новостройки максимально удобная локация. Остановки общественного транспорта будут находиться совсем рядом. За школой, детским садом, клиникой не придется далеко ходить. В шаговой доступности будут парки, где вы можете отлично провести время с семьей или друзьями.
Цены на квартиры
Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами от 1 до 4 комнат. Цена за один квадратный метр начинается от 5 миллионов сум и можете оформить рассрочку на выгодных условиях.
Адрес: город Самарканд, улица Илгор 25 дом.
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире.
На крышах установлены отдельные солнечные панели.
Современный лифт.
12-этажный дом.
Беспроцентная рассрочка.
ЖК Qorasuv Marvaridi
Один из самых роскошных жилых комплексов в Самарканде.
Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.
Мы строим дом, который будет удобен для всех.
Таков лозунг отдела продаж ЖК «Qorasuv Marvaridi». Каждый наш покупатель обретает не только квартиру в современном жилом комплексе, но и настрой начать жизнь с нового листа в доме мечты.
Во-первых, комплекс отличается удобным расположением вдоль основной дороги, которая имеет два удобных выхода, как на автомагистраль, так и во внутреннюю часть города.
Во-вторых, безопасный двор с круглосуточной службой охраны и видеонаблюдением. Здесь смогут беззаботно играть дети, а родители - быть спокойными за них.
В-третьих, выгодные и удобные способы покупки. Вы можете приобрести квартиру с наибольшей выгодой оплатив сразу всю сумму.
В-четвёртых, надежный застройщик, который всегда за безопасность, комфорт и удобства жителей комплекса.
В-пятых, развитая инфраструктура вблизи комплекса, школы, детские сады, больницы, различные магазины - все это, в шаговой доступности.
ЖК «Atlas Group»
Квартиры с площадью:
от 60 кв.м до 168,3 кв.м
Тип оплаты: Рассрочка до 24 мес
Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром)
Отделка: черновая
Тип строения: Кирпичные дома
Количество этажей: 7
Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде.
Класс : Премиум-класса
Охраняемый двор
Подземный паркинг
Описание:
О жилом комплексе
Жилой комплекс «Atlas Group» — новый современный проект жилья в Самарканде с одноименным застройщиком — молодой перспективной строительной организацией «Atlas Group».
Проект предусматривает: семиэтажную застройку, 84 квартиры с эргономичными планировками, коммерческие помещения на цокольном этаже, подземный паркинг, передовые лифты с доступом в парковку и, конечно, высокое качество строения.
Сдача застройки в эксплуатацию планируется осенью 2024 года, но уже сейчас вы можете приобрести квартиру в нашем жилом комплексе.
Локация:
Адрес: город Самарканд, ул. Гагарина, 47
Ориентир: Бывший цветочный магазин «PALMA»
Застройщик «MAROQAND STROY»
Самаркандская область
Название: ЖК Голден Сити
Цена: Договорная
Квартиры с площадью
от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м
Тип оплаты: Ипотека 100% оплата
Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром)
Отделка: готовая
Тип строения: Кирпичные дома
Количество этажей: 10 этажный
Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде.
Класс : Премиум-класса
Охраняемый двор
Подземный паркинг
Описание:
О жилом комплексе
Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты.
Квартиры в ЖК «Golden City»
Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.
Локация
Адрес: город Самарканд, ул.Абу Рейхана Беруни.
Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.
ЖК “NUR” от застройщика "OLAM STROY"
Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
В настоящее время, застройщик OLAM STROY предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё.
Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.
Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.
Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.
Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг.
Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.
Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм.
На Против Ширин Массив
этажность : 6-7
Первоначальный взнос начинается 20%
Рассрочка на 48 месяцев.
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
ЖД"HOUSE"
Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!
Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг
В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!
Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.
Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"
Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.
В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!
"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной.
Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.
Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.
Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг.
Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.
Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.
О жилом комплексе «Brilliant CityAC»
Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 19-этажный "Brilliant CityAC" возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "Brilliant CityAC" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "Brilliant CityAC". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. С "BRILLIANT CITY" в качестве вашего надежного партнера по строительству вы можете быть уверены в исключительном мастерстве и тщательном внимании к деталям в каждом аспекте вашего нового дома. Выбирайте «Brilliant CityAC» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «Brilliant CityAC» станет местом, где ваши мечты обретут свое предназначение. Добро пожаловать в "Brilliant CityAC", где сбываются мечты и меняется современная жизнь.21:59