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ЖК NEOM TOWER

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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7
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О комплексе

 

Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков.

Фасад: жидкий травертин.

Площадь застройки - 1 гектар.

Общее количество квартир: 512.

Сдача объекта: 2024 год 4 квартал

Имеется рассрочка на 24 месяцев.

Первые три этажа уйдут под коммерцию:

1- супермаркеты

2- гипермаркеты

3- развлекательные

Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский).

Стоимость квартиры (коробка)включает:

  • Будет подведено электричество и сантехника.
  • Будет установлен счётчик.
  • Входная дверь
  • Окна
  • Высота потолков 3,1-3,2м

Свободная планировка.

Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК NEOM TOWER
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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