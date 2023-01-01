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ЖК Newport

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Новостройка Ташкента - Newport
Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинация жилья, офисов, сервиса и развлекательных зон создаёт ещё и безопасное городское пространство.

Инфраструктура
Многофункциональный комплекс Newport возводится в центре престижной части Ташкента и на пересечении четырёх дорог. У проекта удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка и важные городские социальные объекты поблизости: парки, школы, детские сады, клиники, гостиницы, бизнес-центры, столичный аэропорт и 2 терминала вокзала. Управляющая компания комплекса оказывает услуги по клинингу, выгулу собак, вызову такси и организации встреч и проводов в аэропорт или вокзал.

Цены на квартиры в жилом комплексе Newport
Для покупки доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 42 до 150 квадратных метров. Строительство ЖК будет происходить в трёх этапах, первый планируется закончить в конце 3го квартала 2024 года. Имеется возможность покупки квартиры в рассрочку.

Все здания Newport оснащены лучшими системами охраны и безопасности, они сейсмостойкие и обладают функционалом «умный дом». Имеется круглосуточное видеонаблюдение по периметру комплекса, в лобби-зонах и уютных подъездах, а также предусмотрены консьержи и секьюрити.

Newport — это воплощение баланса между работой, жизнью и отдыхом, что прослеживается в расположении и возможностях комплекса. Владельцы недвижимости в Newport смогут почувствовать себя причастными к большим переменам, окружив себя интересными людьми, полезными деловыми контактами, весело проводить время с друзьями и быть ближе к семье, легко поддерживая баланс work-play.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Newport
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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