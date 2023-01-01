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ЖК Zenit

Ташкентский район, Узбекистан
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О комплексе

ЖК Zenit — это новый жилой комплекс, расположившийся на участке около 10 га, который сочетает в себе современный дизайн, высокое качество строительства и комфортные условия проживания. В ЖК Zenit каждый сможет найти то, что ему нужно, начиная от удобной локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, наличием паркинга, безопасной и благоустроенной территорией с парковой зоной и зелёными ландшафтами, а также детскими и спортивными площадками для активного отдыха будущих жителей комплекса.

Жилой комплекс находится в динамично развивающемся районе города на ул. Юкори Коракамиш, в Юнусабадском районе столицы, предлагая своим жильцам удобный доступ к транспортным развязкам и метро, паркам, торговым центрам, магазинам и ресторанам, удовлетворяющим ваши потребности, что поможет сэкономить время и силы на поездки вдали от дома.

Фасад здания оформлен в уникальном современном стиле, отличительными особенностями которого являются лаконичность в деталях и приверженность принципу создания комфортной среды для человека. При реализации проекта используются высококачественные материалы, соответствующие всем международным стандартам.

При покупке квартиры в Zenit вы приобретаете не только квартиру по разумной цене, но и сразу же получаете квартиру с предчистовой отделкой, что поможет сэкономить ваш бюджет и время.

Компания готова предложить широкий выбор квартир с более чем 10 видами планировок — от 25 кв. м до 93 кв. м. Также вы можете воспользоваться рассрочкой до двух лет, для которой вам понадобится только паспорт.

Жилой комплекс Zenit от Premier House — отличный выбор для вашей будущей квартиры.

Местонахождение новостройки
Ташкентский район, Узбекистан

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