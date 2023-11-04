Новостройки в Ферганская область, Узбекистан

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Продажа новостроек в Ферганская область

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Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: D-MIR HOUSE
Farg'ona shahridagi  takrorlanmas loyihalardan birining asoschisi D-Mir House qurilish kompaniyasi, Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar joy majmuasi bo'lib, uning har bir qavatida 5 ta xonadon mavjud. Avtomobilingiz uchun avtoturargoh Uzog'ingiz yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi turli savdo markazlar Va, albatta bolalar bog'chasi ham 100% pishig' g'ish Qurilish sanoatida eng yuqori bosimga ham bardoshli plitalar Konstruktiv elementlarning egilish va choʻzilishga mustahkamligini oshirish uchun poʻlat armaturalar. Shulardan so'ng ham D-Mir House uylarining ishonchliligida shubhangiz bo'lsa pastdagi raqamlarga qong’iroq qiling Aloqa uchun:
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Многоквартирный жилой дом ЖК "Fayz Avenue" 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"  Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.  Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле. Жилой комплекс в синдивидуалном стиль, который подцепенiю райоте. Перед домами оганизованы индивидуалные зелени зоны со скамьями для отдыха
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
Жилой квартал Эко Сити  В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад О жилом комплексе ЭКО СИТИ Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями. Инфраструктура Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое.  Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Многоквартирный жилой дом ЖК Zumrad 
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: POYTAXT MAVZESI
Жилой комплекс Zumrad  Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!  В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе. Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты  Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы! Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги. ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее! Наш адрес: г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех.   Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.   В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.   Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.     Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Многоквартирный жилой дом ЖК FAYZ BUILDINGS
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.  В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.  Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой. Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.  
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Многоквартирный жилой дом ЖК  «London»
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Fayz buildings
ЖК  «London» В строящемся комплексе ЖК Лондон  в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир. Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон». Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта. Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж. Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.   Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.   У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам. Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.   В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! Не упустите возможность стать частью будущего уже сегодня!
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: UY-JOY TA`MIR
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Багдад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Evro building
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом или квартиру в Фергане, "Evro building" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ". С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать.   Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей.