Новостройки в Ферганская область, Узбекистан

Farg'ona shahridagi takrorlanmas loyihalardan birining asoschisi D-Mir House qurilish kompaniyasi,
Yuqorida ko'rsatilgan bino 9-qavatli turar joy majmuasi bo'lib, uning har bir qavatida 5 ta xonadon mavjud.
Avtomobilingiz uchun avtoturargoh
Uzog'ingiz yaqin bo'lishi uchun 1- qavatdagi turli savdo markazlar
Va, albatta bolalar bog'chasi ham
100% pishig' g'ish
Qurilish sanoatida eng yuqori bosimga ham bardoshli plitalar
Konstruktiv elementlarning egilish va choʻzilishga mustahkamligini oshirish uchun poʻlat armaturalar.
Shulardan so'ng ham D-Mir House uylarining ishonchliligida shubhangiz bo'lsa pastdagi raqamlarga qong’iroq qiling
Aloqa uchun:
Успешный проект от города Файз зданий Жилой Камплекс "Файз Авеню"
Комплекс Файз Авеню, построенный на професиональном додходе, придаэт городе особую красоту свелим видом.
Привлечение вид комплекса свидетелство о качете княжество в строрителство и вэстеле.
Жилой комплекс в синдивидуалном стиль, который подцепенiю райоте. Перед домами оганизованы индивидуалные зелени зоны со скамьями для отдыха
Жилой квартал Эко Сити
В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад
О жилом комплексе ЭКО СИТИ
Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями.
Инфраструктура
Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое. Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.
Жилой комплекс Zumrad
Одним из преимуществ ЖК «Zumrad” является его расположение в центре города. Поблизости жилого комплекса парки, магазины, супермаркеты, кафе, больницы, аптеки и тд. Все необходимое буквально «под рукой»!
В жилом комплексе «Zumrad» особое внимание уделено инфраструктуре для маленьких жильцов. На территории комплекса предполагается строительство современного муниципального детского сада с развивающими программами и подготовкой к школе.
Всегда мечтали о большой двух этажной квартире? ЖК Зумрад исполняет мечты
Теперь вы можете стать обладателем большого пентхауса в лучшем жилом комплексе в центре Ферганы!
Фантазируйте смелее! Отштукатуренные стены и потолки высотой 3.4 метра примут любую вашу задумку
Квартиры в жилом комплексе «Zumrad” будут оснащены качественными пластиковыми окнами, которые защитят вас от шума, сквозняков, холодов и влаги.
ЖК «𝐙𝐮𝐦𝐫𝐚𝐝» - для тех, кто ищет лучшее!
Наш адрес:
г. Фергана, скрещивание ул. Б.Маргиноний и Бобур. Ориентир: Кафе Дилобар.
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.
Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.
Мы строим дом, который будет удобен для всех.
Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.
В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.
Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.
Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
ЖК FAYZ BUILDINGS - это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы города Ферганы.
В жилой части предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зона для отдыха и общения. Таким образом все необходимое для комфортной жизни находится прямо в доме, не нужно даже покидать двор. Первый этаж построен на уровне земли.
Для комфорта родителей предусмотрены скамейки и зеленые насаждения, в тени которых можно отдохнуть, пока дети заняты игрой.
Планировки квартир разработаны в соответствии с европейскими стандартами проживания семьи. Уровень комфортности проживания соответствует европейскому уровню жилья.
ЖК «London»
В строящемся комплексе ЖК Лондон в самом центре города Фергана продолжается продажа квартир.
Давайте разберемся, почему для покупки нового дома нужно выбирать жилой комплекс — «Лондон».
Этот комплекс предоставляет вам и вашей семье множество возможностей с точки зрения местоположения и комфорта.
Чтобы купить новую квартиру в этом комплексе, позвоните по номерам ниже или посетите наш офис продаж.
Адрес: Ферганская область, город Фергана около областного хокимията.
ЖК «OSUDA HAYOT»,
Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.
Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.
Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.
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ЖК Lesopark Avenue
От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.
В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам.
Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.
В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк.
Сегодня мы строим будущее для вас!
Не упустите возможность стать частью будущего уже сегодня!
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.
Если вы ищете новый дом или квартиру в Фергане, "Evro building" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ".
С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать.
Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей.