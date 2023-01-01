Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города.

Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов.

Велодорожки и парковки у подъездов.

Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами.

Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны.

Барбекю зона и чайхана

Освещаемые прогулочные дорожки

Разновозрастные детские площадки.

Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой.

Открытый кинотеатр.

Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц.

Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора.

Универсальный стадион для командных игр.

Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом.

Медицинский пункт.

Намазхана и комната омовения.

Интерактивная детская игровая.

Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий.

Места для выгула домашних питомцев

Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.