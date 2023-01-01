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Imperial Club City

Ташкент, Узбекистан
от
600,00 млн сум
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
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Адрес Адрес
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О комплексе

Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города.

Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

  • 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов.
  • Велодорожки и парковки у подъездов.
  • Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами.
  • Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны.
  • Барбекю зона и чайхана
  • Освещаемые прогулочные дорожки
  • Разновозрастные детские площадки.
  • Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой.
  • Открытый кинотеатр.
  • Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц.
  • Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора.
  • Универсальный стадион для командных игр.
  • Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом.
  • Медицинский пункт.
  • Намазхана и комната омовения.
  • Интерактивная детская игровая.
  • Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий.
  • Места для выгула домашних питомцев

Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
13
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Аэропорт 7 000 м
Детский сад 1 000 м
Магазин 350 м
Метро 350 м
Остановка транспорта 200 м
Торговый центр 3 000 м
Школа 250 м

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Imperial Club City
Ташкент, Узбекистан
от
600,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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