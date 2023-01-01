ЖК "Qadriyat" - идеальный жилой комплекс для проживания всей семьёй. В этом проекте мы планируем реализовать все самое лучшее. Спешите приобрести квартиру вашей мечты.
К тому же, для вашего удобства у нас имеется беспроцентная рассрочка на 32 месяца! Успейте купить по выгодным ценам на раннем этапе строительства
Мы позаботились о том, чтобы все было комфортно для вас - от расположения комплекса до его развитой инфраструктуры.
Приобретая квартиру у нас вы получите следующее:
Закрытый охраняемый двор
Частную школу и детский сад
Бассейн
Спортивно оздоровительный комплекс
Кинотеатр
Множество детских площадок
Work out зоны
Подземный паркинг
Зелёные зоны
На подземных этажах мы планируем реализовать трехуровневую подземную парковку.
Парковка обеспечит комфорт и безопасность вашему автомобилю в любое время суток и в любую погоду