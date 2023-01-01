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ЖК "Qadriyat"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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7
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О комплексе

ЖК "Qadriyat" - идеальный жилой комплекс для проживания всей семьёй.                                                                                                          В этом проекте мы планируем реализовать все самое лучшее. Спешите приобрести квартиру вашей мечты. 
К тому же, для вашего удобства у нас имеется беспроцентная рассрочка на 32 месяца! Успейте купить по выгодным ценам на раннем этапе строительства

Мы позаботились о том, чтобы все было комфортно для вас - от расположения комплекса до его развитой инфраструктуры.

Приобретая квартиру у нас вы получите следующее:

Закрытый охраняемый двор
Частную школу и детский сад
Бассейн
Спортивно оздоровительный комплекс
Кинотеатр 
Множество детских площадок
Work out зоны
Подземный паркинг
Зелёные зоны                                                                                                                          

На подземных этажах мы планируем реализовать трехуровневую подземную парковку. 
Парковка обеспечит комфорт и безопасность вашему автомобилю в любое время суток и в любую погоду

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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