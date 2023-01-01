ЖК "Qadriyat" - идеальный жилой комплекс для проживания всей семьёй. В этом проекте мы планируем реализовать все самое лучшее. Спешите приобрести квартиру вашей мечты.

К тому же, для вашего удобства у нас имеется беспроцентная рассрочка на 32 месяца! Успейте купить по выгодным ценам на раннем этапе строительства

Мы позаботились о том, чтобы все было комфортно для вас - от расположения комплекса до его развитой инфраструктуры.

Приобретая квартиру у нас вы получите следующее:

Закрытый охраняемый двор

Частную школу и детский сад

Бассейн

Спортивно оздоровительный комплекс

Кинотеатр

Множество детских площадок

Work out зоны

Подземный паркинг

Зелёные зоны

На подземных этажах мы планируем реализовать трехуровневую подземную парковку.

Парковка обеспечит комфорт и безопасность вашему автомобилю в любое время суток и в любую погоду