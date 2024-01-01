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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Узбекистане

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8 187 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
VIP
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/7
Сдам квартиру в новом элитном доме на ул. Мукимий, 1/7/7 лифт новый корейский, 54кв/м евроре…
7,44 млн сум
в месяц
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
VIP
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/8
Яккасарай Саламатина ул, Богибустун. Ориунтир 16-гор боница. Семя,девушка или иностранец
8,06 млн сум
в месяц
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
VIP
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
#Юнусабадский район Алайский ( Гидрометцентр) 2/4/9 60m2 Планировка: раздельная Санузел: р…
9,93 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
VIP
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/10
#Мирзоулугбекский район Максим Горький напротив Япона мама 2/4/10 62m2 Планировка: раздельн…
10,55 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
VIP
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
#Мирабадский район Ойбек GABUS (les ailes) 2/7/9 40m2 Планировка: студия Санузел: совмеще…
12,41 млн сум
в месяц
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 6/9
Прекрасная квартира по авторскому проекту с видом на горы в центре города с абсолютно новым…
6,20 млн сум
в месяц
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 46 м²
Этаж 6/9
Срочно сдаётся уютная квартира в новостройке на длительный срок. Квартира полностью укомпле…
6,20 млн сум
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Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 57 м²
Этаж 9/9
Сдаётся на долгий срок светлая, уютная квартира в хорошем ЖК "SILK ROAD" в М.Улугбекском ра…
8,68 млн сум
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду квартира на Чиланзаре Ориентир - 1 квартал Город - Ташкент Район - Чиланз…
8,68 млн сум
в месяц
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 2/9
Сдаётся Шикарная квартира в аренду в центре столицы! Очень утюная и просторная квартира с Е…
14,89 млн сум
в месяц
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 5/7
Аренда трех комнатной просторной квартиры в самом сердце столицы . Квартира находится в жил…
18,61 млн сум
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 105 м²
Этаж 2/9
Сдаётся в аренду большая квартира в центре города. Квартира находиться в спокойном районе.О…
12,41 млн сум
в месяц
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Сдаётся в аренду на улице Кары Ниязи Ориентир - Бахрама кафе Город - Ташкент Район - Мирзо…
6,82 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Сдаётся в аренду квартира на Чиланзаре 16 квартал Ориентир - Аль Хорезми круг, гостиница Sa…
6,20 млн сум
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КВАДРО
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 4
Стандартные квартиры от 600$ и выше, а также улучшенная 2х комнатная квартира, люкс 3х комн…
9,30 млн сум
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/6
Сдаётся в аренду квартира Ориентир - Фархадский рынок Город - Ташкент Район - Учтепинский …
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/9
Сдаётся уютный, тёплый 1в2 ком. квартира на Ц-2. Рядом метро Хамид Олимжон. Цена 500$ за месяц.
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Сдаётся в аренду квартира на улице Навоий Ориентир - Хамза театр Город - Ташкент Район - Ш…
6,20 млн сум
в месяц
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 8/10
Хамза метрони йонида 2 хонали квартира ижарага берилади, Нархи 500$
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 6/9
Сдаётся в аренду квартира на массиве Коратош Ориентир - Самарканд Дарвоза, Дружба Город - …
6,20 млн сум
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Русский
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Сдаётся в аренду квартира на Чиланзаре Ориентир - напротив Фархадского базара Город - Ташке…
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 64 м²
Этаж 5/7
Аренда квартиры В Tashkent city в жилом комплексе Boulvard . Квартира расположена в одном и…
18,61 млн сум
в месяц
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/11
Сдаётся квартира Юнусабаде, 11-квартал возле Мегапланет, 2 комната, Евроремонт, Новостройка.…
9,93 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Чилонзор 7 квартал Катортол оптовые бозори оркасида квартира ижарага берилади, 2 хона 3 хона…
6,82 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
Аренда 3-х комнатной квартиры. Юнусабад 11 квартал Сдаётся семьям с загсом! Студенты или б…
4,53 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Сдается 3 комнатная на 1 этаже. С ремонтом мебелью и техникой. Сдается семейным. Рядом школа…
6,20 млн сум
в месяц
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Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
Аренда 4/1/4 Юнусабад-17 школа №122 Долгосрочная аренда большой просторной квартиры, имеетс…
6,20 млн сум
в месяц
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Агентство
РИЭЛТОРЫ.UZ
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/13
Аренда Юнусабадский район Менгаполис новостройка ком 2 этаж 5 этажность 13 площадь 56м2 цен…
7,44 млн сум
в месяц
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Real estate Ali
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Сдаётся Евро Квартира на Ц1 ор-р Бибигон 2 команты 3 этаж 4 этажка
12,41 млн сум
в месяц
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Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 8/8
• Сдаётся отличная квартира в центре города. Со всеми удобствами семейным или иностранцам на…
32,26 млн сум
в месяц
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Агентство
Elite Estate Broker
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Русский