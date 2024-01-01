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8 187 объектов найдено
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
54 м²
7/7
Сдам квартиру в новом элитном доме на ул. Мукимий, 1/7/7 лифт новый корейский, 54кв/м евроре…
7,44 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
65 м²
3/8
Яккасарай Саламатина ул, Богибустун. Ориунтир 16-гор боница. Семя,девушка или иностранец
8,06 млн сум
в месяц
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Агентство
КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
4/9
#Юнусабадский район Алайский ( Гидрометцентр) 2/4/9 60m2 Планировка: раздельная Санузел: р…
9,93 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
62 м²
4/10
#Мирзоулугбекский район Максим Горький напротив Япона мама 2/4/10 62m2 Планировка: раздельн…
10,55 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
40 м²
7/9
#Мирабадский район Ойбек GABUS (les ailes) 2/7/9 40m2 Планировка: студия Санузел: совмеще…
12,41 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
38 м²
6/9
Прекрасная квартира по авторскому проекту с видом на горы в центре города с абсолютно новым…
6,20 млн сум
в месяц
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Агентство
Этажи
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
46 м²
6/9
Срочно сдаётся уютная квартира в новостройке на длительный срок. Квартира полностью укомпле…
6,20 млн сум
в месяц
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Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
57 м²
9/9
Сдаётся на долгий срок светлая, уютная квартира в хорошем ЖК "SILK ROAD" в М.Улугбекском ра…
8,68 млн сум
в месяц
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
3
90 м²
1/4
Сдаётся в аренду квартира на Чиланзаре Ориентир - 1 квартал Город - Ташкент Район - Чиланз…
8,68 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
72 м²
2/9
Сдаётся Шикарная квартира в аренду в центре столицы! Очень утюная и просторная квартира с Е…
14,89 млн сум
в месяц
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
100 м²
5/7
Аренда трех комнатной просторной квартиры в самом сердце столицы . Квартира находится в жил…
18,61 млн сум
в месяц
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
105 м²
2/9
Сдаётся в аренду большая квартира в центре города. Квартира находиться в спокойном районе.О…
12,41 млн сум
в месяц
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
70 м²
2/4
Сдаётся в аренду на улице Кары Ниязи Ориентир - Бахрама кафе Город - Ташкент Район - Мирзо…
6,82 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
49 м²
5/5
Сдаётся в аренду квартира на Чиланзаре 16 квартал Ориентир - Аль Хорезми круг, гостиница Sa…
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
60 м²
4
Стандартные квартиры от 600$ и выше, а также улучшенная 2х комнатная квартира, люкс 3х комн…
9,30 млн сум
в месяц
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
70 м²
5/6
Сдаётся в аренду квартира Ориентир - Фархадский рынок Город - Ташкент Район - Учтепинский …
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
42 м²
4/9
Сдаётся уютный, тёплый 1в2 ком. квартира на Ц-2. Рядом метро Хамид Олимжон. Цена 500$ за месяц.
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 1 комната с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
1
57 м²
2/4
Сдаётся в аренду квартира на улице Навоий Ориентир - Хамза театр Город - Ташкент Район - Ш…
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
8/10
Хамза метрони йонида 2 хонали квартира ижарага берилади, Нархи 500$
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
64 м²
6/9
Сдаётся в аренду квартира на массиве Коратош Ориентир - Самарканд Дарвоза, Дружба Город - …
6,20 млн сум
в месяц
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КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
2/4
Сдаётся в аренду квартира на Чиланзаре Ориентир - напротив Фархадского базара Город - Ташке…
6,20 млн сум
в месяц
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Агентство
КВАДРО
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Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
64 м²
5/7
Аренда квартиры В Tashkent city в жилом комплексе Boulvard . Квартира расположена в одном и…
18,61 млн сум
в месяц
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
70 м²
7/11
Сдаётся квартира Юнусабаде, 11-квартал возле Мегапланет, 2 комната, Евроремонт, Новостройка.…
9,93 млн сум
в месяц
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Агентство
КВАДРО
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
1/4
Чилонзор 7 квартал Катортол оптовые бозори оркасида квартира ижарага берилади, 2 хона 3 хона…
6,82 млн сум
в месяц
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Агентство
КВАДРО
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Русский
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
66 м²
2/4
Аренда 3-х комнатной квартиры. Юнусабад 11 квартал Сдаётся семьям с загсом! Студенты или б…
4,53 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
3
65 м²
1/4
Сдается 3 комнатная на 1 этаже. С ремонтом мебелью и техникой. Сдается семейным. Рядом школа…
6,20 млн сум
в месяц
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Агентство
Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
4
4
1
95 м²
1/4
Аренда 4/1/4 Юнусабад-17 школа №122 Долгосрочная аренда большой просторной квартиры, имеетс…
6,20 млн сум
в месяц
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Агентство
РИЭЛТОРЫ.UZ
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
56 м²
5/13
Аренда Юнусабадский район Менгаполис новостройка ком 2 этаж 5 этажность 13 площадь 56м2 цен…
7,44 млн сум
в месяц
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Агентство
Real estate Ali
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Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
54 м²
3/4
Сдаётся Евро Квартира на Ц1 ор-р Бибигон 2 команты 3 этаж 4 этажка
12,41 млн сум
в месяц
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Агентство
Агентство недвижимости Гарант
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Русский
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
125 м²
8/8
• Сдаётся отличная квартира в центре города. Со всеми удобствами семейным или иностранцам на…
32,26 млн сум
в месяц
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Агентство
Elite Estate Broker
Языки общения
Русский
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