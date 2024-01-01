Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2024

Застройщик: NRG

аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2 2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2 3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2 4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2 Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия. — уютные квартиры комфорт-класса; — закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7; — развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка; — авторская архитектура и ландшафтный дизайн; — использование только долговечных и надежных материалов, — металлопластиковые окна; — облагороженный зелёный двор; — workout, барбекю и детские игровые зоны; — собственный пруд на территории жилого комплекса; — дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности; — электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID; — комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже; — крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.