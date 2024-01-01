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ЖК ИЗМИР

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

анный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков.

Общее количество квартир: 1400.

Фасад: жидкий травертин.

Сдача объекта: 2024 год 4 квартал

Имеется рассрочка на 24 месяцев.

Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский).

Стоимость квартиры (коробка)включает:

  • Кинут провода по потолку
  • Будет установлен счётчик.
  • Входная дверь
  • Окна
  • Высота потолков 3,2 м

Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м.

Имеются квадратуры: от 

Инфраструктура:

Детская площадка

Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов.

Подземная и надземная парковка.

В площадке 6-8 квартир.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик: Newport
Новостройка Ташкента - Newport Жилой комплекс Newport состоит из 15 корпусов 19-этажных жилых кирпичных домов премиум-класса. Архитектура комплекса выполнена в стиле модерн, что полностью передает концепцию проекта как воплощение новой эпохи технологий и комфорта. Сбалансированная комбинация жилья, офисов, сервиса и развлекательных зон создаёт ещё и безопасное городское пространство. Инфраструктура Многофункциональный комплекс Newport возводится в центре престижной части Ташкента и на пересечении четырёх дорог. У проекта удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка и важные городские социальные объекты поблизости: парки, школы, детские сады, клиники, гостиницы, бизнес-центры, столичный аэропорт и 2 терминала вокзала. Управляющая компания комплекса оказывает услуги по клинингу, выгулу собак, вызову такси и организации встреч и проводов в аэропорт или вокзал. Цены на квартиры в жилом комплексе Newport Для покупки доступны 2, 3 и 4-х комнатные квартиры с площадью от 42 до 150 квадратных метров. Строительство ЖК будет происходить в трёх этапах, первый планируется закончить в конце 3го квартала 2024 года. Имеется возможность покупки квартиры в рассрочку. Все здания Newport оснащены лучшими системами охраны и безопасности, они сейсмостойкие и обладают функционалом «умный дом». Имеется круглосуточное видеонаблюдение по периметру комплекса, в лобби-зонах и уютных подъездах, а также предусмотрены консьержи и секьюрити. Newport — это воплощение баланса между работой, жизнью и отдыхом, что прослеживается в расположении и возможностях комплекса. Владельцы недвижимости в Newport смогут почувствовать себя причастными к большим переменам, окружив себя интересными людьми, полезными деловыми контактами, весело проводить время с друзьями и быть ближе к семье, легко поддерживая баланс Live-work-play.
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аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2 2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2 3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2 4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2 Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия. — уютные квартиры комфорт-класса; — закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7; — развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка; — авторская архитектура и ландшафтный дизайн; — использование только долговечных и надежных материалов, — металлопластиковые окна; — облагороженный зелёный двор; — workout, барбекю и детские игровые зоны; — собственный пруд на территории жилого комплекса; — дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности; — электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID; — комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже; — крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
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от
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