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Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Узбекистан
3
3
1
72 м²
4
500,000 сум
за сутки
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Частный продавец
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Студия
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
16/26
1,10 млн сум
за сутки
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Агентство
RNB ESTATE
Языки общения
Русский
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Квартиры с комфортными условиями для гостей нашего квартирного города посуточно Возле аэроп…
992,518 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan kvartiralar
600,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Кунлик квартира шахримиз меxмонлари учун кулай шарт-шароитларга эга булган квартиралар 24/7
850,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira Посуточная квартира Daily apartment Günlük daire Квартираи ҳаррӯза К…
1,18 млн сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Квартиры с комфортными условиями для гостей нашего квартирного города посуточно Пишите в Te…
1,24 млн сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan kvartiralar …
558,292 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Shaxrimiz mehmonlari uchun chilonzor rayon oqtepa sohil boyida kunlik ijaraga kvartira beri…
300,000 сум
за сутки
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Агентство
Real Estate Otabek
Языки общения
Русский
Квартира с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Суточная аренда 1/5/16 своя новостройка дружба народов квартира абсолютно новая все новое ме…
620,324 сум
за сутки
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Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlar ega boʻlgan kvartiralar fa…
600,000 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan kvartiralar …
620,324 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Sutkalik kvartiralar Chet el fuqarolari va viloyatlik mexmonlar uchun berladi Tel qiling va…
950,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Посуточная аренда трех местной квартире рядом с Фархадским рынком, рядом находятся множество…
300,000 сум
за сутки
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Агентство
RNB ESTATE
Языки общения
Русский
Квартира с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Toshkent shaxri Mehmonlar uchun kunlik ijaraga uy berilar narxi 300.000 malumot uchun
300,000 сум
за сутки
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Агентство
Real Estate Otabek
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Русский
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Предложение по суточной аренды двух комнатной квартиры в 16 квартале массива Чилонзар рядом…
300,000 сум
за сутки
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Агентство
RNB ESTATE
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Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay oilaga berladi toza halol uylar
400,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Yozning issiq kunlarida salqin shinam kvartiralar shahrimiz mehmonlari uchun qulay shart-sha…
744,389 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan kvartiralar …
610,000 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира с балконом, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Уникальное предложение по суточной аренды двухкомнатной квартиры на 17 квартале массива Чило…
400,000 сум
за сутки
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Агентство
RNB ESTATE
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Русский
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Мехмонлар учун кулай шарт-шароитларга эга булган квартирралар факат закис билан берлади
496,259 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Исключительное предложение по суточной аренды двух студий на Дархане ЖК Акай Сити, Мирзоулу…
1,10 млн сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
RNB ESTATE
Языки общения
Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Shahar markazida joylashgan Kvartiralar bor kunlik ijaraga berladi halol pok uylar Oila ina…
740,000 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Sebzorda: Kunlik kvartira shahrimiz mexmonlari uchun qulay shart-sharoitlarga ega boʻlgan kv…
550,000 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира с балконом, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Yakkasaroyda kunlik ijaraga kvartira beriladi faqat oilaga Narxi 250.00 Paryadichni oilalar…
250,000 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
Real Estate Otabek
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Русский
Квартира с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Toshkent shahridagi shinam kunlik kvartiralar Oilalar uchun ajoyib tanlov Arzon pokiza shina…
300,000 сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Кунлик квартира ижарага яxши инсонларга меxмонлар учун кулай шарт-шароитларга эга бор тел килинг
500,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с гаражом, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
3xona uy; 6 etajli domning 4chi etaji; novostroyka dom; Yevro remont; Hech kim yashamagan; …
12,41 млн сум
за сутки
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Кунлик квартира шахримиз меxмонлари учун кулай шарт-шароитларга эга болган квартиралар факат…
450,000 сум
за сутки
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Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира с кондиционером, с бытовой техникой, с парковка
Ташкент, Узбекистан
квартиры с комфортными условиями для гостей нашего квартирного города посуточно Telegram 24/7
1,36 млн сум
за сутки
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Realting.uz
Агентство
MISTER XAN
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Русский, Oʻzbekcha
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