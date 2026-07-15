  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс SHOSHKENT

Жилой комплекс SHOSHKENT

Ташкент, Узбекистан
от
$130,000
;
9
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 38205
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Адрес
    Сквер
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 900 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

О комплексе

Яккасарайский район

Ориентир : ул. Шота Руставели, Yaponamama, My way

Комнаты : 2
Этаж : 13
Этажность : 14
Квадрат : 57 + Балкон
Состояние : Евроремонт
С мебелью и техникой
Новый ремонт никто не жил
 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 55.0
Цена за м², USD 2,291
Цена квартиры, USD 126,000

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
$51,784
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Ташкент, Узбекистан
от
$900
Жилой комплекс MILLIARD HOUSE
Шурбулак, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Ташкент, Узбекистан
от
$896
Вы просматриваете
Жилой комплекс SHOSHKENT
Ташкент, Узбекистан
от
$130,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Надмес"
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Надмес"   Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечт…
Застройщик
MyHouse
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MyHouse
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Yangi Qumariq "
Ташкент, Узбекистан
от
$1,050
“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает пл…
Застройщик
Dream House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Жилой комплекс S-Tower
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание с…
Застройщик
STRONG HOUSES
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
STRONG HOUSES
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Новый Ташкент: какие районы могут показать максимальный рост цен до 2030 года
15.07.2026
Новый Ташкент: какие районы могут показать максимальный рост цен до 2030 года
Как изменилась цена квартиры в Ташкенте за последние 10 лет
13.07.2026
Как изменилась цена квартиры в Ташкенте за последние 10 лет
ТОП-10 жилых комплексов Ташкента для инвестиций до $100 000 в 2026 году: где выше потенциал роста и аренды
10.07.2026
ТОП-10 жилых комплексов Ташкента для инвестиций до $100 000 в 2026 году: где выше потенциал роста и аренды
Без наличных: как правильно покупать квартиру и машину в Узбекистане по новым правилам
06.07.2026
Без наличных: как правильно покупать квартиру и машину в Узбекистане по новым правилам
Гид по районам Ташкента для жизни: где искать «европейский вайб», а где — восточный колорит?
02.07.2026
Гид по районам Ташкента для жизни: где искать «европейский вайб», а где — восточный колорит?
Переезд в Узбекистан: как иностранцу легально купить недвижимость и получить ВНЖ
30.06.2026
Переезд в Узбекистан: как иностранцу легально купить недвижимость и получить ВНЖ
Закон о реновации: «Правило 80%» и новые возможности для девелоперов и инвесторов в старый фонд
27.06.2026
Закон о реновации: «Правило 80%» и новые возможности для девелоперов и инвесторов в старый фонд
Смена ролей: торговые площади против складов. Куда выгоднее вкладывать в Ташкенте и пригороде?
24.06.2026
Смена ролей: торговые площади против складов. Куда выгоднее вкладывать в Ташкенте и пригороде?
Показать все публикации